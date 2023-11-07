В Донбассе запустят крупный проект КАМАЗа

Для этого Россия восстановит завод площадью почти 150 гектаров в Мариуполе

07 ноября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В Донецке впервые с 2014 года начали строить новое жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Донецкой Народной Республике началось полномасштабное строительство. С 2014 года Донецк и другие города ДНР находились под обстрелами ВСУ, поэтому даже достроенные дома не вводили в эксплуатацию. Речи о постройке новых зданий не велось. Все изменилось после вхождения региона в состав России. В Донецке строят ЖК на 13 тысяч квартир, а на заводе «Азовмаш» после восстановления реализуют крупный проект КАМАЗа, рассказала URA.RU директор «Корпорации развития Донбасса» Инга Яппарова. В Донецке строят новый современный ЖК на 13 тысяч квартир с торговым комплексом и фитнес-клубом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Инга Вячеславовна, когда была создана «Корпорация развития Донбасса» и для каких целей? — Корпорации уже больше года. Основная задача — поиск инвесторов. За это время наши специалисты уже привлекли ряд инвесторов, которые вложили средства в регион. Корпорация наметила для себя более десяти направлений по работе. Например, проведение выставочных мероприятий на территории России. Работаем очень тесно со всеми министерствами. Акцент делаем на комплексную жилую застройку. — А в самом Донецке будет что-то строиться, ведь город постоянно подвергается обстрелам? — В Донецке скоро начнется строительство нового жилого комплекса. Это в Буденновском районе. Планируется создание более 13 тысяч квартир для комфортного проживания. Первые этажи уйдут под коммерческую недвижимость. Это дает больше возможностей и удобств для жителей. Обязательно наличие детских площадок, близость к социально значимым объектам: школы, детские сады. Инвестор строит не только жилой квартал, но и фитнес-центр и даже торговый центр. На новое жилье в Донецке будет действовать льготная ипотека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЖК «Ленинградский» уже готовится встречать в своих стенах будущих жителей. Здесь используется программа льготного ипотечного кредитования. — О каких суммах инвестиций и каких сроках идет речь? — Общая сумма инвестиций составит около 479,6 млн рублей. А срок окончания строительства поставлен на конец 2024 года. — Как вы находите и приводите инвесторов на площадку? — Мы, в прямом смысле, их за руку проводим. Мы можем сегодня выдавать участки без торгов — это существенная помощь инвесторам. Со своей стороны, проверяем их бизнес-планы, помогаем создавать и по нашим шаблонам делать презентации. Наша Корпорация сопровождает инвесторов на всех этапах реализации проекта. В ДНР на заводе «Азовмаш» планируют реализовать проект КАМАЗа Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ — Кроме жилищного строительства какие еще проекты вы ведете? — Мы очень рассчитываем на развитие индустриальных парков, кластеров на территории заводов. Не секрет, что давно ведутся переговоры по ПАО «Азовмаш» о «приземлении» туда крупного проекта КАМАЗа. Недавно мы посетили этот завод в Мариуполе. Территория «Азовмаша» составляет 148,2 га, сам же завод производит уникальную подъемно-транспортную технику. По нашим прогнозам, восстановить производство планируется в ближайшие несколько лет. Здесь разместят индустриальный парк, который станет новым этапом развития предприятия. Чтобы завод действовал в полную силу и выпускал свою продукцию, необходимо его полное восстановление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Донецкой Народной Республике началось полномасштабное строительство. С 2014 года Донецк и другие города ДНР находились под обстрелами ВСУ, поэтому даже достроенные дома не вводили в эксплуатацию. Речи о постройке новых зданий не велось. Все изменилось после вхождения региона в состав России. В Донецке строят ЖК на 13 тысяч квартир, а на заводе «Азовмаш» после восстановления реализуют крупный проект КАМАЗа, рассказала URA.RU директор «Корпорации развития Донбасса» Инга Яппарова. — Инга Вячеславовна, когда была создана «Корпорация развития Донбасса» и для каких целей? — Корпорации уже больше года. Основная задача — поиск инвесторов. За это время наши специалисты уже привлекли ряд инвесторов, которые вложили средства в регион. Корпорация наметила для себя более десяти направлений по работе. Например, проведение выставочных мероприятий на территории России. Работаем очень тесно со всеми министерствами. Акцент делаем на комплексную жилую застройку. — А в самом Донецке будет что-то строиться, ведь город постоянно подвергается обстрелам? — В Донецке скоро начнется строительство нового жилого комплекса. Это в Буденновском районе. ЖК «Ленинградский» уже готовится встречать в своих стенах будущих жителей. Здесь используется программа льготного ипотечного кредитования. — О каких суммах инвестиций и каких сроках идет речь? — Общая сумма инвестиций составит около 479,6 млн рублей. А срок окончания строительства поставлен на конец 2024 года. — Как вы находите и приводите инвесторов на площадку? — Мы, в прямом смысле, их за руку проводим. Мы можем сегодня выдавать участки без торгов — это существенная помощь инвесторам. Со своей стороны, проверяем их бизнес-планы, помогаем создавать и по нашим шаблонам делать презентации. Наша Корпорация сопровождает инвесторов на всех этапах реализации проекта. — Кроме жилищного строительства какие еще проекты вы ведете? — Мы очень рассчитываем на развитие индустриальных парков, кластеров на территории заводов. Здесь разместят индустриальный парк, который станет новым этапом развития предприятия. Чтобы завод действовал в полную силу и выпускал свою продукцию, необходимо его полное восстановление.