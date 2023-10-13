Россия проводит в Запорожье масштабную реформу ЖКХ

Второй по численности город в регионе уже готов к зиме

13 октября 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

В Запорожье массово меняют трубы Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Запорожская область после вхождения в состав РФ проводит самую масштабную реформу в области жилищно—коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние десятилетия. В регионе отремонтируют 108 объектов коммунальной инфраструктуры, 25 км сетей и 25 общественных территорий. Сейчас котельные переводят на газ, а второй по численности город в регионе — Мелитополь, уже полностью готов к зиме. О масштабе изменений в сфере ЖКХ URA.RU рассказал руководитель МУП «Тепло-Мелитополь» Константин Тюрин. До 2025 года в регионе проведут капиремонт, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Фото: МУП «Тепло-Мелитополь» Губернатор Евгений Балицкий сообщал о планах, которые регион должен реализовать к 2025 году: «В этом году в области началась реализация программы „Реформирование ЖКХ“. До 2025 года в регионе будет восстановлена инженерная инфраструктура: проведен капитальный ремонт, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Общий объем финансирования составит около девяти миллиардов рублей», — сообщил он. — Константин Витальевич, расскажите об изменениях, которые произошли в ЖКХ города с момента воссоединения региона с Российской Федерацией? — Изменения огромные произошли. Я, как бывший детектор теплосети, даже не помню, чтобы когда-то было поменяно такое количество труб, какое мы сделали в этом году за летний период. Например, только в одном микрорайоне этим летом заменили около 60 погонных метров труб. Сделана громадная работа в замене котельных, их переводе с твердого топлива на газ. Изменения очень серьезные. Котельные переводят с твердого топлива на газ Фото: МУП «Тепло-Мелитополь» — Сколько котельных перевели на газ и в чем преимущество? — Порядка девяти котельных перевили на газ в этом году. Преимущество — это во-первых экономия. По существующим тарифам это гораздо дешевле для предприятий и жителей. Кроме того, это безопасность в эксплуатации и обслуживании. — Я видел, что до сих производится замена труб и работы проводятся на самых окраинах Мелитополя, с чем это связано? Границы Мелитополя расширились, за счет чего дополнительно добавились еще 30 котельных Фото: МУП «Тепло-Мелитополь» — Действительно, в рамках расширения границ города к нам в этом году добавился еще ряд котельных, порядка тридцати. Из них десять на твердом топливе. В следующем году мы будем производить замену модулей и переводить их на газ. Делаем мы это в рамках государственной программы по газификации. Совместно со всеми службами, предприятие «Мелитопольгаз» будет проводить к ним газ. Будем подключать котельные к газу. По программе комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых регионах, разработанной Фондом развития территорий, в Запорожской области планируем восстановить и капитально отремонтировать в общей сложности 25 км сетей. Программы рассчитаны до 2025 года. Город полостью готов к зиме Фото: МУП «Тепло-Мелитополь» — К отопительному сезону город готов? — Сейчас предприятие «Тепло-Мелитополь» проводит предпусковые гидравлические испытания, проверяем окончательно свои сети, устраняем недостатки. В целом предприятие готово к отопительному сезону. 15 октября планируем провести пробный пуск котельного оборудования города. Отопительный сезон начнем, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 градусов пять дней подряд. Жителям и во все объекты социальной сферы будет подано тепло, так что дети наши не замерзнут и жители наши не замерзнут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запорожская область после вхождения в состав РФ проводит самую масштабную реформу в области жилищно—коммунального хозяйства (ЖКХ) за последние десятилетия. В регионе отремонтируют 108 объектов коммунальной инфраструктуры, 25 км сетей и 25 общественных территорий. Сейчас котельные переводят на газ, а второй по численности город в регионе — Мелитополь, уже полностью готов к зиме. О масштабе изменений в сфере ЖКХ URA.RU рассказал руководитель МУП «Тепло-Мелитополь» Константин Тюрин. Губернатор Евгений Балицкий сообщал о планах, которые регион должен реализовать к 2025 году: «В этом году в области началась реализация программы „Реформирование ЖКХ“. До 2025 года в регионе будет восстановлена инженерная инфраструктура: проведен капитальный ремонт, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Общий объем финансирования составит около девяти миллиардов рублей», — сообщил он. — Константин Витальевич, расскажите об изменениях, которые произошли в ЖКХ города с момента воссоединения региона с Российской Федерацией? — Изменения огромные произошли. Я, как бывший детектор теплосети, даже не помню, чтобы когда-то было поменяно такое количество труб, какое мы сделали в этом году за летний период. Например, только в одном микрорайоне этим летом заменили около 60 погонных метров труб. Сделана громадная работа в замене котельных, их переводе с твердого топлива на газ. Изменения очень серьезные. — Сколько котельных перевели на газ и в чем преимущество? — Порядка девяти котельных перевили на газ в этом году. Преимущество — это во-первых экономия. — Я видел, что до сих производится замена труб и работы проводятся на самых окраинах Мелитополя, с чем это связано? — Действительно, в рамках расширения границ города к нам в этом году добавился еще ряд котельных, порядка тридцати. Из них десять на твердом топливе. В следующем году мы будем производить замену модулей и переводить их на газ. Делаем мы это в рамках государственной программы по газификации. Совместно со всеми службами, предприятие «Мелитопольгаз» будет проводить к ним газ. Будем подключать котельные к газу. По программе комплексного развития и модернизации ЖКХ в новых регионах, разработанной Фондом развития территорий, в Запорожской области планируем восстановить и капитально отремонтировать в общей сложности 25 км сетей. Программы рассчитаны до 2025 года. — К отопительному сезону город готов? — Сейчас предприятие «Тепло-Мелитополь» проводит предпусковые гидравлические испытания, проверяем окончательно свои сети, устраняем недостатки. В целом предприятие готово к отопительному сезону. 15 октября планируем провести пробный пуск котельного оборудования города. Отопительный сезон начнем, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке +8 градусов пять дней подряд. Жителям и во все объекты социальной сферы будет подано тепло, так что дети наши не замерзнут и жители наши не замерзнут.