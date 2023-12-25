Реформы и пожары: чем запомнился курганцам 2023 год

О приезде министра МЧС Куренкова, проблемах с автобусами и открытием мостов

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
В апреле и в мае в регионе прошли масштабные пожары Фото:

Скандальная транспортная реформа, строящиеся мосты и автомобильные пробки, уничтожающие весенние пожары и борьба с ними. Все эти проблемы 2023 года возникали и решались, обсуждались и не сходили с лент новостей. Редакция URA.RU подводит фотоитоги: самые яркие события, снятые Екатериной Сычковой — в хронологической подборке.

Открытие Кетовской школы. Курган
В Кетове в январе состоялось долгожданное открытие школы, о цене которой власти и подрядчик пытались договориться с 2019 года
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Открытие Кетовской школы. Курган
Открыл школу губернатор Вадим Шумков и по видеосвязи министр просвещения РФ — Сергей Кравцов
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Крещение. Курган
В пяти округах не было мест для крещенских купелей. В Кургане официальным было только одно — Голубые озера
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Город. Курган
Жители Кургана жаловались, что после транспортной реформы им приходилось подолгу ждать автобусы на остановках
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Фоторепортаж. Весна в городе. Курган
В 2023 году в Кургане началась транспортная реформа во время которой 51 старый автобусный маршрут меняют на 40 новых. В первые недели реформы жители отправили сотни жалоб на проблемы с графиком.
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Пожар в спортивной детской школе. Курган
В январе в ДЮСШ №1 произошел пожар. В ноябре школу восстановили, и в ней вновь начались занятия
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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган
В регионе чтят память погибших на СВО и устанавливают памятники, посвященные им
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Мало Чаусово . Пожар. Курган
В масштабных пожарах, которые были в апреле и мае пострадали более 5600 человек, погиб 21, также сгорели тысячи строений
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Село Юлдус. Курган
Село Юлдус почти полностью сгорело в пожаре
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Смолино. Застройщики. Курган
Также пострадали жители микрорайона Смолино в Кургане
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Село Юлдус. Курган
Жители региона отправили погорельцам гуманитарную помощь
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган
Из-за пожаров в регион три раза приезжал глава МЧС Александр Куренков
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган
Спустя 20 лет после смерти журналиста Владимира Кирсанова начался судебный процесс над обвиняемыми в его убийстве Иваном Курпишевым (на фото) и Александром Штингером
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Пляж Бабьи пески. Курган
В июле температура в курганских водоемах сравнилась с сочинской и достигла+40 градусов
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Город. Курган
Ежегодно в Кургане и других городах обновляют и строят набережные. Благодаря этому все чаще становятся точкой притяжения местных жителей
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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган
В Шадринске празднование для города перенесли на стадион «Торпедо», а в Кургане центральной площади вернули статус главной площадки для этого праздника
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День рождения Феликса Дзержинского. Курган
В Кургане открыли памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому
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Открытие Бурово-Петровского моста. Курган
В Кургане раньше срока открыли Бурова-Петрвоский и Чеховский мосты. Также был открыт Кировский мост
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Завод КМЗ. Курган
Сотрудники КМЗ регулярно производят и отправляют для нужд армии партии БМП-3
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Завод КМЗ. Курган
В Минобороны отметили, что БМП поставляют в срок
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Замок в Заозерном. Курган
Спустя 11 лет строительства в Кургане открылся семейно-досуговый центр «Капризленд» (прозванный в народе курганским «Хогвартсом»)
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Ледовый городок. Курган
В Кургане в три раза выросла стоимость строительства ледового городка по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в контракт были включены новые виды работ, а некоторые из старых — стали сложнее и затратнее
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Скандальная транспортная реформа, строящиеся мосты и автомобильные пробки, уничтожающие весенние пожары и борьба с ними. Все эти проблемы 2023 года возникали и решались, обсуждались и не сходили с лент новостей. Редакция URA.RU подводит фотоитоги: самые яркие события, снятые Екатериной Сычковой — в хронологической подборке.
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