«Новые люди» получат последний шанс остаться в тюменской политике

«Новым людям» придется помириться с тюменскими местными элитами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На прошедших выборах-2023 «Новые люди» получили представительство в десятках регионов. В нескольких стали второй или третьей партией. Из соседних — получили мандат гордуме Екатеринбурга. В Тюмени партия вновь проиграла выборы, пойдя против внутриполитического блока и не выполнив условия, которые ставило областное правительство. Почему «Новых» в Тюмени преследуют неудачи и что ждет региональное отделение в будущем — читайте в материале URA.RU.

Как сообщают источники агентства, по задумке заместителя губернатора по внутренней политике Павла Белявского партия должна была стать точкой притяжения для активной молодежи. Имея финансирование, этот проект должен был стать даже успешнее, чем провластные «Молодая Гвардия» или молодежный парламент при Тюменской облдуме. Об этой работе в начале 2021 с тюменским внутриполитическим блоком договаривался руководитель реготделения Владислав Осатюк. Однако, по данным источников, подвижек в сторону не произошло, что охладило отношение правительства к «Новым людям». Далее ситуация усугубилась.

Заключенные партией договоренности в правительстве региона не были соблюдены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«После закрытия штабов Алексея Навального* в 2021 году бывшие его сторонники перешли в „Новые люди“. Исполком партии позволил навальнистам использовать бренд партии. Это вызвало недоумение в правительстве. Центральный аппарат партии попросили пересмотреть состав тюменского исполкома», — делится собеседник агентства на условиях анонимности.

Действий от центрального аппарата «Новых» не последовало. В ответ — поражение на выборах в областную думу. Лидера партии Владислава Осатюка сняли с выборов из-за наличия иностранных акций. Этот инструмент активно использовался в на тех выборах, чтобы снимать неугодных кандидатов. После партия потерпела поражение на довыборах в заксобрание ЯНАО и в думы Ишима и Ишимского района в 2022 году.

Окончательно разорвались отношения руководителя реготделения Осатюка и внутриполитического блока весной 2023 года, когда стало понятно, что от партии в гордуму выдвинется бизнесмен Рудик Манукян, который не только вызывал аллергию в мэрии Тюмени, но и вовсе был на грани ареста.

«Тюменские власти требовали у московского руководства партии срочно поменять главу отделения и пересмотреть кандидатов в думу. В ответ на это центральный штаб поставил Осатюка в лидеры списка. Считалось, что он станет депутатом гордумы, а его место займет новый, более договороспособный назначенец из Москвы. Но внутрипол на это не пошел: фактически, Осатюк продолжил бы управлять региональным отделением, только уже в кресле депутата», — сообщают инсайдеры URA.RU.

Сейчас, после многолетних скандалов, в тюменской политике все больше слухов о грядущей смене руководства в тюменских «Новых людях». Считается, что партия вынуждена будет поменять руководителя для дальнейшего существования в регионе. Актив партии, несмотря на ее поражение на выборах, остается ценным.

«Очевидно, что партия „Новые люди“ по России становится некой отдушиной и отводов голосов, которые не хотят голосовать за четверку парламентских партий. При правильном руководстве и правильном построении кампаний есть шанс получить мандаты в областной думе в 2026 году», — поделился с агентством политолог Аркадий Либерман.

Тюменский внутрипол ждет смены руководства в «Новых людях» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос о новом руководителе будет рассматриваться в федеральном штабе партии. Но и некоторые тюменские группы влияния рассматривают возможность занять эту нишу.

Ходят слухи о том, что желание подчинить себе политический актив есть у лидера тюменской ЛДПР Владимира Сысоева, а также регионального руководителя «Справедливой России» Владимира Пискайкина.

Так или иначе, по данным инсайдеров агентства, тюменское правительство готово не только сотрудничать с партией, но и встраивать ее в систему тюменской политики. По словам политологов, федеральный бренд «Новых людей» имеет популярность у тюменского электората, а значит, партия может рассчитывать на мандаты. Главная интрига — пойдет ли руководство «Новых» на условия тюменского внутриполитического блока.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов