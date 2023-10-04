В Запорожье все школьники учатся очно, несмотря на обстрелы ВСУ

Россия помогает оперативно восстанавливать поврежденные после прилетов классы

04 октября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

В школах Запорожья все уроки проходят очно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Запорожской области новый учебный год во всех школах проходит очно, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Окна приходится постоянно стеклить из-за прилетов, но и дети, и учителя, и родители настроены на занятия в настоящих, а не в виртуальных классах. В восстановлении и оснащении школ активно помогают российские регионы-шефы, рассказала URA.RU министр образования и науки Запорожья Елена Шапурова. Во всех школах уроки проходят очно несмотря на прилеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Елена Александровна, этот учебный год у вас фактически первый полноценный год после вступления в состав России. Какая сегодня ситуация в системе просвещения в Запорожье? — В этом году у нас открылось 172 школы и 132 детских сада. В 2022 году на первое сентября работало 145 школ и 115 детских садов. 1 сентября первый звонок прозвучал для ребятишек в Мелитопольском и Бердянском образовательных округах, а 11 сентября открыли двери все остальные учебные заведения. - Как готовили школы к учебному году? Были ли какие-то трудности? — Большую помощь нам оказывают регионы-шефы. Особенно на территориях, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В Пологовском районе, в Токмаке, выполнен капитальный ремонт школы №1. Кроме этого, и в Токмаке, и в Пологах часть окон приходится постоянно стеклить, потому что туда прилетает. В Михайловском районе после прилета силами наших шефов в школе меняются полностью все стеклопакеты. В школе Мелитополя открыты семь кадетских классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что касается Энергодара, там полностью произведен ремонт трех школ, оборудованы атомклассы в рамках проекта «Школа Росатома», дооснащены кабинеты химии, биологии, привезена часть спортивного инвентаря. В этом году у нас открылись семь кадетских классов в школе №15 Мелитополя. Я назвала лишь малую часть из сделанного. — Вы говорите о прилете в некоторых районах, а учиться, находиться в детском саду вообще детям не безопасно сегодня? Как эти вопросы решаются? — У нас под охрану еще в конце августа были взяты все 348 образовательных объекта. Есть отдельные моменты по ограждению, видеонаблюдению, но все эти вопросы решаются. На сегодня еще не все наши образовательные организации имеют полный контур антитеррористической защищенности, но со временем мы достигнем 100-процентной оснащенности, как во всех других регионах Российской Федерации. — Учиться дети все-таки будут очно, на дистант не переходите? — Да, принято решение, что все школы выходят на работу в очном формате обучения. И ребята, и педагоги настроены на это. — Сколько в этом году у вас первоклашек? — В этом году более 3,4 тысячи. Учителей в школах Запорожской области пока не хватает Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Хватает ли вам учителей и воспитателей? — Кадровый голод есть, это не секрет. Наши преподаватели, зачастую, работают и на две ставки, и на полторы. В этом году мы набрали еще 136 учителей, но все равно вакансии есть. В отличие от других регионов России, у нас новые образовательные стандарты внедряются с 1 сентября сразу во всех классах. В других регионах идет постепенно внедрение. Все учителя у нас проходят повышение квалификации. - Как организованно дошкольное образование? — У нас уже работает 132 детских сада. Планируем открыть еще три. По ним готовятся документы. В детские сады мы получили много литературы для воспитательной и развивающей работы. Детское движение «Движение первых» предоставило первоклассникам в новых регионах рюкзаки Фото: Размик Закарян © URA.RU — А в школы новые учебники, инвентарь, учебные пособия поступили? Хватает всего? — Нам поставлено 60 школьных автобусов. Регионы-шефы привезли самый разный спортивный инвентарь (более 300 видов), мебель, оргтехнику. Детское движение «Движение первых» предоставило нашим первоклашкам рюкзаки. Несмотря на это еще и шефы из Мурманска привезли полторы тысячи рюкзаков для первоклассников и 2,5 тысячи — для ребят постарше. Еще получили наглядные пособия, российскую символику, художественную литературу, учебники по истории, в том числе новые для старшей школы. Поставки продолжаются. - Какие регионы-шефы у вас работают? — Очень хочется отметить Великий Новгород, Севастополь, Мурманск, Пензенскую, Мурманскую, Архангельскую, Ярославскую, Кировскую, Томскую области, Карелию, Северную-Осетию, Ингушетию, Дагестан, Марий Эл, Ненецкий автономный округ — все очень помогают. Каждый шеф закреплен за определенным районом. Более того, наши школы взаимодействуют со школами регионов-шефов, дружат между собой. Это позволяет максимально быстро осуществить переход на российские стандарты. Предполагается обмен учащимися между нашими школами и школами городов из регионов-шефов. Мы чувствуем заботу всей России. Для детей из новых регионов был организован отдых в летних лагерях Фото: Владимир Андреев © URA.RU - Какие-то внешкольные мероприятия организуете для детей — на каникулах, после школы? — Для наших детей была организована масштабная оздоровительная программа — это университетские, образовательные смены. Летний оздоровительный отдых ребят уже носит системный характер. В 2022 году мы оздоровили более 2,6 тысячи учащихся, а в этом — порядка 7 тысяч детей. Те ребята, которые и сегодня находятся в оздоровительных лагерях, там же и учатся — учебный процесс для них организован. Кроме этого, проводятся различные конкурсы, форумы — это и «Время первых», и «Без срока давности», для ребят младшего возраста — «Навигаторы детства», «Россия моя история» — очень много программ, и наши ребята участвуют везде, во всех конкурсах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Запорожской области новый учебный год во всех школах проходит очно, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ. Окна приходится постоянно стеклить из-за прилетов, но и дети, и учителя, и родители настроены на занятия в настоящих, а не в виртуальных классах. В восстановлении и оснащении школ активно помогают российские регионы-шефы, рассказала URA.RU министр образования и науки Запорожья Елена Шапурова. — Елена Александровна, этот учебный год у вас фактически первый полноценный год после вступления в состав России. Какая сегодня ситуация в системе просвещения в Запорожье? — В этом году у нас открылось 172 школы и 132 детских сада. В 2022 году на первое сентября работало 145 школ и 115 детских садов. 1 сентября первый звонок прозвучал для ребятишек в Мелитопольском и Бердянском образовательных округах, а 11 сентября открыли двери все остальные учебные заведения. - Как готовили школы к учебному году? Были ли какие-то трудности? Что касается Энергодара, там полностью произведен ремонт трех школ, оборудованы атомклассы в рамках проекта «Школа Росатома», дооснащены кабинеты химии, биологии, привезена часть спортивного инвентаря. В этом году у нас открылись семь кадетских классов в школе №15 Мелитополя. Я назвала лишь малую часть из сделанного. — Вы говорите о прилете в некоторых районах, а учиться, находиться в детском саду вообще детям не безопасно сегодня? Как эти вопросы решаются? — У нас под охрану еще в конце августа были взяты все 348 образовательных объекта. Есть отдельные моменты по ограждению, видеонаблюдению, но все эти вопросы решаются. На сегодня еще не все наши образовательные организации имеют полный контур антитеррористической защищенности, но со временем мы достигнем 100-процентной оснащенности, как во всех других регионах Российской Федерации. — Учиться дети все-таки будут очно, на дистант не переходите? — Сколько в этом году у вас первоклашек? — В этом году более 3,4 тысячи. — Хватает ли вам учителей и воспитателей? — Кадровый голод есть, это не секрет. Наши преподаватели, зачастую, работают и на две ставки, и на полторы. В этом году мы набрали еще 136 учителей, но все равно вакансии есть. В отличие от других регионов России, у нас новые образовательные стандарты внедряются с 1 сентября сразу во всех классах. В других регионах идет постепенно внедрение. Все учителя у нас проходят повышение квалификации. - Как организованно дошкольное образование? — У нас уже работает 132 детских сада. Планируем открыть еще три. По ним готовятся документы. В детские сады мы получили много литературы для воспитательной и развивающей работы. — А в школы новые учебники, инвентарь, учебные пособия поступили? Хватает всего? — Нам поставлено 60 школьных автобусов. Регионы-шефы привезли самый разный спортивный инвентарь (более 300 видов), мебель, оргтехнику. Детское движение «Движение первых» предоставило нашим первоклашкам рюкзаки. Несмотря на это еще и шефы из Мурманска привезли полторы тысячи рюкзаков для первоклассников и 2,5 тысячи — для ребят постарше. Еще получили наглядные пособия, российскую символику, художественную литературу, учебники по истории, в том числе новые для старшей школы. Поставки продолжаются. - Какие регионы-шефы у вас работают? Более того, наши школы взаимодействуют со школами регионов-шефов, дружат между собой. Это позволяет максимально быстро осуществить переход на российские стандарты. Предполагается обмен учащимися между нашими школами и школами городов из регионов-шефов. Мы чувствуем заботу всей России. - Какие-то внешкольные мероприятия организуете для детей — на каникулах, после школы? — Для наших детей была организована масштабная оздоровительная программа — это университетские, образовательные смены. Летний оздоровительный отдых ребят уже носит системный характер. В 2022 году мы оздоровили более 2,6 тысячи учащихся, а в этом — порядка 7 тысяч детей. Те ребята, которые и сегодня находятся в оздоровительных лагерях, там же и учатся — учебный процесс для них организован. Кроме этого, проводятся различные конкурсы, форумы — это и «Время первых», и «Без срока давности», для ребят младшего возраста — «Навигаторы детства», «Россия моя история» — очень много программ, и наши ребята участвуют везде, во всех конкурсах.