«Продавал плечики на сотни миллионов»

Чем знаменит новый мэр Перми и почему ему будет сложно

22 августа 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин не понимает, что ему будет сложно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты Пермской гордумы выбрали нового главу Перми. Им стал в прошлом предприниматель, а до 22 августа — министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. О том, что краевые власти выберут именно его, URA.RU сообщало еще в середине июня. Кто помог простому парню из Лысьвы стать главой Перми, причем тут вице-премьер Юрий Трутнев, почему мэрия Перми стала подразделением краевого правительства — в нашем материале. Опора Водянова Появление Соснина в составе правительства в 2020 году источники URA.RU объясняли лоббизмом со стороны ныне депутата госдумы Романа Водянова. Именно Водянов порекомендовал Дмитрию Махонину назначить Соснина, тогда занимавшего пост коммерческого директора ООО «Меркурий», министром экономического развития. У Махонина с Водяновым отношения товарищеские, он принял предложение. С Водяновым Соснин пересекался в «Опоре России»: первый возглавлял региональное подразделение, второй входил в состав регионального совета. По официальным данным с сайта правительства Пермского края, Эдуард Соснин родился в 1982 году в Лысьве. Он получил образование в Высшей школе экономики, в Стокгольмской школе экономики, работал продакт-менеджером в крупной оптовой компании столицы с оборотом в 500 млн рублей в год, а потом стал ее гендиректором. Название компании не уточняется. Но желание заниматься собственным бизнесом перевесило, и Соснин вернутся на родину в Лысьву. Здесь он организовал несколько предприятий с нуля. «На самом деле это предприниматель из небольшого города, который добился успеха, продавая плечики. Если человек умудрился на сотни миллионов продавать плечики, значит, он — хороший экономист. Поэтому он — министр экономического развития», — так губернатор Дмитрий Махонин объяснил в программе «Мужики» на RT появление Эдуарда Соснина в правительстве региона. Деревянная мануфактура Соснина Продукция под брендом «Деревянная мануфактура Соснина» продается в известных магазинах screenshot сайта Сбермаркета Самое известное — ООО «Меркурий». Владельцем компании с июля 2012 по февраль 2021 года был его отец, Соснин Олег Владимирович. Сейчас собственником компании значится Соснина Елена Владимировна, предположительно мать. Выручка компании в 2022 году составила 106 млн рублей, прибыль — 2 млн рублей. Сам Эдуард Соснин был владельцем ООО «Пластмасса». С 2013 по 2015 года ему принадлежала половина компании (вторая половина была собственностью московского предпринимателя Дениса Логинова). С 2015 года Соснин владел компанией единолично, но после назначения министром вышел из состава учредителей. С 28 октября 2020 года компания принадлежит его отцу, Олегу Соснину. Выручки нет. Также у Соснина с 2015 по октябрь 2020 года было ИП, которое занималось арендой, лизингом недвижимости. Сейчас оно закрыто. Основной бизнес семьи Сосниных — ООО «Меркурий» и ООО «Пластмасса» — занимается производством товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также ведет металлосгибочное и стекольное производство. На сайте пермского филиала ВШЭ отмечается со ссылкой на Соснина, что у компании есть свой бренд — «Деревянная мануфактура Соснина». Его владельцем является отец министра. Продукция под таким брендом продается в магазинах сетевых гигантов и маркетплейсах. В 2017 году Эдуард Соснин стал победителем конкурса «Лидеры России». Его наставником на конкурсе был вице-премьер Юрий Трутнев. «Для меня выигранный миллион — это шанс для обновления знаний, пора получить новое образование: планирую пойти на Executive MBA, реализовать совместные с другими участниками конкурса идеи, по-новому взглянуть на возможности самореализации в Пермском крае», — делился тогда планами Эдуард Соснин. Цитата взята с сайта пермского филиала ВШЭ. Странная история Соснин пытался лично продать лагерь Фото: Московец Илья © URA.RU Также у Эдуарда Соснина есть детский лагерь и база отдыха «Березка». По официальной информации с сайта правительства, он купил лагерь в 2018 году и занялся его реставрацией. В 2022 году в политэлитах обратили внимание, что минэк предложил ввести льготы для детских лагерей в качестве меры поддержки отрасли на фоне СВО. Тогда источники потешались, что это чистой воды лоббизм: понятно, зачем оздоровительной сфере нужны были поблажки в период пандемии. Но от спецоперации отрасль не пострадала совсем. Предложения Соснина тогда были приняты, но в политэлитах посмеялись над наглостью министра. В 2022 году пермские СМИ обнаружили объявления о продаже этого бизнеса на сайтах объявлений. В одном из них был указан личный номер Эдуарда Соснина. Он тогда открещивался, что это было ошибкой, и как министр он не может вести никакой бизнес. Министерство по делам Перми Все назначения согласовываются с Александром Смертиным (в центре) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Инсайдеры уверены, что с назначением Эдуарда Соснина мэрия Перми полностью встроится в вертикаль власти. Добиться этого во времена бывшего мэра Алексея Демкина не удавалось, он демонстрировал самостоятельную политику. Соснин же — полностью управляемая фигура. Уже сейчас известно, что формированием структуры мэрии для Соснина занимаются на краевом уровне. Курирует этот процесс и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин. Якобы он лично собеседует будущих вице-мэров. «Соснин приходит к губернатору Дмитрию Махонину с предложениями, тот отправляет его сразу к Смертину. По сути, новым мэром Перми стал именно Александр Николаевич», — иронизируют источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что безусловно кандидатуры вице-мэров согласуются с губернатором Пермского края. Свои предложения по фигурам Дмитрию Махонину дают представители профильных министерств и ведомств, а также предпринимательское сообщество. В первую очередь, для назначения важен бэкграунд кандидата, опыт работы в краевых проектах и в целом аппаратный вес человека в масштабах региона. «Соснин не понимает, что ему будет тяжело» В политэлитах Соснину прочат проблемы с депутатами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главным вопросом сейчас остается поведение депутатов городской думы. Выборы 2021 года полностью курировал Алексей Демкин, поэтому депутаты на 100% ему лояльны. У Эдуарда Соснина уже были проблемы с депутатами, правда, заксобрания. Весной 2022 года его предложения по мерам поддержки бизнеса публично разнес руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Юрий Борисовец. «Соснин так радостно, как пионер почти, докладывал, как здорово они все придумали. И тут слово взял Борисовец — явный лидер общественного мнения и один из самых весомых депутатов — и просто в цифрах раскритиковал все предложения, заявив, что они не просто не помогут бизнесу, а навредят. Соснин тогда опешил. И обиделся. Смешно так сказал Борисовцу: „Юрий Львович, ну вы что, мы же договаривались“», — смеются источники в политэлитэлитах. А потом Соснину за пренебрежение депутатами сделал публичный выговор спикер Валерий Сухих. В пермских политэлитах считают, что пермской гордумой Соснину будет непросто. Не сразу — депутаты дадут ему время освоиться. Но со временем градус обсуждения будет повышаться. «Не критично. Скорее всего, просто троллить будут», — думают инсайдеры. Также собеседники в политтусовке прочат Соснину конфликты внутри самой мэрии. На уровне начальников отделов — второго, третьего эшелонов власти — многие чиновники заточены под обслуживание бизнес-интересов «авторитетных депутатов». «Там вся система на это заряжена. Понятно, да, край сформирует команду вице-мэров. Но столько новых людей на уровень начальников отделов физически не найти. Это, во-первых. А во-вторых, их замена спровоцирует новую волну конфликтов», — говорят источники URA.RU в политэлитах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Пермской гордумы выбрали нового главу Перми. Им стал в прошлом предприниматель, а до 22 августа — министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин. О том, что краевые власти выберут именно его, URA.RU сообщало еще в середине июня. Кто помог простому парню из Лысьвы стать главой Перми, причем тут вице-премьер Юрий Трутнев, почему мэрия Перми стала подразделением краевого правительства — в нашем материале. Опора Водянова Появление Соснина в составе правительства в 2020 году источники URA.RU объясняли лоббизмом со стороны ныне депутата госдумы Романа Водянова. Именно Водянов порекомендовал Дмитрию Махонину назначить Соснина, тогда занимавшего пост коммерческого директора ООО «Меркурий», министром экономического развития. У Махонина с Водяновым отношения товарищеские, он принял предложение. С Водяновым Соснин пересекался в «Опоре России»: первый возглавлял региональное подразделение, второй входил в состав регионального совета. По официальным данным с сайта правительства Пермского края, Эдуард Соснин родился в 1982 году в Лысьве. Он получил образование в Высшей школе экономики, в Стокгольмской школе экономики, работал продакт-менеджером в крупной оптовой компании столицы с оборотом в 500 млн рублей в год, а потом стал ее гендиректором. Название компании не уточняется. Но желание заниматься собственным бизнесом перевесило, и Соснин вернутся на родину в Лысьву. Здесь он организовал несколько предприятий с нуля. Деревянная мануфактура Соснина Самое известное — ООО «Меркурий». Владельцем компании с июля 2012 по февраль 2021 года был его отец, Соснин Олег Владимирович. Сейчас собственником компании значится Соснина Елена Владимировна, предположительно мать. Выручка компании в 2022 году составила 106 млн рублей, прибыль — 2 млн рублей. Сам Эдуард Соснин был владельцем ООО «Пластмасса». С 2013 по 2015 года ему принадлежала половина компании (вторая половина была собственностью московского предпринимателя Дениса Логинова). С 2015 года Соснин владел компанией единолично, но после назначения министром вышел из состава учредителей. С 28 октября 2020 года компания принадлежит его отцу, Олегу Соснину. Выручки нет. Также у Соснина с 2015 по октябрь 2020 года было ИП, которое занималось арендой, лизингом недвижимости. Сейчас оно закрыто. Основной бизнес семьи Сосниных — ООО «Меркурий» и ООО «Пластмасса» — занимается производством товаров для дома и сада, деревянных вешалок, а также ведет металлосгибочное и стекольное производство. На сайте пермского филиала ВШЭ отмечается со ссылкой на Соснина, что у компании есть свой бренд — «Деревянная мануфактура Соснина». Его владельцем является отец министра. Продукция под таким брендом продается в магазинах сетевых гигантов и маркетплейсах. В 2017 году Эдуард Соснин стал победителем конкурса «Лидеры России». Его наставником на конкурсе был вице-премьер Юрий Трутнев. «Для меня выигранный миллион — это шанс для обновления знаний, пора получить новое образование: планирую пойти на Executive MBA, реализовать совместные с другими участниками конкурса идеи, по-новому взглянуть на возможности самореализации в Пермском крае», — делился тогда планами Эдуард Соснин. Цитата взята с сайта пермского филиала ВШЭ. Странная история Также у Эдуарда Соснина есть детский лагерь и база отдыха «Березка». По официальной информации с сайта правительства, он купил лагерь в 2018 году и занялся его реставрацией. В 2022 году в политэлитах обратили внимание, что минэк предложил ввести льготы для детских лагерей в качестве меры поддержки отрасли на фоне СВО. Тогда источники потешались, что это чистой воды лоббизм: понятно, зачем оздоровительной сфере нужны были поблажки в период пандемии. Но от спецоперации отрасль не пострадала совсем. Предложения Соснина тогда были приняты, но в политэлитах посмеялись над наглостью министра. В 2022 году пермские СМИ обнаружили объявления о продаже этого бизнеса на сайтах объявлений. В одном из них был указан личный номер Эдуарда Соснина. Он тогда открещивался, что это было ошибкой, и как министр он не может вести никакой бизнес. Министерство по делам Перми Инсайдеры уверены, что с назначением Эдуарда Соснина мэрия Перми полностью встроится в вертикаль власти. Добиться этого во времена бывшего мэра Алексея Демкина не удавалось, он демонстрировал самостоятельную политику. Соснин же — полностью управляемая фигура. Уже сейчас известно, что формированием структуры мэрии для Соснина занимаются на краевом уровне. Курирует этот процесс и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин. Якобы он лично собеседует будущих вице-мэров. «Соснин приходит к губернатору Дмитрию Махонину с предложениями, тот отправляет его сразу к Смертину. По сути, новым мэром Перми стал именно Александр Николаевич», — иронизируют источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что безусловно кандидатуры вице-мэров согласуются с губернатором Пермского края. Свои предложения по фигурам Дмитрию Махонину дают представители профильных министерств и ведомств, а также предпринимательское сообщество. В первую очередь, для назначения важен бэкграунд кандидата, опыт работы в краевых проектах и в целом аппаратный вес человека в масштабах региона. «Соснин не понимает, что ему будет тяжело» Главным вопросом сейчас остается поведение депутатов городской думы. Выборы 2021 года полностью курировал Алексей Демкин, поэтому депутаты на 100% ему лояльны. У Эдуарда Соснина уже были проблемы с депутатами, правда, заксобрания. Весной 2022 года его предложения по мерам поддержки бизнеса публично разнес руководитель фракции «Единой России» в заксобрании Юрий Борисовец. «Соснин так радостно, как пионер почти, докладывал, как здорово они все придумали. И тут слово взял Борисовец — явный лидер общественного мнения и один из самых весомых депутатов — и просто в цифрах раскритиковал все предложения, заявив, что они не просто не помогут бизнесу, а навредят. Соснин тогда опешил. И обиделся. Смешно так сказал Борисовцу: „Юрий Львович, ну вы что, мы же договаривались“», — смеются источники в политэлитэлитах. А потом Соснину за пренебрежение депутатами сделал публичный выговор спикер Валерий Сухих. В пермских политэлитах считают, что пермской гордумой Соснину будет непросто. Не сразу — депутаты дадут ему время освоиться. Но со временем градус обсуждения будет повышаться. «Не критично. Скорее всего, просто троллить будут», — думают инсайдеры. Также собеседники в политтусовке прочат Соснину конфликты внутри самой мэрии. На уровне начальников отделов — второго, третьего эшелонов власти — многие чиновники заточены под обслуживание бизнес-интересов «авторитетных депутатов». «Там вся система на это заряжена. Понятно, да, край сформирует команду вице-мэров. Но столько новых людей на уровень начальников отделов физически не найти. Это, во-первых. А во-вторых, их замена спровоцирует новую волну конфликтов», — говорят источники URA.RU в политэлитах.