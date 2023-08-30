В Екатеринбурге показали, что лежало в капсуле времени полвека

Из-за чего была суматоха вокруг таинственного саркофага из Исторического сквера

30 августа 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

До 12 октября сотрудники музея будут разбираться с содержимым капсулы, а потом сделают выставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге торжественно вскрыли капсулу времени, которую заложили в Историческом сквере в 1973 году. Что именно лежало в металлическом саркофаге последние 50 лет и куда его денут потом — в репортаже URA.RU. Большой цилиндр из нержавеющей стали решили вскрыть внутри Музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Открутив крупные металлические болты, в помещении появился особый запах. По словам директора музея Игоря Пушкарева, он походил на металл. «Кто бывал на промышленных производствах, поймет, о чем я говорю. И второй устойчивый запах — это запах толстого и качественного советского полиэтилена, в который были упакованы предметы», — заявил глава МИЕ. Что лежало внутри Затем сотрудники музея извлекли два пакета и белую перерезанную ленточку. Каждый предмет был упакован в пакет, а все вместе поместили в большой полиэтиленовый мешок. По замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева внутри капсулы должны были лежать: обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о Свердловске, видеозаписи выступлений единственной женщины председателя Свердловского горсовета (ныне эта должность мэра) Анны Бычковой, киноленты театральных постановок и художественных коллективов и записи песен о Свердловске. Однако наполнение оказалось отлично от того, что описывалось в официальных документах. Внутри оказались: письмо свердловчанам XXI века, грамота почетного гражданина, подшивка газет «Вечерний Свердловск», два фотоальбома с видами города, сувенир «Свердловск — 250 лет», решение третьей сессии свердловского городского совета трудящихся от 1971 года, доклад «Проблемы планового регулирования дальнейшего развития города Свердловска до 1990 года», запись телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года с голосами почетных граждан и председателя исполкома горсовета Алексея Пушкарева, журналы «Уральский следопыт» и «Урал» и множество книг, среди которых — «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. В основном печатные издания рассказывали о предприятиях и городе. Всего было зафиксировано 24 предмета, но при расшифровке их может быть намного больше. По признания мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, больше всего его удивило послание свердловчан к жителям города 2023 года, которые верили, что уральцы станут достойными продолжателями дела Владимира Ленина и коммунистической партии. «Очень интересное послание, еще меня заинтересовал бланк почетной грамоты 50 летней давности. Интересно, какое было приглашение на торжественное мероприятие и программа юбилея. Я вскользь ее посмотрел, здесь даже была приглашенная звезда — Махмуд Эсамбаев, знаменитый танцовщик», — заявил Орлов, который видел выступление артиста вживую, когда служил в армии. Куда денут металлический цилиндр С 12 октября по 18 ноября ознакомиться с содержимым капсулы времени можно будет в Музее истории Екатеринбурга. Здесь будет проходить выставка артефактов и стоять сам саркофаг. «После этого, пока в обсуждаемом порядке, металлический сосуд, планировали поместить на выставку „Наука в большом городе“ — это выставка про научно-техническую мысль Свердловска в XX веке. Это будет большой подарок к 300-летию города, выставка откроется на площадке креативного кластера „Л52“», — анонсировал Пушкарев. В беседе с корреспондентом URA.RU Алексей Орлов сообщил, что были разговоры о том, чтобы использовать капсулу, которую достали в этом году, повторно — уже на закладке нового саркофага, и пригласить какую-нибудь знаменитую персону. Однако это пока все остается на стадии обсуждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге торжественно вскрыли капсулу времени, которую заложили в Историческом сквере в 1973 году. Что именно лежало в металлическом саркофаге последние 50 лет и куда его денут потом — в репортаже URA.RU. Большой цилиндр из нержавеющей стали решили вскрыть внутри Музея истории Екатеринбурга (МИЕ). Открутив крупные металлические болты, в помещении появился особый запах. По словам директора музея Игоря Пушкарева, он походил на металл. «Кто бывал на промышленных производствах, поймет, о чем я говорю. И второй устойчивый запах — это запах толстого и качественного советского полиэтилена, в который были упакованы предметы», — заявил глава МИЕ. Затем сотрудники музея извлекли два пакета и белую перерезанную ленточку. Каждый предмет был упакован в пакет, а все вместе поместили в большой полиэтиленовый мешок. По замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева внутри капсулы должны были лежать: обращение к свердловчанам 2023 года, план города, схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, видовые и документальные фильмы о Свердловске, видеозаписи выступлений единственной женщины председателя Свердловского горсовета (ныне эта должность мэра) Анны Бычковой, киноленты театральных постановок и художественных коллективов и записи песен о Свердловске. Однако наполнение оказалось отлично от того, что описывалось в официальных документах. Внутри оказались: письмо свердловчанам XXI века, грамота почетного гражданина, подшивка газет «Вечерний Свердловск», два фотоальбома с видами города, сувенир «Свердловск — 250 лет», решение третьей сессии свердловского городского совета трудящихся от 1971 года, доклад «Проблемы планового регулирования дальнейшего развития города Свердловска до 1990 года», запись телевизионной передачи, прозвучавшей в эфире 13 ноября 1973 года с голосами почетных граждан и председателя исполкома горсовета Алексея Пушкарева, журналы «Уральский следопыт» и «Урал» и множество книг, среди которых — «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова. В основном печатные издания рассказывали о предприятиях и городе. Всего было зафиксировано 24 предмета, но при расшифровке их может быть намного больше. По признания мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, больше всего его удивило послание свердловчан к жителям города 2023 года, которые верили, что уральцы станут достойными продолжателями дела Владимира Ленина и коммунистической партии. «Очень интересное послание, еще меня заинтересовал бланк почетной грамоты 50 летней давности. Интересно, какое было приглашение на торжественное мероприятие и программа юбилея. Я вскользь ее посмотрел, здесь даже была приглашенная звезда — Махмуд Эсамбаев, знаменитый танцовщик», — заявил Орлов, который видел выступление артиста вживую, когда служил в армии. С 12 октября по 18 ноября ознакомиться с содержимым капсулы времени можно будет в Музее истории Екатеринбурга. Здесь будет проходить выставка артефактов и стоять сам саркофаг. «После этого, пока в обсуждаемом порядке, металлический сосуд, планировали поместить на выставку „Наука в большом городе“ — это выставка про научно-техническую мысль Свердловска в XX веке. Это будет большой подарок к 300-летию города, выставка откроется на площадке креативного кластера „Л52“», — анонсировал Пушкарев. В беседе с корреспондентом URA.RU Алексей Орлов сообщил, что были разговоры о том, чтобы использовать капсулу, которую достали в этом году, повторно — уже на закладке нового саркофага, и пригласить какую-нибудь знаменитую персону. Однако это пока все остается на стадии обсуждения.