Чем россиян удивляет Свердловская область на выставке «Россия»

Стенд в виде завода Демидовых, 300 кг меди и кинетический стол

04 ноября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

День Свердловской области пройдет 25 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве 4 ноября стартовала международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года. Свердловская область стала одним из участников и решила отойти от банальности и формальностей, и сделать в своем стенде акцент на том, чем гордится Урал и как необычно его можно представить. Разглядывал стенд в одном из павильонов ВДНХ корреспондент URA.RU. «Мы очень много времени потратили на разработку концепции этого стенда. Сегодня я мог пройти по этой выставке и хочу сказать, что, по сравнению с другими регионами, а надо отметить, что каждый субъект имеет очень яркую экспозицию на ВДНХ, наш стенд оригинален. Мне он нравится», — рассказал министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков. Изначально надпись должна была двигаться Фото: Георгий Бергал © URA.RU Среди мультимедийных стендов, который встречаются на каждом шагу, площадка Свердловской области выделяется особенно. Она стилизована под старинный завод Демидовых, здесь же презентуют знаковые проекты (настоящего и будущего), которыми может гордиться регион. К примеру, среди них: «Ирбит — город музеев», университетский кампус в микрорайоне Новокольцовский и многое другое. Как рассказали корреспонденту URA.RU уральские организаторы, при создании стенда, который они строили около месяца, они руководствовались тремя пунктами: удивление, гордость и сопричастность. Удивлять решили не только внешним видом, но и звездной гостьей — особенности стенда в день открытия выставки «Россия» гостям презентовала экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая также общалась с посетителями и раздавала автографы. В случае с сопричастностью, создатели делали акцент на тесное взаимодействие с детьми и молодежью. Так появилась аркадная пиксельная игра, в которой с помощью джойстиков нужно путешествовать по знаковым местам Урала, добывать руду и зарабатывать баллы, которые заносятся в турнирную таблицу, а самый успешный игрок получает приз. На стенде много отсылок к промышленности Фото: Георгий Бергал © URA.RU Есть и другая интерактивная площадка — фотозона, где посетитель может попасть в Екатеринбург или другие места области, просто нажав кнопку на экране — сзади тут же появится панорама. А еще гости выставки на ВДНХ могут сделать памятное фото на границе Европы и Азии, нажать на самую популярную кнопку столицы Урала, которая фиксирует количество счастливых людей. Однако на выставке кнопка сменила надпись на «Хочу в Свердловскую область». Также есть возможность заглянуть в жерло доменной печи, которое оснащено тепловыми датчиками и диффузорами с запахом раскаленного металла для полного погружения, есть радиусный экран — он наглядно показывает пять причин, почему стоит посетить область, настоящий медный пол весом в 300 кг и кинетический стол, отображающий историю региона, масштабы бизнеса и промышленности, места активного отдыха и перспективы развития. Последний объект пока хранит в себе небольшую тайну. Презентовать стенд Свердловской области пригласили Юлию Михалкову Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Был внесен ряд изменений в концепцию стенда под требования организаторов. Например, надпись „Свердловская область“ должна была двигаться, но нас попросили это скорректировать, был еще ряд технических моментов — буквально сегодня ночью поправляли. Пришлось несколько менять концепцию стола, но мы модернизируем его ко Дню Свердловской области, 25 ноября. Все фигуры будут вылезать из стола, когда вы будете нажимать на кнопку „Наука“ или „Экономика“, а на экране будет отражаться, что это такое», — пояснил заместитель губернатор Дмитрий Ионин. Он также уточнил, что свердловская команда стала единственной в Уральском федеральном округе, кто получил персональный день в честь своего региона — все остальные уральские субъекты будут вести программы попарно. «У нас запланировано много мероприятий. Пройдет презентация наших проектов „Сухой порт“, кампус, „Ирбит — город музеев“ — свердловский губернатор Евгений Владимирович [Куйвашев] представит их лично. Будет разная культурная программа: начиная от выступления консерватории и заканчивая концертами Клавы Коки и „Смысловых галлюцинаций“, намечен фестиваль уральской кухни. Также есть много мероприятий, ориентированных на детей, потому что нам важно их привлечь Свердловской областью, чтобы потом ребята поняли — надо ехать к нам учиться, потому что у нас есть для этого все возможности», — заявил Ионин. Вдобавок среди посетителей Дня Свердловской области будут разыгрывать поездки в регион. Увидеть необычный стенд уральского региона воочию можно до 12 апреля 2024 года. Выставка «Россия» будет ждать посетителей в 75 павильоне на ВДНХ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве 4 ноября стартовала международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года. Свердловская область стала одним из участников и решила отойти от банальности и формальностей, и сделать в своем стенде акцент на том, чем гордится Урал и как необычно его можно представить. Разглядывал стенд в одном из павильонов ВДНХ корреспондент URA.RU. «Мы очень много времени потратили на разработку концепции этого стенда. Сегодня я мог пройти по этой выставке и хочу сказать, что, по сравнению с другими регионами, а надо отметить, что каждый субъект имеет очень яркую экспозицию на ВДНХ, наш стенд оригинален. Мне он нравится», — рассказал министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков. Среди мультимедийных стендов, который встречаются на каждом шагу, площадка Свердловской области выделяется особенно. Она стилизована под старинный завод Демидовых, здесь же презентуют знаковые проекты (настоящего и будущего), которыми может гордиться регион. К примеру, среди них: «Ирбит — город музеев», университетский кампус в микрорайоне Новокольцовский и многое другое. Как рассказали корреспонденту URA.RU уральские организаторы, при создании стенда, который они строили около месяца, они руководствовались тремя пунктами: удивление, гордость и сопричастность. Удивлять решили не только внешним видом, но и звездной гостьей — особенности стенда в день открытия выставки «Россия» гостям презентовала экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, которая также общалась с посетителями и раздавала автографы. В случае с сопричастностью, создатели делали акцент на тесное взаимодействие с детьми и молодежью. Так появилась аркадная пиксельная игра, в которой с помощью джойстиков нужно путешествовать по знаковым местам Урала, добывать руду и зарабатывать баллы, которые заносятся в турнирную таблицу, а самый успешный игрок получает приз. Есть и другая интерактивная площадка — фотозона, где посетитель может попасть в Екатеринбург или другие места области, просто нажав кнопку на экране — сзади тут же появится панорама. А еще гости выставки на ВДНХ могут сделать памятное фото на границе Европы и Азии, нажать на самую популярную кнопку столицы Урала, которая фиксирует количество счастливых людей. Однако на выставке кнопка сменила надпись на «Хочу в Свердловскую область». Также есть возможность заглянуть в жерло доменной печи, которое оснащено тепловыми датчиками и диффузорами с запахом раскаленного металла для полного погружения, есть радиусный экран — он наглядно показывает пять причин, почему стоит посетить область, настоящий медный пол весом в 300 кг и кинетический стол, отображающий историю региона, масштабы бизнеса и промышленности, места активного отдыха и перспективы развития. Последний объект пока хранит в себе небольшую тайну. «Был внесен ряд изменений в концепцию стенда под требования организаторов. Например, надпись „Свердловская область“ должна была двигаться, но нас попросили это скорректировать, был еще ряд технических моментов — буквально сегодня ночью поправляли. Пришлось несколько менять концепцию стола, но мы модернизируем его ко Дню Свердловской области, 25 ноября. Все фигуры будут вылезать из стола, когда вы будете нажимать на кнопку „Наука“ или „Экономика“, а на экране будет отражаться, что это такое», — пояснил заместитель губернатор Дмитрий Ионин. Он также уточнил, что свердловская команда стала единственной в Уральском федеральном округе, кто получил персональный день в честь своего региона — все остальные уральские субъекты будут вести программы попарно. «У нас запланировано много мероприятий. Пройдет презентация наших проектов „Сухой порт“, кампус, „Ирбит — город музеев“ — свердловский губернатор Евгений Владимирович [Куйвашев] представит их лично. Будет разная культурная программа: начиная от выступления консерватории и заканчивая концертами Клавы Коки и „Смысловых галлюцинаций“, намечен фестиваль уральской кухни. Также есть много мероприятий, ориентированных на детей, потому что нам важно их привлечь Свердловской областью, чтобы потом ребята поняли — надо ехать к нам учиться, потому что у нас есть для этого все возможности», — заявил Ионин. Вдобавок среди посетителей Дня Свердловской области будут разыгрывать поездки в регион. Увидеть необычный стенд уральского региона воочию можно до 12 апреля 2024 года. Выставка «Россия» будет ждать посетителей в 75 павильоне на ВДНХ.