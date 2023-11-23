В Москве на ВДНХ стартует день Тюменской области

Регионы России демонстрируют себя, свои успехи и самобытность на выставке «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ. 24 ноября себя показывает Тюменская область. Чем удивит гостей выставки регион — читайте в материале URA.RU.
Тюменская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. Именно поэтому, в отличие от других субъектов УрФО, Тюмени на ВДНХ выделили целый отдельный день. Из всего федерального округа, помимо Тюменской области, такой привилегии удостоилась только Свердловская.
Отдельный день на выставке — это не только привилегия, но и большая ответственность, которую несет напрямую губернатор Александр Моор. Перед областным правительством стояла задача: насытить день событиями, на которые хотелось бы пойти, о которых хотелось бы говорить и которые отразили бы суть Тюменской области. Это сподвигло правительство сделать действительно захватывающую программу с десятками мероприятий.
Позиционировать себя Тюменская область будет как регион, в котором живут самые счастливые люди. Не случайно главным символом стенда региона стало сердце. Оно символизирует любовь и счастье. Согласно данным исследования ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион.
День Тюменской области начнется с презентации региона, которую проведет лично губернатор Александр Моор. Он доложит об успехах, ключевых достижениях и перспективах развития области. Здесь же примет участие и полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев. Официальное начало состоится в 11:00.
После этого прямо на ВДНХ состоится финальный этап отбора высокотехнологичных стартапов по направлениям, стратегически важным для Тюменской области: строительный, биомедицинский, нефтегазовый, креативный кластер. Его проведет замгубернатора, ответственный за развитие бизнеса и инвестпривлекательности Андрей Пантелеев.
Большое внимание будет уделено демонстрации Тюменской продукции: от еды до картин. В течение дня будут работать Ярмарка и Универмаг, на которых покажут тюменскую продукцию: мороженное, варенье и вино. В зоне Универмаг можно будет приобрести товары региональных производителей: продукцию косторезной фабрики (художественные изделия тюменских мастеров из различных видов кости: от бивня мамонта до рога лося), сибирской ковровой фабрики (сибирские ковры ручной работы из натуральных материалов, изготовленные по технологиям 18 века и многое другое.
Тюменцы удивят гостей форума и обилием творческих номеров. С 15:00 стартует культурная программа в павильоне 75, зона культурных проектов. Зрителей ждет музыкальная программа «Вивальди. Времена танго» с участием Юрия Медяника, главного дирижера Тюменского филармонического оркестра и проекта «Синяя птица», мультимедийный спектакль театра «Гелиос», выступление команды КВН «СОЮЗ», музыкальные выступления победителей различных конкурсов и др. Выступления будут и на уличной сцене. Они продлятся до 18 часов.
На протяжении дня гости смогут пробовать традиционные сибирские блюда. Среди них — Икряник с соусом из пеляди и пеной из водки, ямщицкая селянка с тремя видами мяса, холодец из дичи и многое многое другое.
Ранее на выставке ВДНХ себя представили и другие регионы УрФО. 22 ноября прошел день Челябинской и Курганской областей, 23 ноября — день ХМАО и ЯНАО.17:10
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