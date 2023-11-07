В Донбассе запустят крупный проект КАМАЗа

Для этого Россия восстановит завод площадью почти 150 гектаров в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, кран, многоэтажка, строительный кран, строительство, новостройки, стройка, кран башенный, новостройка
В Донецке впервые с 2014 года начали строить новое жилье Фото:
статья из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Донецкой Народной Республике началось полномасштабное строительство. С 2014 года Донецк и другие города ДНР находились под обстрелами ВСУ, поэтому даже достроенные дома не вводили в эксплуатацию. Речи о постройке новых зданий не велось. Все изменилось после вхождения региона в состав России. В Донецке строят ЖК на 13 тысяч квартир, а на заводе «Азовмаш» после восстановления реализуют крупный проект КАМАЗа, рассказала URA.RU директор «Корпорации развития Донбасса» Инга Яппарова.

Форум 100+: стенд строительной компании Эталон. Екатеринбург
В Донецке строят новый современный ЖК на 13 тысяч квартир с торговым комплексом и фитнес-клубом
Фото:

— Инга Вячеславовна, когда была создана «Корпорация развития Донбасса» и для каких целей?

— Корпорации уже больше года. Основная задача — поиск инвесторов. За это время наши специалисты уже привлекли ряд инвесторов, которые вложили средства в регион. Корпорация наметила для себя более десяти направлений по работе. Например, проведение выставочных мероприятий на территории России. Работаем очень тесно со всеми министерствами. Акцент делаем на комплексную жилую застройку.

— А в самом Донецке будет что-то строиться, ведь город постоянно подвергается обстрелам?

— В Донецке скоро начнется строительство нового жилого комплекса. Это в Буденновском районе.

Планируется создание более 13 тысяч квартир для комфортного проживания. Первые этажи уйдут под коммерческую недвижимость. Это дает больше возможностей и удобств для жителей. Обязательно наличие детских площадок, близость к социально значимым объектам: школы, детские сады. Инвестор строит не только жилой квартал, но и фитнес-центр и даже торговый центр.
Строительство жилого квартала Екатерининский парк. Екатеринбург
На новое жилье в Донецке будет действовать льготная ипотека
Фото:

ЖК «Ленинградский» уже готовится встречать в своих стенах будущих жителей. Здесь используется программа льготного ипотечного кредитования.

— О каких суммах инвестиций и каких сроках идет речь?

— Общая сумма инвестиций составит около 479,6 млн рублей. А срок окончания строительства поставлен на конец 2024 года.

— Как вы находите и приводите инвесторов на площадку?

— Мы, в прямом смысле, их за руку проводим. Мы можем сегодня выдавать участки без торгов — это существенная помощь инвесторам. Со своей стороны, проверяем их бизнес-планы, помогаем создавать и по нашим шаблонам делать презентации. Наша Корпорация сопровождает инвесторов на всех этапах реализации проекта.

ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock
В ДНР на заводе «Азовмаш» планируют реализовать проект КАМАЗа
Фото:

— Кроме жилищного строительства какие еще проекты вы ведете?

— Мы очень рассчитываем на развитие индустриальных парков, кластеров на территории заводов.

Не секрет, что давно ведутся переговоры по ПАО «Азовмаш» о «приземлении» туда крупного проекта КАМАЗа. Недавно мы посетили этот завод в Мариуполе. Территория «Азовмаша» составляет 148,2 га, сам же завод производит уникальную подъемно-транспортную технику. По нашим прогнозам, восстановить производство планируется в ближайшие несколько лет.

Здесь разместят индустриальный парк, который станет новым этапом развития предприятия. Чтобы завод действовал в полную силу и выпускал свою продукцию, необходимо его полное восстановление.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецкой Народной Республике началось полномасштабное строительство. С 2014 года Донецк и другие города ДНР находились под обстрелами ВСУ, поэтому даже достроенные дома не вводили в эксплуатацию. Речи о постройке новых зданий не велось. Все изменилось после вхождения региона в состав России. В Донецке строят ЖК на 13 тысяч квартир, а на заводе «Азовмаш» после восстановления реализуют крупный проект КАМАЗа, рассказала URA.RU директор «Корпорации развития Донбасса» Инга Яппарова. — Инга Вячеславовна, когда была создана «Корпорация развития Донбасса» и для каких целей? — Корпорации уже больше года. Основная задача — поиск инвесторов. За это время наши специалисты уже привлекли ряд инвесторов, которые вложили средства в регион. Корпорация наметила для себя более десяти направлений по работе. Например, проведение выставочных мероприятий на территории России. Работаем очень тесно со всеми министерствами. Акцент делаем на комплексную жилую застройку. — А в самом Донецке будет что-то строиться, ведь город постоянно подвергается обстрелам? — В Донецке скоро начнется строительство нового жилого комплекса. Это в Буденновском районе. ЖК «Ленинградский» уже готовится встречать в своих стенах будущих жителей. Здесь используется программа льготного ипотечного кредитования. — О каких суммах инвестиций и каких сроках идет речь? — Общая сумма инвестиций составит около 479,6 млн рублей. А срок окончания строительства поставлен на конец 2024 года. — Как вы находите и приводите инвесторов на площадку? — Мы, в прямом смысле, их за руку проводим. Мы можем сегодня выдавать участки без торгов — это существенная помощь инвесторам. Со своей стороны, проверяем их бизнес-планы, помогаем создавать и по нашим шаблонам делать презентации. Наша Корпорация сопровождает инвесторов на всех этапах реализации проекта. — Кроме жилищного строительства какие еще проекты вы ведете? — Мы очень рассчитываем на развитие индустриальных парков, кластеров на территории заводов. Здесь разместят индустриальный парк, который станет новым этапом развития предприятия. Чтобы завод действовал в полную силу и выпускал свою продукцию, необходимо его полное восстановление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...