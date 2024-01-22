Как за счет big data Мишустин убедил россиян в пользе нацпроектов

Хотя в 2019-м это был повод для замечаний президента правительству

22 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мишустин внедрил big data в реализацию нацпроектов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина работает ровно четыре года, и на фоне СВО и COVID-19 уже сложно вспомнить причины ротации главы кабинета. А одной из них был провал реализации нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина на выборах 2018 года. К карьерной дате Мишустина URA.RU разобралось, что сделал с нацпроектами премьер, каких результатов добился и чего россиянам ждать от государственного аппарата дальше. В своем первом публичном выступлении после предложения возглавить кабинет министров, которое прошло 16 января 2020 года на трибуне Госдумы, Мишустин обозначил реализацию нацпроектов одним из приоритетов в своей работе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что парламентарии тоже ожидают от нового правительства более эффективной работы в этом направлении. С приходом Мишустина в кабмин некоторые нацпроекты видоизменились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Напомним, нацпроекты, начавшие действие в 2019 году, стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Среди них значились обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др. В октябре 2018 года правительство презентовало паспорта 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в статусе нацпроекта. Незадолго до отставки правительства Дмитрия Медведева Путин раскритиковал реализацию нацпроектов. На итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2019 года президент посетовал, что у большинства людей не складывается ощущения, что жизнь меняется к лучшему, хотя это и есть главная цель нацпроектов. Причинами такого результата Путин назвал недостаточную перенастройку всей системы госуправления, потому что не все чиновники «оказались готовы работать по-новому», а также недостаточное качество взаимодействия федерального центра и регионов. Вместо корректировки целевых показателей нацпроектов, о чем, по словам Путина, его просили «некоторые сотрудники федеральных органов», президент решил обновить кабмин и принял 15 января отставку правительства Медведева. Менее чем через месяц после назначения Мишустина премьер-министром Путин доверил ему проводить заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а в конце декабря 2020 года Мишустин сообщил о корректировке нацпроектов «в соответствии с обновленными целями и задачами», которые, в свою очередь, были продлены до 2030 года. Обновленные цели развития оформлены в пять блоков: сохранение населения, здоровья и благополучия людей; создание возможностей для самореализации, развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный эффективный труд людей и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. В результате работы над корректировкой нацпроектов сегодня их число увеличилось до 13, а некоторые проекты переименовали. Так, в частности, нацпроект «Наука» был переименован в «Наука и университеты», из названия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» исключена вторая часть. В 2021 году появился новый проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в 2023-м по поручению президента кабмин начал разработку нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Экономика данных». Действие нацпроектов истекает в 2024 году, но летом правительство должно предоставить свои наработки в части их дальнейшего продления на 2025—2030 годы. «Первое, что сделал Михаил Мишустин на посту председателя правительства РФ, — создал Координационный центр. Это общее пространство для совместной работы министерств и экспертного сообщества по реализации национальных проектов», — рассказала URA.RU генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева (входит в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам). По ее словам, Координационный центр позволил обеспечить реальное межведомственное взаимодействие и создать условия по достижению максимальной эффективности. Чупшева пояснила, что на площадке Координационного центра регулярно проводятся стратегические сессии с привлечением всех заинтересованных сторон, где открыто обсуждаются планы действий по нацпроектам и необходимые инструменты. «Для Агентства стратегических инициатив такой подход крайне важен», — добавила Чупшева. Также, по ее словам, Мишустин привнес в работу передовые подходы по использованию больших данных. «И теперь при выработке решений все ведомства апеллируют к единым цифрам. Это способствует ускорению многих процессов в достижении национальных целей и повышению эффективности при реализации проектов, направленных на развитие страны», — отметила глава АСИ. Замечают изменения в реализации нацпроектов и в регионах. Так, в частности замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк связывает положительные сдвиги с «командной работой как федеральных органов власти, так и региональных исполнительных органов». «Это хорошо видно, в том числе, по созданию новых детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, культурных объектов, объектов здравоохранения, дорог, закупки новых видов общественного транспорта, а также поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал URA.RU Куцевляк. Он добавил, что кассовое исполнение в 2023 году составляет чуть больше 99%. «То есть подавляющее большинство объектов и мероприятий нацпроектов реализованы в полном объеме. И это хороший результат. Выше чем в прошлом году», — сказал Куцевляк. Замгубернатора также напомнил, что в 2023 году в Челябинске в рамках реализации нацпроектов началось строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня и детского хирургического корпуса. Исследования общественного мнения о нацпроектах с 2019 года проводит ВЦИОМ. На старте их реализации в топ самых популярных входили «Здоровье», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал URA.RU директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. «А, например, „Цифровая экономика“, или „Международная кооперация и экспорт“ находились внизу известности, о них было мало информации, и люди ими практически не интересовались и не понимали для себя их практическо-прикладной ценности», — отметил Родин. Россияне стали больше понимать полезность нацпроектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последние исследования показывают, что в топ лидеров по узнаваемости вошел проект «Малое и среднее предпринимательство», а на вопрос о том, каким сферам сегодня государство уделяет наибольшее внимание, попала «Цифровая экономика», продолжил эксперт. «Это важные изменения в общественном мнении, которые мы наблюдаем. Это говорит о том, что инфраструктурные проекты заиграли новыми красками, до людей удалось донести их значимость и полезность», — отметил Родин. Резюмируя итоги наблюдений общественного мнения о нацпроектах, социолог не ожидает «радикальных и революционных» изменений в части нацпроектов после их продления. «Национальные цели развития, в соответствии с которыми сформированы нацпроекты, можно сказать, „попали в яблочко“ ожиданий россиян и вокруг них наблюдается максимальная консолидация общества. Поэтому в части продления нацпроектов вероятны какие-то дополнения или переход проектов в другой статус, например госпрограмм, но без радикальных изменений. Это будет новый свежий импульс уже достигнутым результатам», — резюмировал социолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина работает ровно четыре года, и на фоне СВО и COVID-19 уже сложно вспомнить причины ротации главы кабинета. А одной из них был провал реализации нацпроектов — предвыборной программы Владимира Путина на выборах 2018 года. К карьерной дате Мишустина URA.RU разобралось, что сделал с нацпроектами премьер, каких результатов добился и чего россиянам ждать от государственного аппарата дальше. В своем первом публичном выступлении после предложения возглавить кабинет министров, которое прошло 16 января 2020 года на трибуне Госдумы, Мишустин обозначил реализацию нацпроектов одним из приоритетов в своей работе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда подчеркнул, что парламентарии тоже ожидают от нового правительства более эффективной работы в этом направлении. Напомним, нацпроекты, начавшие действие в 2019 году, стали результатом воплощения в жизнь девяти национальных целей развития, которые 7 мая 2018 года — после инаугурации на пост президента — обозначил в своем указе Владимир Путин. Среди них значились обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, переход к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др. В октябре 2018 года правительство презентовало паспорта 12 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в статусе нацпроекта. Незадолго до отставки правительства Дмитрия Медведева Путин раскритиковал реализацию нацпроектов. На итоговом заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2019 года президент посетовал, что у большинства людей не складывается ощущения, что жизнь меняется к лучшему, хотя это и есть главная цель нацпроектов. Причинами такого результата Путин назвал недостаточную перенастройку всей системы госуправления, потому что не все чиновники «оказались готовы работать по-новому», а также недостаточное качество взаимодействия федерального центра и регионов. Вместо корректировки целевых показателей нацпроектов, о чем, по словам Путина, его просили «некоторые сотрудники федеральных органов», президент решил обновить кабмин и принял 15 января отставку правительства Медведева. Обновленные цели развития оформлены в пять блоков: сохранение населения, здоровья и благополучия людей; создание возможностей для самореализации, развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный эффективный труд людей и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. В результате работы над корректировкой нацпроектов сегодня их число увеличилось до 13, а некоторые проекты переименовали. Так, в частности, нацпроект «Наука» был переименован в «Наука и университеты», из названия нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» исключена вторая часть. В 2021 году появился новый проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а в 2023-м по поручению президента кабмин начал разработку нацпроектов «Беспилотные авиационные системы» и «Экономика данных». Действие нацпроектов истекает в 2024 году, но летом правительство должно предоставить свои наработки в части их дальнейшего продления на 2025—2030 годы. По ее словам, Координационный центр позволил обеспечить реальное межведомственное взаимодействие и создать условия по достижению максимальной эффективности. Чупшева пояснила, что на площадке Координационного центра регулярно проводятся стратегические сессии с привлечением всех заинтересованных сторон, где открыто обсуждаются планы действий по нацпроектам и необходимые инструменты. «Для Агентства стратегических инициатив такой подход крайне важен», — добавила Чупшева. Также, по ее словам, Мишустин привнес в работу передовые подходы по использованию больших данных. «И теперь при выработке решений все ведомства апеллируют к единым цифрам. Это способствует ускорению многих процессов в достижении национальных целей и повышению эффективности при реализации проектов, направленных на развитие страны», — отметила глава АСИ. Замечают изменения в реализации нацпроектов и в регионах. Так, в частности замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк связывает положительные сдвиги с «командной работой как федеральных органов власти, так и региональных исполнительных органов». «Это хорошо видно, в том числе, по созданию новых детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, культурных объектов, объектов здравоохранения, дорог, закупки новых видов общественного транспорта, а также поддержке малого и среднего бизнеса», — сказал URA.RU Куцевляк. Он добавил, что кассовое исполнение в 2023 году составляет чуть больше 99%. «То есть подавляющее большинство объектов и мероприятий нацпроектов реализованы в полном объеме. И это хороший результат. Выше чем в прошлом году», — сказал Куцевляк. Замгубернатора также напомнил, что в 2023 году в Челябинске в рамках реализации нацпроектов началось строительство Межуниверситетского кампуса мирового уровня и детского хирургического корпуса. Исследования общественного мнения о нацпроектах с 2019 года проводит ВЦИОМ. На старте их реализации в топ самых популярных входили «Здоровье», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказал URA.RU директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. «А, например, „Цифровая экономика“, или „Международная кооперация и экспорт“ находились внизу известности, о них было мало информации, и люди ими практически не интересовались и не понимали для себя их практическо-прикладной ценности», — отметил Родин. Последние исследования показывают, что в топ лидеров по узнаваемости вошел проект «Малое и среднее предпринимательство», а на вопрос о том, каким сферам сегодня государство уделяет наибольшее внимание, попала «Цифровая экономика», продолжил эксперт. «Это важные изменения в общественном мнении, которые мы наблюдаем. Это говорит о том, что инфраструктурные проекты заиграли новыми красками, до людей удалось донести их значимость и полезность», — отметил Родин. Резюмируя итоги наблюдений общественного мнения о нацпроектах, социолог не ожидает «радикальных и революционных» изменений в части нацпроектов после их продления. «Национальные цели развития, в соответствии с которыми сформированы нацпроекты, можно сказать, „попали в яблочко“ ожиданий россиян и вокруг них наблюдается максимальная консолидация общества. Поэтому в части продления нацпроектов вероятны какие-то дополнения или переход проектов в другой статус, например госпрограмм, но без радикальных изменений. Это будет новый свежий импульс уже достигнутым результатам», — резюмировал социолог.