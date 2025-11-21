Пенсионеру в Златоусте отказали в компенсации за подключение газа

Для получения компенсации нужно было заранее встать на учет в соцслужбах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Златоуста Челябинской области отказали в выплате компенсации за подключение газа. Об этом URA.RU рассказала дочь пенсионера.

«Мой отец пенсионер, он живет в частном доме в Златоусте. После подведения газа в соцзащите ему отказали в выплате компенсации, устно сообщив, что сначала нужно было встать на учет», — начала рассказывать дочь мужчины Алина.

Собеседник агентства отметила, что для пожилого человека с каждым годом становилось все тяжелее отапливать дом дровами. Мужчина подал заявку нагазификацию на Госуслугах, занял денег и обратился в газовую службу. Там ему сказали, что за компенсацией нужно будет обратиться в соцзащиту после окончания всех работ.

«19 ноября отец заключил договор на газ, а уже 20 ноября пошел в соцзащиту, где ему сказали, что компенсация не положена, так как он не стоит у них на учете и сейчас нет оснований для выделения денег. К сожалению, получается, что ранее ему предоставили неверную информацию. Отец военный пенсионер и никогда не стоял на учете соцслужб», — добавила дочь пенсионера. Она подчеркнула, что не желает никого наказывать, а хочет выяснить, есть ли возможность получить компенсацию в сложившейся ситуации.