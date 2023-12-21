Как хоронили юного свердловского боксера, погибшего на турнире

«У него было огромное сердце, открытое для сострадания и поддержки»

21 декабря 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

На прощание с юным боксером пришли несколько сотен человек Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске В Первоуральске (Свердловская область) простились с 14-летним Тимофеем Ш. — боксером, который умер после поединка на состязании. Проводить подростка в последний путь собралось более 200 человек — родные, друзья, одноклассники и просто люди, которых не оставила равнодушными эта трагедия. Как прощались с юным спортсменом и какое заявление сделал отец Тимофея — в материале URA.RU. Прощание проходило в похоронном доме Первоуральска. Первыми к ритуальному залу пришли одноклассники и друзья Тимофея. Ребята до сих пор с трудом верят в случившееся. «Тимофей был моим другом. Мы часто общались, гуляли. Трудно поверить, что его больше нет», — сказал один из товарищей. Многие подростки приехали из школы, в которой учился спортсмен. Для них был организован автобус. Проститься с боксером пришли все, кто его знал Фото: Илья Московец © URA.RU На прощании было много школьников Фото: Илья Московец © URA.RU К началу прощания у здания собралось свыше 200 человек. В их числе были руководитель дирекции Федерации бокса России в Уральском федеральном округе Дмитрий Дягилев и председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов. Второй сказал корреспонденту, что после трагедии поддержать родных юного спортсмена приезжал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев (уроженец Асбеста). Ведущая начала церемонию со слов о Тимофее: «Он был победителем и призером всероссийских и городских соревнований. Был добрым и ласковым». Речь перехватила одна из подруг подростка. «Я давно знала Тимофея, поддерживала его на всех соревнованиях. Он был хорошим мальчиком. Думаю, он бы не хотел, чтобы мы сегодня тут все плакали…», — не сдерживая слез, договорила девушка. Продолжить хотела первая учительница Тимофея, но она не смогла сказать ни слова из-за нахлынувших эмоций. Многие в зале не могли сдержать слез. На всякий случай у похоронного зала и на кладбище дежурила скорая помощь. Тимофей запомнится родным и друзьям как добрый и храбрый парень Фото: Илья Московец © URA.RU «Я знакома с Тимофеем с первого класса. Он был опорой, всегда поддерживал меня. У него было просто огромное сердце. Сердце, открытое для сострадания и поддержки», — рыдая, произнесла другая подруга боксера. Многие между собой обсуждали причины трагедии. «Это был несчастный случай. Это единичный случай из миллиона. Не нужно после этой трагедии бояться отдавать детей в бокс или другой вид спорта. На улице куда больше драк происходит, даже в шахматах бывают несчастные случаи. Бокс — это мужественный вид спорта», — сказал URA.RU Сагадад Юсупов, первоуральский тренер, чей стаж педагога составляет 43 года. Мужчина, который был среди зрителей на роковом состязании и который видел бой Тимофея, согласился, что виновных в гибели юного спортсмена нет. «Чистая случайность. Любой может получить травму везде. Тем более в том бою Кирилл тоже бил в ответ. Он был крутым боксером», — считает очевидец трагедии. Тренер Юсупов назвал случившееся несчастным случаем Фото: Илья Московец © URA.RU Бой Тимофея в тот день был предпоследним, 34-м в очереди. Когда парню стало плохо прямо на ринге, тренер Ринат Мотыков пытался спасти подопечного. Он делал подростку искусственное дыхание и массаж сердца, а медсестра, дежурившая в зале, поливала спортсмену голову водой. В какой-то момент у парня пошла пена изо рта. Как рассказали корреспонденту очевидцы происшествия, скорая помощь приехала якобы только через 20 минут. Шансов спасти мальчика уже не было. Одна из собеседниц заявила, что у Тимофея якобы было «сопутствующее заболевание». Противника по спаррингу Тимофей знал. Они учились в одной школе, но тренировались в разных спортивных секциях. Этот юноша тоже присутствовал на похоронах. В какой-то момент одному из подростков стало плохо, медики усадили его в карету скорой. По словам некоторых свидетелей, помощь потребовалась именно оппоненту Тимофея, однако наверняка это неизвестно. На похоронах спортсмена одному из подростков потребовалась помощь медиков Фото: Илья Московец © URA.RU Смерть мальчика потрясла многих людей Фото: Илья Московец © URA.RU Ребята старались поддержать друг друга Фото: Илья Московец © URA.RU Родители Тимофея никого не винят в трагедии Фото: Илья Московец © URA.RU На кладбище Тимофея провожали аплодисментами — как победителя. Мальчика похоронили рядом с бабушкой. Мама 14-летнего спортсмена отказалась давать комментарии. Она лишь сказала, что благодарна всем, кто поддержал семью и помог с похоронами. Отец Тимофея призвал других родителей не бояться отдавать детей в спорт. Он заявил, что никого не винит в смерти сына. «Никто не виноват в случившемся. Это несчастный случай. Не нужно теперь запрещать ребятам заниматься боксом или любым другим видом спорта. Претензий к кому-либо у меня нет. Тимофей занимался, он это все знал. Спорт такой, что теперь делать? Так получилось», — сказал мужчина. В причинах трагедии разбирается следствие Фото: Илья Московец © URA.RU По словам организаторов соревнований, у Тимофея не было противопоказаний для поединка Фото: Илья Московец © URA.RU Тимофей любил бокс и мечтал добиться успехов Фото: Илья Московец © URA.RU Занимаясь тяжелым видом спорта, Тимофей оставался добрым и веселым мальчишкой Фото: Илья Московец © URA.RU Спортсмена похоронили рядом с могилой родственника Фото: Илья Московец © URA.RU Семья Тимофея никого не винит и называет случившееся несчастным случаем Фото: Илья Московец © URA.RU Организовать похороны мальчика помогли многие неравнодушные люди Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) простились с 14-летним Тимофеем Ш. — боксером, который умер после поединка на состязании. Проводить подростка в последний путь собралось более 200 человек — родные, друзья, одноклассники и просто люди, которых не оставила равнодушными эта трагедия. Как прощались с юным спортсменом и какое заявление сделал отец Тимофея — в материале URA.RU. Прощание проходило в похоронном доме Первоуральска. Первыми к ритуальному залу пришли одноклассники и друзья Тимофея. Ребята до сих пор с трудом верят в случившееся. «Тимофей был моим другом. Мы часто общались, гуляли. Трудно поверить, что его больше нет», — сказал один из товарищей. Многие подростки приехали из школы, в которой учился спортсмен. Для них был организован автобус. К началу прощания у здания собралось свыше 200 человек. В их числе были руководитель дирекции Федерации бокса России в Уральском федеральном округе Дмитрий Дягилев и председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов. Второй сказал корреспонденту, что после трагедии поддержать родных юного спортсмена приезжал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев (уроженец Асбеста). Ведущая начала церемонию со слов о Тимофее: «Он был победителем и призером всероссийских и городских соревнований. Был добрым и ласковым». Речь перехватила одна из подруг подростка. «Я давно знала Тимофея, поддерживала его на всех соревнованиях. Он был хорошим мальчиком. Думаю, он бы не хотел, чтобы мы сегодня тут все плакали…», — не сдерживая слез, договорила девушка. Продолжить хотела первая учительница Тимофея, но она не смогла сказать ни слова из-за нахлынувших эмоций. Многие в зале не могли сдержать слез. На всякий случай у похоронного зала и на кладбище дежурила скорая помощь. «Я знакома с Тимофеем с первого класса. Он был опорой, всегда поддерживал меня. У него было просто огромное сердце. Сердце, открытое для сострадания и поддержки», — рыдая, произнесла другая подруга боксера. Многие между собой обсуждали причины трагедии. «Это был несчастный случай. Это единичный случай из миллиона. Не нужно после этой трагедии бояться отдавать детей в бокс или другой вид спорта. На улице куда больше драк происходит, даже в шахматах бывают несчастные случаи. Бокс — это мужественный вид спорта», — сказал URA.RU Сагадад Юсупов, первоуральский тренер, чей стаж педагога составляет 43 года. Мужчина, который был среди зрителей на роковом состязании и который видел бой Тимофея, согласился, что виновных в гибели юного спортсмена нет. «Чистая случайность. Любой может получить травму везде. Тем более в том бою Кирилл тоже бил в ответ. Он был крутым боксером», — считает очевидец трагедии. Бой Тимофея в тот день был предпоследним, 34-м в очереди. Когда парню стало плохо прямо на ринге, тренер Ринат Мотыков пытался спасти подопечного. Он делал подростку искусственное дыхание и массаж сердца, а медсестра, дежурившая в зале, поливала спортсмену голову водой. В какой-то момент у парня пошла пена изо рта. Как рассказали корреспонденту очевидцы происшествия, скорая помощь приехала якобы только через 20 минут. Шансов спасти мальчика уже не было. Одна из собеседниц заявила, что у Тимофея якобы было «сопутствующее заболевание». Противника по спаррингу Тимофей знал. Они учились в одной школе, но тренировались в разных спортивных секциях. Этот юноша тоже присутствовал на похоронах. В какой-то момент одному из подростков стало плохо, медики усадили его в карету скорой. По словам некоторых свидетелей, помощь потребовалась именно оппоненту Тимофея, однако наверняка это неизвестно. На кладбище Тимофея провожали аплодисментами — как победителя. Мальчика похоронили рядом с бабушкой. Мама 14-летнего спортсмена отказалась давать комментарии. Она лишь сказала, что благодарна всем, кто поддержал семью и помог с похоронами. Отец Тимофея призвал других родителей не бояться отдавать детей в спорт. Он заявил, что никого не винит в смерти сына. «Никто не виноват в случившемся. Это несчастный случай. Не нужно теперь запрещать ребятам заниматься боксом или любым другим видом спорта. Претензий к кому-либо у меня нет. Тимофей занимался, он это все знал. Спорт такой, что теперь делать? Так получилось», — сказал мужчина.