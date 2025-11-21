Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Подражателя маньяка Сливко привезли в суд Екатеринбурга. Фото, видео

В Ленинском суде Екатеринбурга стартовал процесс над учителем-душителем
21 ноября 2025 в 14:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На суд над Артемом Вагановым приехало много СМИ, в том числе федеральных

На суд над Артемом Вагановым приехало много СМИ, в том числе федеральных

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

В Ленинский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения привезли учителя Артема Ваганова, обвиненного в покушении на детей. По версии следствия, мужчина душил пакетом своих учеников, передает корреспондент URA.RU.

Ваганова в наручниках завели в зал. На вопросы представителей СМИ он отвечать не стал. Слушание пройдет в закрытом формате — представителей прессы запустят лишь на оглашение вердикта.

Силовики задержали Ваганова накануне. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором ребенок с пакетом на голове лежит на диване, предположительно, в квартире учителя. По неподтвержденным данным, Ваганов приводил школьников домой под предлогом проверки инструментов, а потом предлагал «испытание на прочность». За это он якобы платил деньги.

Продолжение после рекламы

После скандала Ваганова уволили из школы. Известно, что он преподавал игру на балалайке.

В ряде СМИ появилась информация, что Ваганов якобы имел страницы в соцсетях под ником «Анатолий Сливко» — советского убийцы и педофила. Анатолий также придушивал своих жертв. На счету преступника семь убийств. Его приговорили к смертной казни.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Артем Ваганов не стал отвечать на вопросы журналистов

Фото: Сергей Бодров © URA.RU



Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал