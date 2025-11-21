В Челябинской области строители и рабочие в среднем зарабатывают 200 000 рублей

В регионе фасадчики зарабатывают 210 000 рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в октябре 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих стали фасадчики со средней зарплатой 210 000 рублей, токари с зарплатой 186 250 рублей, а также наладчики, зарабатывающие в среднем 174 720 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Также в регионе хорошо оплачивается работа сварщиков. Им готовы платить 152 836 рублей в месяц. Монтажники зарабатывают 148 837 рублей в месяц, что также закрепляет регион в числе ведущих по уровню предлагаемой оплаты труда рабочих специалистов», — отметили в пресс-службе.

При этом в Свердловской области больше всех зарабатывают специалисты, работающие в промышленном альпинизме и в строительной сфере. Промышленные альпинисты в среднем зарабатывают 180 000 рублей в месяц. Бетонщикам работодатели готовы платить 177 800, операторам станков — 173 711 рублей в месяц.

