Канадка прилетела на Урал разгадать тайну смерти своего отца

Семья свердловчанина винит хостел в краже денег у пенсионера, который там умер

18 октября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мужчина был помещен в хостел, из которого уже не вернулся домой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) стартует суд над сотрудниками местного хостела, которые, по заявлению родственников, украли у постояльца деньги, сняв со счета порядка 500 тысяч рублей — при жизни и после смерти. О странностях этой истории URA.RU рассказал адвокат Сергей Барсуков и дочь покойного пенсионера Ольга Зиновьева, которая прилетела в Россию из Канады добиться справедливости. Папа Ольги, Анатолий Зиновьев, попал в ООО «Хостел комфорт» два года назад. У 72-летнего мужчины появились признаки деменции и расстройства психики. В моменты агрессии совместное проживание с ним становилось опасным для жены Валентины (супруги разведены, но проживали вместе гражданским браком — прим.ред.). К тому же у пенсионера проявились суицидальные наклонности. Однажды его дочь Ольга, которая почти 30 лет живет в Канаде, посоветовала отцу обратиться к психиатрам. Анатолий Зиновьев ранее работал на литейном заводе в Каменске-Уральском Фото: предоставлено Ольгой Зиновьевой «Мы постоянно созванивались, и я сказала: папа, тебе нужна помощь, профессиональное лечение. Он и сам это понимал. Он сам вызвал себе психиатрическую бригаду, его забрали в психбольницу. Домой он оттуда не вернулся. Получается, я послала его на верную смерть», — с горечью сказала Ольга. В психиатрическую клинику Зиновьев попал весной 2021-го, а в августе его перевели в «Хостел комфорт» — частный приют для обездоленных, одним из руководителей которой являлась Татьяна Ляхова (замдиректора по общим вопросам). По словам родных, мужчину поместили в приют без их ведома и согласия, объяснив, что хостел — давний партнер психбольницы, где постояльцы получают хороший уход. «И сразу же начались странности. Сотрудник психбольницы проговорился маме, что работники хостела первым делом повезли папу в банк. Потом люди из хостела приехали к маме домой забрать вещи, лекарства, сотовый телефон папы и банковскую карту. Еще они интересовались, какая недвижимость на папу записана. Мама карту не отдала и, заподозрив неладное, отправилась в прокуратуру», — продолжает Ольга. По словам родных, связь с Анатолием была потеряна, говорить по телефону с ним в приюте не давали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Зиновьев прожил в хостеле 25 дней. 19 сентября 2021 года он неожиданно умер. Этому предшествовал факт, что в приюте мужчину ударил сосед по комнате. Вот что писала об этом факте собственник, учредитель, она же замдиректора «Хостел Комфорт» Татьяна Ляхова своему заму в сообщении. Распечатка имеется в материалах уголовного дела и в распоряжении URA.RU. «Я забыла тебе еще рассказать <…>, что Зиновьева (избил) Фролов <…>, у него на шее такая царапина сильная и он сейчас в таком неважном состоянии, не жрет (нецензурная брань), а я-то волнуюсь за деньги, которые у него на карте, вывести их что ли (нецензурное слово), снять», — рассуждала директор о средствах старика. «Дак конечно надо снимать, ты че, блин, выводи и снимай, никуда не трать, пусть меня ждут, приберем их до лучших времен, до нужного времени», — отвечает ей зам.



На следующий день, получив известие о смерти постояльца, руководитель приходит в волнение. «Я че-то сейчас так за эти деньги парюсь <…> че про деньги-то писать, сколько он мне оплатил, сколько он тут вообще оплатил, у него есть только пара расписок на 60 тысяч и все, а снято-то было больше», — днем позже напишет Ляхова. С карты Зиновьева регулярно снимались деньги. На вопрос — кто и зачем их снимал — должно ответить следствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU О том, что со счета Зиновьева пропала крупная сумма денег, стало известно лишь в феврале этого года, когда дочь Ольга смогла вступить в права наследования. По ее словам, на следующий день после смерти отца сотрудник хостела Дмитрий Владыкин снял 50 тысяч с пенсионной карты. С другого счета, по словам дочери, при жизни Зиновьева и в первые дни после смерти тоже снимались крупные суммы — всего приблизительно 550 тысяч рублей. По словам Валентины Зиновьевой, это их совместные с Анатолием накопления. Распечатки финансовых операций имеются в распоряжении агентства. «Выяснилось, что сотрудники хостела перевыпустили карту отца и несколько раз возили его в банк, снимали деньги. Вероятно, пользовались и мобильным банком в его телефоне. Говорить с папой они ни разу не давали: как ни позвоним, он всегда на процедуре или занят, связь с ним была потеряна», — вспоминает дочь. «Мой сотрудник Владыкин брал 50 тысяч рублей, он признался, и будет суд. В отношении меня тоже возбуждено уголовное дело, но я никакие деньги у Зиновьева не брала, это будет доказано в суде. Мы его просто свозили в банк, он сам снял 50 тысяч, заплатил ими за проживание и потом умер — он был глубоко больной человек. Что касается крупной суммы, то не знаю: может он сам снимал и эти деньги у него были, а может, родственники их и забрали, в чем сейчас не хотят признаться», — заявила корреспонденту Татьяна Ляхова. Суду предстоит установить истину и вынести справедливый приговор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адвокат Сергей Барсуков, который защищает интересы Валентины и Ольги (они признаны потерпевшими) рассказал, что сначала правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. «Но я настоял на проведении экспертизы. Полиция ее провела, эксперты выяснили, что Зиновьев не отдавал отчета своим действиям. На основании этой экспертизы было возбуждено уголовное дело в отношении Ляховой», — сказал Барсуков. В отношении другого сотрудника — Владыкина — также возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оба дела уже находятся в суде, скоро начнется их рассмотрение. Дочь Ольга специально ради процесса прилетела в Россию из Канады, преодолев кучу препятствий. Она намерена пробыть здесь до оглашения приговора. «Мне бы хотелось верить в правосудие, я надеюсь на справедливый приговор. Хочу предать это все огласке, ведь хостел продолжает существовать, в нем живут другие люди. И с ними может случиться то же самое», — сказала женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском (Свердловская область) стартует суд над сотрудниками местного хостела, которые, по заявлению родственников, украли у постояльца деньги, сняв со счета порядка 500 тысяч рублей — при жизни и после смерти. О странностях этой истории URA.RU рассказал адвокат Сергей Барсуков и дочь покойного пенсионера Ольга Зиновьева, которая прилетела в Россию из Канады добиться справедливости. Папа Ольги, Анатолий Зиновьев, попал в ООО «Хостел комфорт» два года назад. У 72-летнего мужчины появились признаки деменции и расстройства психики. В моменты агрессии совместное проживание с ним становилось опасным для жены Валентины (супруги разведены, но проживали вместе гражданским браком — прим.ред.). К тому же у пенсионера проявились суицидальные наклонности. Однажды его дочь Ольга, которая почти 30 лет живет в Канаде, посоветовала отцу обратиться к психиатрам. «Мы постоянно созванивались, и я сказала: папа, тебе нужна помощь, профессиональное лечение. Он и сам это понимал. Он сам вызвал себе психиатрическую бригаду, его забрали в психбольницу. Домой он оттуда не вернулся. Получается, я послала его на верную смерть», — с горечью сказала Ольга. В психиатрическую клинику Зиновьев попал весной 2021-го, а в августе его перевели в «Хостел комфорт» — частный приют для обездоленных, одним из руководителей которой являлась Татьяна Ляхова (замдиректора по общим вопросам). По словам родных, мужчину поместили в приют без их ведома и согласия, объяснив, что хостел — давний партнер психбольницы, где постояльцы получают хороший уход. «И сразу же начались странности. Сотрудник психбольницы проговорился маме, что работники хостела первым делом повезли папу в банк. Потом люди из хостела приехали к маме домой забрать вещи, лекарства, сотовый телефон папы и банковскую карту. Еще они интересовались, какая недвижимость на папу записана. Мама карту не отдала и, заподозрив неладное, отправилась в прокуратуру», — продолжает Ольга. Зиновьев прожил в хостеле 25 дней. 19 сентября 2021 года он неожиданно умер. Этому предшествовал факт, что в приюте мужчину ударил сосед по комнате. Вот что писала об этом факте собственник, учредитель, она же замдиректора «Хостел Комфорт» Татьяна Ляхова своему заму в сообщении. Распечатка имеется в материалах уголовного дела и в распоряжении URA.RU. «Я забыла тебе еще рассказать <…>, что Зиновьева (избил) Фролов <…>, у него на шее такая царапина сильная и он сейчас в таком неважном состоянии, не жрет (нецензурная брань), а я-то волнуюсь за деньги, которые у него на карте, вывести их что ли (нецензурное слово), снять», — рассуждала директор о средствах старика. «Дак конечно надо снимать, ты че, блин, выводи и снимай, никуда не трать, пусть меня ждут, приберем их до лучших времен, до нужного времени», — отвечает ей зам. На следующий день, получив известие о смерти постояльца, руководитель приходит в волнение. «Я че-то сейчас так за эти деньги парюсь <…> че про деньги-то писать, сколько он мне оплатил, сколько он тут вообще оплатил, у него есть только пара расписок на 60 тысяч и все, а снято-то было больше», — днем позже напишет Ляхова. О том, что со счета Зиновьева пропала крупная сумма денег, стало известно лишь в феврале этого года, когда дочь Ольга смогла вступить в права наследования. По ее словам, на следующий день после смерти отца сотрудник хостела Дмитрий Владыкин снял 50 тысяч с пенсионной карты. С другого счета, по словам дочери, при жизни Зиновьева и в первые дни после смерти тоже снимались крупные суммы — всего приблизительно 550 тысяч рублей. По словам Валентины Зиновьевой, это их совместные с Анатолием накопления. Распечатки финансовых операций имеются в распоряжении агентства. «Выяснилось, что сотрудники хостела перевыпустили карту отца и несколько раз возили его в банк, снимали деньги. Вероятно, пользовались и мобильным банком в его телефоне. Говорить с папой они ни разу не давали: как ни позвоним, он всегда на процедуре или занят, связь с ним была потеряна», — вспоминает дочь. «Мой сотрудник Владыкин брал 50 тысяч рублей, он признался, и будет суд. В отношении меня тоже возбуждено уголовное дело, но я никакие деньги у Зиновьева не брала, это будет доказано в суде. Мы его просто свозили в банк, он сам снял 50 тысяч, заплатил ими за проживание и потом умер — он был глубоко больной человек. Что касается крупной суммы, то не знаю: может он сам снимал и эти деньги у него были, а может, родственники их и забрали, в чем сейчас не хотят признаться», — заявила корреспонденту Татьяна Ляхова. Адвокат Сергей Барсуков, который защищает интересы Валентины и Ольги (они признаны потерпевшими) рассказал, что сначала правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. «Но я настоял на проведении экспертизы. Полиция ее провела, эксперты выяснили, что Зиновьев не отдавал отчета своим действиям. На основании этой экспертизы было возбуждено уголовное дело в отношении Ляховой», — сказал Барсуков. В отношении другого сотрудника — Владыкина — также возбуждено уголовное дело по двум статьям. Оба дела уже находятся в суде, скоро начнется их рассмотрение. Дочь Ольга специально ради процесса прилетела в Россию из Канады, преодолев кучу препятствий. Она намерена пробыть здесь до оглашения приговора. «Мне бы хотелось верить в правосудие, я надеюсь на справедливый приговор. Хочу предать это все огласке, ведь хостел продолжает существовать, в нем живут другие люди. И с ними может случиться то же самое», — сказала женщина.