Самые крутые новогодние корпоративы в ХМАО

Концерты звезд шоу-бизнеса, розыгрыш машины и откровенные танцы

27 декабря 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Несколько нефтяных компаний пригласили на новогодние корпоративы в ХМАО звезд российского шоу-бизнеса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) Обеспеченные югорчане решили с размахом отметить наступающий 2024 год. Несколько нефтяных компаний пригласили на новогодние корпоративы звезд российского шоу-бизнеса. А депутат окружной Думы решил разыграть машину между сотрудниками предприятия. О cамых громких вечеринках в материале URA.RU. Артисты шоу «Однажды в России» выступили для топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» «Сургутнефтегаз» уговорил артистов популярного на ТНТ шоу «Однажды в России» выступить для руководства компании на закрытой вечеринке во время гастролей. Инсайдер рассказал URA.RU, что корпоратив должен был состояться после 10 декабря. «В начале декабря зал в „Нефтянике“ был забронирован на два дня как раз в то время, когда в Сургут приезжали артисты из „Однажды в России“. Предположительно, „Сургутнефтегаз“ мог уговорить их дать закрытый показ 12 декабря», — сообщил инсайдер. Звезды российской эстрады спели для нефтяников «Лукойла» Кай Метов выступит на корпоративе у «Лукойл-Западная Сибирь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU (фото из архива) Сотрудники территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз», который входит в структуру «Лукойл-Западная Сибирь» отмечали Новый год под аккомпанемент группы Hi-Fi. А главный праздник у этой нефтяной компании намечается на 29 декабря. «Говорят, на корпоратив приедет Александр Панайотов и Кай Метов. Обещают, что праздник будет на высшем уровне», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в Лукойл, чтобы уточнить эту информацию. На момент публикации ответ не поступил. Светская львица из Сургута пригласила на fashion-бал актрису Эвелину Бледанс На fashion-бал в преддверии Нового года в Сургут съехались стилисты звезд российского шоу-бизнеса Омар Байрамов, Александр Белов и актриса Эвелина Бледанс. Организатором торжества стала местная светская львица и основательница ювелирного бренда Татьяна Мельник. Представителям модной индустрии вручили награды по итогам года на вечеринке, которая прошла в два этапа. Сначала гостям устроили бал в стиле «Гжель» под концерт Дениса Клявера, а потом — афтерпати с северными деликатесами, катанием в оленьих упряжках и выступлением баяниста Егора Матвеевского. Депутат разыграл машину среди сотрудников В Нефтеюганске депутат Думы ХМАО Степан Пыталев, который считается руководителем компании «Экос», занимающейся утилизацией отходов, масштабно отпраздновал 25-летний юбилей предприятия. В преддверии Нового года он устроил корпоратив и разыграл среди работников новый автомобиль. Агентство направило запрос в компанию, чтобы уточнить эту информацию. На момент публикации ответ не поступил. Подружки Кена из Сургута устроили Барби-вечеринку с откровенными танцами Леди в розовых нарядах устроили соревнования за самый откровенный танец Фото: Дарья Попова © URA.RU (фото из архива) В канун Нового года зажигательным праздником отличилась и творческая тусовка Сургута, на котором собрались местные Барби. Леди в розовых нарядах устроили соревнования за самый откровенный танец. В окружении подружек Кена танцевал и Дед Мороз. Вечеринку посетили местные танцевальные коллективы, представители бьюти-индустрии и гости из секс-шопа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обеспеченные югорчане решили с размахом отметить наступающий 2024 год. Несколько нефтяных компаний пригласили на новогодние корпоративы звезд российского шоу-бизнеса. А депутат окружной Думы решил разыграть машину между сотрудниками предприятия. О cамых громких вечеринках в материале URA.RU. Артисты шоу «Однажды в России» выступили для топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» «Сургутнефтегаз» уговорил артистов популярного на ТНТ шоу «Однажды в России» выступить для руководства компании на закрытой вечеринке во время гастролей. Инсайдер рассказал URA.RU, что корпоратив должен был состояться после 10 декабря. «В начале декабря зал в „Нефтянике“ был забронирован на два дня как раз в то время, когда в Сургут приезжали артисты из „Однажды в России“. Предположительно, „Сургутнефтегаз“ мог уговорить их дать закрытый показ 12 декабря», — сообщил инсайдер. Звезды российской эстрады спели для нефтяников «Лукойла» Сотрудники территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз», который входит в структуру «Лукойл-Западная Сибирь» отмечали Новый год под аккомпанемент группы Hi-Fi. А главный праздник у этой нефтяной компании намечается на 29 декабря. «Говорят, на корпоратив приедет Александр Панайотов и Кай Метов. Обещают, что праздник будет на высшем уровне», — сообщил инсайдер. Агентство направило запрос в Лукойл, чтобы уточнить эту информацию. На момент публикации ответ не поступил. Светская львица из Сургута пригласила на fashion-бал актрису Эвелину Бледанс На fashion-бал в преддверии Нового года в Сургут съехались стилисты звезд российского шоу-бизнеса Омар Байрамов, Александр Белов и актриса Эвелина Бледанс. Организатором торжества стала местная светская львица и основательница ювелирного бренда Татьяна Мельник. Представителям модной индустрии вручили награды по итогам года на вечеринке, которая прошла в два этапа. Сначала гостям устроили бал в стиле «Гжель» под концерт Дениса Клявера, а потом — афтерпати с северными деликатесами, катанием в оленьих упряжках и выступлением баяниста Егора Матвеевского. Депутат разыграл машину среди сотрудников В Нефтеюганске депутат Думы ХМАО Степан Пыталев, который считается руководителем компании «Экос», занимающейся утилизацией отходов, масштабно отпраздновал 25-летний юбилей предприятия. В преддверии Нового года он устроил корпоратив и разыграл среди работников новый автомобиль. Агентство направило запрос в компанию, чтобы уточнить эту информацию. На момент публикации ответ не поступил. Подружки Кена из Сургута устроили Барби-вечеринку с откровенными танцами В канун Нового года зажигательным праздником отличилась и творческая тусовка Сургута, на котором собрались местные Барби. Леди в розовых нарядах устроили соревнования за самый откровенный танец. В окружении подружек Кена танцевал и Дед Мороз. Вечеринку посетили местные танцевальные коллективы, представители бьюти-индустрии и гости из секс-шопа.