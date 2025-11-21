Подражателя маньяка Сливко привезли в суд Екатеринбурга. Фото, видео
На суд над Артемом Вагановым приехало много СМИ, в том числе федеральных
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
В Ленинский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения привезли учителя Артема Ваганова, обвиненного в покушении на детей. По версии следствия, мужчина душил пакетом своих учеников, передает корреспондент URA.RU.
Ваганова в наручниках завели в зал. На вопросы представителей СМИ он отвечать не стал. Слушание пройдет в закрытом формате — представителей прессы запустят лишь на оглашение вердикта.
Силовики задержали Ваганова накануне. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором ребенок с пакетом на голове лежит на диване, предположительно, в квартире учителя. По неподтвержденным данным, Ваганов приводил школьников домой под предлогом проверки инструментов, а потом предлагал «испытание на прочность». За это он якобы платил деньги.
После скандала Ваганова уволили из школы. Известно, что он преподавал игру на балалайке.
В ряде СМИ появилась информация, что Ваганов якобы имел страницы в соцсетях под ником «Анатолий Сливко» — советского убийцы и педофила. Анатолий также придушивал своих жертв. На счету преступника семь убийств. Его приговорили к смертной казни.
Артем Ваганов не стал отвечать на вопросы журналистов
Фото: Сергей Бодров © URA.RU
