Реформы и пожары: чем запомнился курганцам 2023 год

О приезде министра МЧС Куренкова, проблемах с автобусами и открытием мостов

25 декабря 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

В апреле и в мае в регионе прошли масштабные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скандальная транспортная реформа, строящиеся мосты и автомобильные пробки, уничтожающие весенние пожары и борьба с ними. Все эти проблемы 2023 года возникали и решались, обсуждались и не сходили с лент новостей. Редакция URA.RU подводит фотоитоги: самые яркие события, снятые Екатериной Сычковой — в хронологической подборке. В Кетове в январе состоялось долгожданное открытие школы, о цене которой власти и подрядчик пытались договориться с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Открыл школу губернатор Вадим Шумков и по видеосвязи министр просвещения РФ — Сергей Кравцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пяти округах не было мест для крещенских купелей. В Кургане официальным было только одно — Голубые озера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана жаловались, что после транспортной реформы им приходилось подолгу ждать автобусы на остановках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году в Кургане началась транспортная реформа во время которой 51 старый автобусный маршрут меняют на 40 новых. В первые недели реформы жители отправили сотни жалоб на проблемы с графиком. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В январе в ДЮСШ №1 произошел пожар. В ноябре школу восстановили, и в ней вновь начались занятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В регионе чтят память погибших на СВО и устанавливают памятники, посвященные им Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В масштабных пожарах, которые были в апреле и мае пострадали более 5600 человек, погиб 21, также сгорели тысячи строений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Село Юлдус почти полностью сгорело в пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также пострадали жители микрорайона Смолино в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители региона отправили погорельцам гуманитарную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за пожаров в регион три раза приезжал глава МЧС Александр Куренков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спустя 20 лет после смерти журналиста Владимира Кирсанова начался судебный процесс над обвиняемыми в его убийстве Иваном Курпишевым (на фото) и Александром Штингером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июле температура в курганских водоемах сравнилась с сочинской и достигла+40 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ежегодно в Кургане и других городах обновляют и строят набережные. Благодаря этому все чаще становятся точкой притяжения местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске празднование для города перенесли на стадион «Торпедо», а в Кургане центральной площади вернули статус главной площадки для этого праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыли памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане раньше срока открыли Бурова-Петрвоский и Чеховский мосты. Также был открыт Кировский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники КМЗ регулярно производят и отправляют для нужд армии партии БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Минобороны отметили, что БМП поставляют в срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спустя 11 лет строительства в Кургане открылся семейно-досуговый центр «Капризленд» (прозванный в народе курганским «Хогвартсом») Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в три раза выросла стоимость строительства ледового городка по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в контракт были включены новые виды работ, а некоторые из старых — стали сложнее и затратнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скандальная транспортная реформа, строящиеся мосты и автомобильные пробки, уничтожающие весенние пожары и борьба с ними. Все эти проблемы 2023 года возникали и решались, обсуждались и не сходили с лент новостей. Редакция URA.RU подводит фотоитоги: самые яркие события, снятые Екатериной Сычковой — в хронологической подборке.