ТОП-5 нелепых преступлений, совершенных пермяками в Новый год

Драка Деда Мороза со Снегурочкой и попытка избавиться от друга-«крокодила»

22 декабря 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Снегурочке пришлось отбиваться от агрессивного Деда Мороза (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новый год пермяки совершают не только приятные безумства. Некоторые их поступки приводят к серьезным последствиям. И даже — к уголовным делам. URA.RU составило ТОП-5 забавных преступлений, совершенных нашими земляками в разные годы. Угон авто с выносом ворот Пермяки сняли ворота и угнали авто пермячки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В 2020 году двое пермяков решили угнать отечественное авто в новогоднюю ночь. Попытка выломать ворота у владелицы машины ник чему не привела. Тогда мужчины сняли створки с петель, после чего отправились колесить на легковушке по дорогам Перми. Личности угонщиков были установлены полицейскими в короткие сроки, а угнанное авто — возвращено законной владелице. Попытка избавиться от друга-«рептилии» В ночь на 1 января 2022 года двое пермяков устроили праздничное застолье. В какой-то момент одному из них почудилось, будто его друг превратился в крокодила. Мужчина попытался «обезвредить» рептилию, применив приемы удушения, а затем схватился за нож. Уже после произошедшего пермяк объяснил полицейским, что ему чудилось, будто он непременно должен «вспороть крокодилу брюхо». Чудом «крокодилу» удалось вырваться из цепких объятий друга и убежать. А нападавшего признали вменяемым и проговорили к реальному сроку заключения. Криминальный дуэт отца и сына под Новый год За совершение кражи в новогоднюю ночь отец и сын получили реальные сроки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Еще одно забавное преступление совершили под Новый год отец и сын в Куединском округе. 31 декабря 2022 года родственникам очень хотелось отметить приближение праздника, но денег у куединцев не оказалось. Тогда они решили украсть стройматериалы и инструмент с площадки строящегося дома. Злоумышленников заметил сотрудник местного ОВД, когда те с похищенным инструментом шли по улице. Опытный глаз не подвел полицейского — он поинтересовался, откуда у мужчин инструмент, а после задержал их. В полиции выяснилось, что родственники уже имели проблемы с законом. Сейчас они отбывают срок в колонии строгого режима. Кража батарей из подвала дома Новогодняя ночь с 2021 на 2022 год, наверное, запомнится жителям дома по улице Комарова,12 надолго. В разгар праздника, когда на дворе стоял мороз, жильцы дома остались без отопления. Виновником коммунальной аварии стал ранее судимый горожанин. Мужчина решил похитить чугунные радиаторы, установленные в подвале дома. Он взломал двери в подвал, слил из системы отопления горячую воду и похитил общедомовое имущество. Аналогичные преступления краснокамец совершил в течение новогодних праздников. В конечном счете рука правосудия настигла злоумышленника: 44-летний рецидивист был признан виновным в краже и отправился в колонию строгого режима. Разборки Деда Мороза со Снегурочкой Сказочные персонажи устроили драку в новогодние праздники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2017 году жители города Чайковский стали свидетелями необычной разборки: отношения между собой выяснили Дед Мороз и Снегурочка. Конфликт горожан, переодетых в костюмы сказочных персонажей, произошел в одном из домов микрорайона Завьялово. Очевидцы рассказывали, что Дед Мороз набросился на Снегурочку и начал избивать ее посохом. Что именно послужило причиной конфликта — не известно, однако пострадавшей пришлось провести новогодние праздники в больнице. Медики диагностировали у Снегурочки сотрясение мозга, травмы живота, рук и ног. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новый год пермяки совершают не только приятные безумства. Некоторые их поступки приводят к серьезным последствиям. И даже — к уголовным делам. URA.RU составило ТОП-5 забавных преступлений, совершенных нашими земляками в разные годы. Угон авто с выносом ворот В 2020 году двое пермяков решили угнать отечественное авто в новогоднюю ночь. Попытка выломать ворота у владелицы машины ник чему не привела. Тогда мужчины сняли створки с петель, после чего отправились колесить на легковушке по дорогам Перми. Личности угонщиков были установлены полицейскими в короткие сроки, а угнанное авто — возвращено законной владелице. Попытка избавиться от друга-«рептилии» В ночь на 1 января 2022 года двое пермяков устроили праздничное застолье. В какой-то момент одному из них почудилось, будто его друг превратился в крокодила. Мужчина попытался «обезвредить» рептилию, применив приемы удушения, а затем схватился за нож. Уже после произошедшего пермяк объяснил полицейским, что ему чудилось, будто он непременно должен «вспороть крокодилу брюхо». Чудом «крокодилу» удалось вырваться из цепких объятий друга и убежать. А нападавшего признали вменяемым и проговорили к реальному сроку заключения. Криминальный дуэт отца и сына под Новый год Еще одно забавное преступление совершили под Новый год отец и сын в Куединском округе. 31 декабря 2022 года родственникам очень хотелось отметить приближение праздника, но денег у куединцев не оказалось. Тогда они решили украсть стройматериалы и инструмент с площадки строящегося дома. Злоумышленников заметил сотрудник местного ОВД, когда те с похищенным инструментом шли по улице. Опытный глаз не подвел полицейского — он поинтересовался, откуда у мужчин инструмент, а после задержал их. В полиции выяснилось, что родственники уже имели проблемы с законом. Сейчас они отбывают срок в колонии строгого режима. Кража батарей из подвала дома Новогодняя ночь с 2021 на 2022 год, наверное, запомнится жителям дома по улице Комарова,12 надолго. В разгар праздника, когда на дворе стоял мороз, жильцы дома остались без отопления. Виновником коммунальной аварии стал ранее судимый горожанин. Мужчина решил похитить чугунные радиаторы, установленные в подвале дома. Он взломал двери в подвал, слил из системы отопления горячую воду и похитил общедомовое имущество. Аналогичные преступления краснокамец совершил в течение новогодних праздников. В конечном счете рука правосудия настигла злоумышленника: 44-летний рецидивист был признан виновным в краже и отправился в колонию строгого режима. Разборки Деда Мороза со Снегурочкой В 2017 году жители города Чайковский стали свидетелями необычной разборки: отношения между собой выяснили Дед Мороз и Снегурочка. Конфликт горожан, переодетых в костюмы сказочных персонажей, произошел в одном из домов микрорайона Завьялово. Очевидцы рассказывали, что Дед Мороз набросился на Снегурочку и начал избивать ее посохом. Что именно послужило причиной конфликта — не известно, однако пострадавшей пришлось провести новогодние праздники в больнице. Медики диагностировали у Снегурочки сотрясение мозга, травмы живота, рук и ног.