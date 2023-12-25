Реформы и пожары: чем запомнился курганцам 2023 год

В апреле и в мае в регионе прошли масштабные пожары
Скандальная транспортная реформа, строящиеся мосты и автомобильные пробки, уничтожающие весенние пожары и борьба с ними. Все эти проблемы 2023 года возникали и решались, обсуждались и не сходили с лент новостей. Редакция URA.RU подводит фотоитоги: самые яркие события, снятые Екатериной Сычковой — в хронологической подборке.
В Кетове в январе состоялось долгожданное открытие школы, о цене которой власти и подрядчик пытались договориться с 2019 года
Открыл школу губернатор Вадим Шумков и по видеосвязи министр просвещения РФ — Сергей Кравцов
В пяти округах не было мест для крещенских купелей. В Кургане официальным было только одно — Голубые озера
Жители Кургана жаловались, что после транспортной реформы им приходилось подолгу ждать автобусы на остановках
В 2023 году в Кургане началась транспортная реформа во время которой 51 старый автобусный маршрут меняют на 40 новых. В первые недели реформы жители отправили сотни жалоб на проблемы с графиком.
В январе в ДЮСШ №1 произошел пожар. В ноябре школу восстановили, и в ней вновь начались занятия
В регионе чтят память погибших на СВО и устанавливают памятники, посвященные им
В масштабных пожарах, которые были в апреле и мае пострадали более 5600 человек, погиб 21, также сгорели тысячи строений
Село Юлдус почти полностью сгорело в пожаре
Также пострадали жители микрорайона Смолино в Кургане
Жители региона отправили погорельцам гуманитарную помощь
Из-за пожаров в регион три раза приезжал глава МЧС Александр Куренков
Спустя 20 лет после смерти журналиста Владимира Кирсанова начался судебный процесс над обвиняемыми в его убийстве Иваном Курпишевым (на фото) и Александром Штингером
В июле температура в курганских водоемах сравнилась с сочинской и достигла+40 градусов
Ежегодно в Кургане и других городах обновляют и строят набережные. Благодаря этому все чаще становятся точкой притяжения местных жителей
В Шадринске празднование для города перенесли на стадион «Торпедо», а в Кургане центральной площади вернули статус главной площадки для этого праздника
В Кургане открыли памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому
В Кургане раньше срока открыли Бурова-Петрвоский и Чеховский мосты. Также был открыт Кировский мост
Сотрудники КМЗ регулярно производят и отправляют для нужд армии партии БМП-3
В Минобороны отметили, что БМП поставляют в срок
Спустя 11 лет строительства в Кургане открылся семейно-досуговый центр «Капризленд» (прозванный в народе курганским «Хогвартсом»)
В Кургане в три раза выросла стоимость строительства ледового городка по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в контракт были включены новые виды работ, а некоторые из старых — стали сложнее и затратнее
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