Путин ответил на попытки отмены русской культуры в мире

Запад помог артистам из РФ расширить географию гастролей

20 сентября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин напомнил о невозможности отмены российской культуры во всем мире. Запрещая спектакли, постановки и книги, Запад лишь актуализирует интерес к культуре России и помогают стране расширять географию гастролей. Так эксперты трактуют URA.RU встречу Путина с членами попечительского совета Мариинского театра. По словам аналитиков, Россия будет заново открывать для себя Азию, Африку и Латинскую Америку. Путин уверен, что те, кто пытается отменить российскую культуру, вредят самим себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками заседания попечительского совета Мариинского театра 20 сентября, за две недели до 240-летия учреждения культуры, которое состоится 5 октября. Свое выступление глава государства начал со слов об уникальности театра и его труппы, указав, что во многом это заслуга членов попечительского совета и меценатов. Президент подчеркнул, что такая поддержка сейчас «по-особому важна». «Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками «отменить» и нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере. Очевидно, что те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя. Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — заявил Путин. Российский балет впечатлил северокорейского лидера Ким Чен Ына (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU Ким Чен Ын и «Спящая красавица» Власти РФ ведут активную работу по наращиванию культурного обмена. Так в марте 2023 года президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашения об укреплении взаимных контактов между музеями, театрами и другими культурными учреждениями. Также укрепляется культурный обмен со странами Средней Азии. В частности в ходе 4-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр республики Абдулла Арипов благодарил российскую сторону за организацию Дней культуры Узбекистана и узбекского кино в Москве и Санкт-Петербурге. Также в Узбекистане прошли «Русские сезоны», а артисты Национального балета республики выступили на сцене Большого театра в Москве. В сентябре Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Помимо космодрома Восточный и авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, он побывал на балете «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ын высоко оценил сценическое исполнение и выразил глубокую признательность выступавшим и коллективу театра. Расширение географии Отменяя русскую культуру страны Запада только еще больше вызывают к ней интерес, уверена политолог Алена Август Фото: Александр Мамаев © URA.RU Путин своим выступлением на заседании попечительского совета дает понять, что невозможно отменить российскую культуру, уверена политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Президент всячески напоминает, что без русской культуры не будет культуры мировой. Невозможно вытащить русскую культуру из общего культурного фонда, потому что тогда рухнет вообще все. Вклад России в общецивилизационный багаж слишком огромен. Речь о балете, опере, литературе. Мы во многом круче всех. А отменяя спектакли, постановки и книги, страны Запада лишь актуализируют интерес к культуре России», — заверила политолог. По словам Август, «перетекание» культурных потоков уже идет, наши театры ездят со спектаклями в другие страны, а другие страны радуются нашему искусству. «Российские артисты едут туда, где их ждут. Мы будем заново открывать для себя Азию, Африку, Латинскую Америку. Любые гастроли и любой культурный обмен интересен обеим сторонам. Мы тоже будем получать что-то новое и свежее», — пояснила Август. Статья по теме Россия ответила на культурный бойкот Запада Советский союз через культуру продвигал свои ценности, пользуясь так называемой «мягкой силой», считает политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. «Через русский балет, ансамбли, театр и кино СССР добивался значимых успехов на всех уровнях. Сейчас, учитывая обстановку, решили, к этому опыту возвращаться. Культура — это универсальные ценности, которые могут „пробивать стены“. Поэтому Россия совершает сейчас поворот на Восток и в области культуры», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин напомнил о невозможности отмены российской культуры во всем мире. Запрещая спектакли, постановки и книги, Запад лишь актуализирует интерес к культуре России и помогают стране расширять географию гастролей. Так эксперты трактуют URA.RU встречу Путина с членами попечительского совета Мариинского театра. По словам аналитиков, Россия будет заново открывать для себя Азию, Африку и Латинскую Америку. Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками заседания попечительского совета Мариинского театра 20 сентября, за две недели до 240-летия учреждения культуры, которое состоится 5 октября. Свое выступление глава государства начал со слов об уникальности театра и его труппы, указав, что во многом это заслуга членов попечительского совета и меценатов. Президент подчеркнул, что такая поддержка сейчас «по-особому важна». «Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной, достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками «отменить» и нашу историю, музыку, балет, театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере. Ким Чен Ын и «Спящая красавица» Власти РФ ведут активную работу по наращиванию культурного обмена. Так в марте 2023 года президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашения об укреплении взаимных контактов между музеями, театрами и другими культурными учреждениями. Также укрепляется культурный обмен со странами Средней Азии. В частности в ходе 4-го заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана премьер-министр республики Абдулла Арипов благодарил российскую сторону за организацию Дней культуры Узбекистана и узбекского кино в Москве и Санкт-Петербурге. Также в Узбекистане прошли «Русские сезоны», а артисты Национального балета республики выступили на сцене Большого театра в Москве. В сентябре Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Помимо космодрома Восточный и авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, он побывал на балете «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Ким Чен Ын высоко оценил сценическое исполнение и выразил глубокую признательность выступавшим и коллективу театра. Расширение географии Путин своим выступлением на заседании попечительского совета дает понять, что невозможно отменить российскую культуру, уверена политконсультант, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Президент всячески напоминает, что без русской культуры не будет культуры мировой. Невозможно вытащить русскую культуру из общего культурного фонда, потому что тогда рухнет вообще все. Вклад России в общецивилизационный багаж слишком огромен. Речь о балете, опере, литературе. По словам Август, «перетекание» культурных потоков уже идет, наши театры ездят со спектаклями в другие страны, а другие страны радуются нашему искусству. «Российские артисты едут туда, где их ждут. Советский союз через культуру продвигал свои ценности, пользуясь так называемой «мягкой силой», считает политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. «Через русский балет, ансамбли, театр и кино СССР добивался значимых успехов на всех уровнях. Сейчас, учитывая обстановку, решили, к этому опыту возвращаться. Культура — это универсальные ценности, которые могут „пробивать стены“. Поэтому Россия совершает сейчас поворот на Восток и в области культуры», — подытожил эксперт.