Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

В Челябинской области строители и рабочие в среднем зарабатывают 200 000 рублей

Токарям и фасадчикам готовы платить больше 200 000 рублей в Челябинской области
21 ноября 2025 в 14:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В регионе фасадчики зарабатывают 210 000 рублей в месяц

В регионе фасадчики зарабатывают 210 000 рублей в месяц

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в октябре 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих стали фасадчики со средней зарплатой 210 000 рублей, токари с зарплатой 186 250 рублей, а также наладчики, зарабатывающие в среднем 174 720 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Также в регионе хорошо оплачивается работа сварщиков. Им готовы платить 152 836 рублей в месяц. Монтажники зарабатывают 148 837 рублей в месяц, что также закрепляет регион в числе ведущих по уровню предлагаемой оплаты труда рабочих специалистов», — отметили в пресс-службе.

При этом в Свердловской области больше всех зарабатывают специалисты, работающие в промышленном альпинизме и в строительной сфере. Промышленные альпинисты в среднем зарабатывают 180 000 рублей в месяц. Бетонщикам работодатели готовы платить 177 800, операторам станков — 173 711 рублей в месяц.

Продолжение после рекламы

В Тюменской области самые высокооплачиваемые вакансии — технические и производственные. Больше всех зарабатывают токари. В среднем они получают 228 300 рублей в месяц.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал