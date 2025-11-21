Суд наказал владельца скалодрома в Челябинске за перелом позвоночника у ребенка

Ребенок получил травму позвоночника и переломы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд вынес наказание бизнесмену из Челябинска, на чьем скалодроме получила тяжелые травмы семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Бизнесмену предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, в рамках судебного заседания установлено, что бизнесмен является владельцем центра «Хочу Лазать» и организовывает тренировки по скалолазанию. В августе минувшего года он не обеспечил безопасность тренировок на Изумрудном карьере в Челябинске, в результате чего семилетняя девочка сорвалась с высоты и получила травму позвоночника и перелом ноги.

«Организатор допустил к их проведению в качестве тренеров лиц, не обладающих необходимой квалификацией и специальными познаниями техники безопасности, вследствие чего семилетняя девочка под присмотром 15-летней девушки взобралась на высоту не менее 2,5 метров, упала на необорудованную страховочными матами поверхность и получила телесные повреждения в виде компрессионного перелома двух позвонков, закрытый перелом лодыжки. Травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — добавили в пресс-службе ведомства.