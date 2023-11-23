В Москве на ВДНХ стартует день Тюменской области

Регион подготовил захватывающую программу, чтобы оправдать доверие Кремля

23 ноября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Тюменская область продемонстрирует свои успехи на выставке «Россия» 24 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU Регионы России демонстрируют себя, свои успехи и самобытность на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. 24 ноября себя показывает Тюменская область. Чем удивит гостей выставки регион — читайте в материале URA.RU. Тюменская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. Именно поэтому, в отличие от других субъектов УрФО, Тюмени на ВДНХ выделили целый отдельный день. Из всего федерального округа, помимо Тюменской области, такой привилегии удостоилась только Свердловская. Тюменская область, единственная из большинства регионов России, получила целый отдельный день для того, чтобы презентовать свои успехи на ВДНХ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Отдельный день на выставке — это не только привилегия, но и большая ответственность, которую несет напрямую губернатор Александр Моор. Перед областным правительством стояла задача: насытить день событиями, на которые хотелось бы пойти, о которых хотелось бы говорить и которые отразили бы суть Тюменской области. Это сподвигло правительство сделать действительно захватывающую программу с десятками мероприятий. Позиционировать себя Тюменская область будет как регион, в котором живут самые счастливые люди. Не случайно главным символом стенда региона стало сердце. Оно символизирует любовь и счастье. Согласно данным исследования ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион. «В Тюменской области живут самые счастливые люди»: так будет позиционировать себя регион на выставке в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU День Тюменской области начнется с презентации региона, которую проведет лично губернатор Александр Моор. Он доложит об успехах, ключевых достижениях и перспективах развития области. Здесь же примет участие и полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев. Официальное начало состоится в 11:00. После этого прямо на ВДНХ состоится финальный этап отбора высокотехнологичных стартапов по направлениям, стратегически важным для Тюменской области: строительный, биомедицинский, нефтегазовый, креативный кластер. Его проведет замгубернатора, ответственный за развитие бизнеса и инвестпривлекательности Андрей Пантелеев. Заместитель Моора по бизнесу Андрей Пантелеев раздаст гранты инновационным стартапам прямо на выставке «Россия» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большое внимание будет уделено демонстрации Тюменской продукции: от еды до картин. В течение дня будут работать Ярмарка и Универмаг, на которых покажут тюменскую продукцию: мороженное, варенье и вино. В зоне Универмаг можно будет приобрести товары региональных производителей: продукцию косторезной фабрики (художественные изделия тюменских мастеров из различных видов кости: от бивня мамонта до рога лося), сибирской ковровой фабрики (сибирские ковры ручной работы из натуральных материалов, изготовленные по технологиям 18 века и многое другое. Тюменцы удивят гостей форума и обилием творческих номеров. С 15:00 стартует культурная программа в павильоне 75, зона культурных проектов. Зрителей ждет музыкальная программа «Вивальди. Времена танго» с участием Юрия Медяника, главного дирижера Тюменского филармонического оркестра и проекта «Синяя птица», мультимедийный спектакль театра «Гелиос», выступление команды КВН «СОЮЗ», музыкальные выступления победителей различных конкурсов и др. Выступления будут и на уличной сцене. Они продлятся до 18 часов. На протяжении дня гости смогут пробовать традиционные сибирские блюда. Среди них — Икряник с соусом из пеляди и пеной из водки, ямщицкая селянка с тремя видами мяса, холодец из дичи и многое многое другое. ХМАО отметит День округа на выставке «Россия» этнодискотекой и концертом Mia Boyka Ранее на выставке ВДНХ себя представили и другие регионы УрФО. 22 ноября прошел день Челябинской и Курганской областей, 23 ноября — день ХМАО и ЯНАО.17:10 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Регионы России демонстрируют себя, свои успехи и самобытность на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. 24 ноября себя показывает Тюменская область. Чем удивит гостей выставки регион — читайте в материале URA.RU. Тюменская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. Именно поэтому, в отличие от других субъектов УрФО, Тюмени на ВДНХ выделили целый отдельный день. Из всего федерального округа, помимо Тюменской области, такой привилегии удостоилась только Свердловская. Отдельный день на выставке — это не только привилегия, но и большая ответственность, которую несет напрямую губернатор Александр Моор. Перед областным правительством стояла задача: насытить день событиями, на которые хотелось бы пойти, о которых хотелось бы говорить и которые отразили бы суть Тюменской области. Это сподвигло правительство сделать действительно захватывающую программу с десятками мероприятий. Позиционировать себя Тюменская область будет как регион, в котором живут самые счастливые люди. Не случайно главным символом стенда региона стало сердце. Оно символизирует любовь и счастье. Согласно данным исследования ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион. После этого прямо на ВДНХ состоится финальный этап отбора высокотехнологичных стартапов по направлениям, стратегически важным для Тюменской области: строительный, биомедицинский, нефтегазовый, креативный кластер. Его проведет замгубернатора, ответственный за развитие бизнеса и инвестпривлекательности Андрей Пантелеев. Большое внимание будет уделено демонстрации Тюменской продукции: от еды до картин. В течение дня будут работать Ярмарка и Универмаг, на которых покажут тюменскую продукцию: мороженное, варенье и вино. В зоне Универмаг можно будет приобрести товары региональных производителей: продукцию косторезной фабрики (художественные изделия тюменских мастеров из различных видов кости: от бивня мамонта до рога лося), сибирской ковровой фабрики (сибирские ковры ручной работы из натуральных материалов, изготовленные по технологиям 18 века и многое другое. Тюменцы удивят гостей форума и обилием творческих номеров. С 15:00 стартует культурная программа в павильоне 75, зона культурных проектов. Зрителей ждет музыкальная программа «Вивальди. Времена танго» с участием Юрия Медяника, главного дирижера Тюменского филармонического оркестра и проекта «Синяя птица», мультимедийный спектакль театра «Гелиос», выступление команды КВН «СОЮЗ», музыкальные выступления победителей различных конкурсов и др. Выступления будут и на уличной сцене. Они продлятся до 18 часов. Ранее на выставке ВДНХ себя представили и другие регионы УрФО. 22 ноября прошел день Челябинской и Курганской областей, 23 ноября — день ХМАО и ЯНАО.17:10