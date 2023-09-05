В Тюмени раскрыты причины задержания экс-кандидата в гордуму Манукяна

Экс-кандидат в думу Тюмени Манукян завышал объемы отремонтированных дорог

Бывшего кандидата в гордуму Манукяна обвиняют в завышении объемов отремонтированных дорог Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Взятый под стражу кандидат в гордуму Тюмени Рудик Манукян завышал объемы проведенных работ по обслуживанию автодорог. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из силовых ведомств. Ранее Манукяна обвинили по статье 159, ч.4 «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».

«Манукян завышал объемы проведенных работ по обслуживанию дорог. Это послужило причиной для возбуждения дела», — сообщает собеседник агентства.

Большинство контрактов фирмы «УралСтрой», принадлежащей Манукяну, выполнялись по заказу департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени и служб заказчика Ленинского округа. В ближайшее время должен появиться еще один фигурант дела, который подписывал акты приема работ.

Агентство попыталось связаться с Рудиком Манукяном. На данный момент предприниматель не ответил.

Рудик Манукян избирался в гордуму Тюмени по 16-му округу от партии «Новые люди». Ранее уголовное дело завели на родственника кандидата, после чего он снялся с выборов по причине здоровья. Агентство сообщало, что своим выдвижением кандидат нарушил договоренности, продиктованные Кремлем.