ХМАО отметит День округа на выставке «Россия» этнодискотекой и концертом Mia Boyka

В День ХМАО на выставке «Россия» запланированы коллаборации артистов

Павильон ХМАО на на выставке «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В день ХМАО на выставке «Россия» в павильонах ВДНХ пройдет шоу-спектакль с путешествием во времени «Магия Края». В нем примут участие как югорские артисты, так и российские поп-звезды Варвара и Mia Boyka, а «Дискотека Авария» станет хедлайнером этнодискотеки, сообщает официальный telegram-канал мероприятия.

«Это будет вечер открытия новых имен. Известные почти каждому хиты зазвучат новыми красками благодаря удачно подобранному созвучию голосов, стилей, мастерства югорских и российских звезд, вставших в дуэты квартеты, ансамбли. Коллектив „Инсайт“ из Когалыма и DS Testa выйдет на сцену с Mia Boyka. Певица Варвара исполнит песню „Отпусти меня, река“ с Таисией Хабибулиной. „Дискотека Авария“ станет хедлайнером этнодискотеки», — указано в публикации.

На сцене также выступит Вера Кондратьева, самая известная югорская фолк-исполнительница. «По замыслу режиссеров, проект „Магия Края“ позволит каждому, кто еще не бывал в Югре, совершить свое первое путешествие и буквально почувствовать природные „места силы“ нашего округа, прикоснуться к традициям многовековой Югры, услышать голоса и ритмы региона в исполнении наших талантливых артистов», — цитируют авторы канала губернатора Югры Наталью Комарову.

День Югры пройдет 23 ноября на главной сцене ВДНХ. Шоу позволит посетителям прикоснуться к культуре и традициям автономного округа. Ожидаются и другие коллаборации артистов.

Ранее URA.RU писало, что стенд ХМАО на ВДНХ посетили несколько тысяч человек. Гости смогли сделать селфи на фоне мамонта, посетили кинотеатр 360 градусов и пообщались с Дедом Морозов.