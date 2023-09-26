В Мелитополе восстановили из руин городской парк

На месте свалок и запустения теперь аллеи, аттракционы и водоем с живыми лебедями

26 сентября 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

В Мелитополе создается современный парк отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Мелитополе Запорожской области после вхождения в состав РФ облагораживают городскую среда. Регион финансировался Киевом по остаточному принципу. Сейчас в городе восстанавливается центральный парк им. Горького. На месте свалок и руин после пожара установили современную площадку ГТО, благоустроили новые аллеи, водоем с лебедями, установили аттракционы, также готовится территория для мам с колясками и строится колесо обозрения. Как меняется парк URA.RU рассказал его директор Владислав Семенов. — Владислав Владиславович, с момента вхождения Запорожской области в состав России какие изменения произошли в парке? — После проведения референдума мы переходим на российские стандарты, нормативные правила. Это сказывается на отношении к людям, на их социальных и правовых гарантиях. Сотрудникам в парке работать стало значительно лучше. Мы добились того, что все сотрудники у нас официально трудоустроены. До этого была не полная занятость. Сейчас — официальное полное трудоустройство и полный социальный пакет. Заработная плата выплачивается вовремя. Может быть, она не высока, но она гарантирована. А работы стало больше. — Это с чем связано? Скоро в Мелитополе появится собственное колесо обозрения Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Это связано с созданием новых локаций, установкой новых аттракционов. Мы сохранили все, что было, а затем начали создавать новое. Например, создали и благоустроили две новые аллеи, открыли площадку для уличного баскетбола и скоро откроем спортплощадку «Готов к труду и обороне» (ГТО). Площадку для сдачи ГТО создаем, благодаря министру спорта Запорожской области Константину Зайцеву, который вместе с организациями «Наш спорт» и «Готов к труду и обороне» нашли средства на это. На протяжении последних 10 лет там были руины после пожара и свалка мусора. — Вы сказали, что будут запускаться новые аттракционы. Какие именно? — В этом году мы начали работы по строительству колеса обозрения. Уже приезжали специалисты из Краснодарского края. Формируем необходимый пакет документов. Кроме того, они оценили действующие аттракционы, и мы получили заключение, что все действующие аттракционы в полном порядке. — Какая локация в парке ваша любимая? В парке готовится отдельная территория для мам с колясками Фото: Размик Закарян © URA.RU — Это весь парк. Каждое утро я делаю обход. Смотрю, и мне нравится наш парк. Многое зависит от настроения человека: когда ты хочешь уединиться или наоборот, отдохнуть в компании или семьей — у нас все для этого предусмотрено. Даже отдельную территория для мам с колясками и с маленькими детьми готовим. Там будет возможность для родителей оставить своего ребенка поиграть со специалистами парка. — А сейчас где люди чаще всего отдыхают, какое место в парке самое любимое? Водоем с лебедями — одно из любимых мест посетителей парка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Я думаю, это фонтан. Еще любят водоем, где у нас живут лебеди, английский сквер, поляну сказок. Поляна сказок работает каждый день. Там есть енот, енотовидные собаки, камерунские козочки, попугай, белочки и морские свинки — это одно из любимых мест детей. Они могут контактировать с животными. Им интересно там, и они получают массу удовольствия. Будем развиваться дальше. В планах — создать на территории нашего парка урбан-парк. Будем продолжать работать на благо наших жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мелитополе Запорожской области после вхождения в состав РФ облагораживают городскую среда. Регион финансировался Киевом по остаточному принципу. Сейчас в городе восстанавливается центральный парк им. Горького. На месте свалок и руин после пожара установили современную площадку ГТО, благоустроили новые аллеи, водоем с лебедями, установили аттракционы, также готовится территория для мам с колясками и строится колесо обозрения. Как меняется парк URA.RU рассказал его директор Владислав Семенов. — Владислав Владиславович, с момента вхождения Запорожской области в состав России какие изменения произошли в парке? — После проведения референдума мы переходим на российские стандарты, нормативные правила. Это сказывается на отношении к людям, на их социальных и правовых гарантиях. Заработная плата выплачивается вовремя. Может быть, она не высока, но она гарантирована. А работы стало больше. — Это с чем связано? — Это связано с созданием новых локаций, установкой новых аттракционов. Мы сохранили все, что было, а затем начали создавать новое. Например, создали и благоустроили две новые аллеи, открыли площадку для уличного баскетбола и скоро откроем спортплощадку «Готов к труду и обороне» (ГТО). Площадку для сдачи ГТО создаем, благодаря министру спорта Запорожской области Константину Зайцеву, который вместе с организациями «Наш спорт» и «Готов к труду и обороне» нашли средства на это. На протяжении последних 10 лет там были руины после пожара и свалка мусора. — Вы сказали, что будут запускаться новые аттракционы. Какие именно? — В этом году мы начали работы по строительству колеса обозрения. Уже приезжали специалисты из Краснодарского края. Формируем необходимый пакет документов. Кроме того, они оценили действующие аттракционы, и мы получили заключение, что все действующие аттракционы в полном порядке. — Какая локация в парке ваша любимая? — Это весь парк. Каждое утро я делаю обход. Смотрю, и мне нравится наш парк. Многое зависит от настроения человека: когда ты хочешь уединиться или наоборот, отдохнуть в компании или семьей — у нас все для этого предусмотрено. — А сейчас где люди чаще всего отдыхают, какое место в парке самое любимое? — Я думаю, это фонтан. Еще любят водоем, где у нас живут лебеди, английский сквер, поляну сказок. Поляна сказок работает каждый день. Там есть енот, енотовидные собаки, камерунские козочки, попугай, белочки и морские свинки — это одно из любимых мест детей. Они могут контактировать с животными. Им интересно там, и они получают массу удовольствия. Будем развиваться дальше. В планах — создать на территории нашего парка урбан-парк. Будем продолжать работать на благо наших жителей.