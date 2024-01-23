Что изменит для многодетных семей новый указ Путина

Многодетные родители смогут бесплатно учиться и посещать музеи

23 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Путин утвердил статус многодетной семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин издал указ, который выводит статус многодетной семьи на федеральный уровень. Ранее регионы сами определяли критерии многодетных семей и льготы. Теперь многодетной считается семья с тремя и более детьми; такие семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки по всей стране, но право на бесплатный проезд, например, будут устанавливать регионы. URA.RU разбиралось, что новый указ дает многодетным семьям уже сегодня, а что законодателям еще предстоит доработать. Указ президента не только выводит статус многодетных семей на федеральный уровень, но и делает его бессрочным. При этом льготы, которые может получать такая семья, «срок годности» все же имеют: получать государственную поддержку смогут семьи, где старший ребенок еще не достиг 18 лет (или 23 лет при очной форме обучения в вузах). Согласно указу президента, правительство должно будет разработать единый образец удостоверения многодетных семей и вести их единый реестр. Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU До сегодняшнего указа в федеральном законодательстве не было определения многодетной семьи, регионы определяли все критерии сами, руководствуясь старым документом от 1992 года. Везде действовали разные меры поддержки: от бесплатного проезда на транспорте и компенсации затрат на школьное питание до бесплатной парковки и субсидий на ЖКХ. Также были разные возрастные планки детей для статуса многодетной семьи — от формулировки «до исполнения 18 лет старшему ребенку», до формулировки «до исполнения младшему ребенку 16-18 лет». На федеральном уровне для всех многодетных семей были установлены досрочная пенсия для матерей и ряд налоговых вычетов. Теперь для всех многодетных семей во всех регионах будет действовать единый набор гарантий. Среди них, в том числе, профессиональное обучение родителей и возможность получить дополнительное образование, предоставление многодетным родителям мер поддержки в сфере трудовых отношений и бесплатное посещение музеев, парков и выставок по всей стране. Руководству регионов рекомендовано дополнительно обеспечивать детей из многодетных семей бесплатным питанием в учебных заведениях и школьной формой, бесплатным проездом в транспорте, а детей до шести лет — лекарствами. Также регионам рекомендовано содействовать многодетным семьям в улучшении жилищных условий и предоставлять льготы на коммуналку. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова пояснила URA.RU, что новый указ позволяет уже сегодня многодетным семьям из одного региона переезжать в другой, не теряя своего статуса. «Но стоит учитывать, что каждый субъект вправе устанавливать дополнительные меры поддержки, которые могут отличаться по стране, но основные меры социальной поддержки гарантируются в каждом регионе», — отметила сенатор. Впереди предстоит работа по установке единого образца удостоверения многодетной семьи, ведение банка данных и мониторинг социально-экономического положения таких семей, сообщила Забралова. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отмечает, что новый указ — это «поле деятельности» для урегулирования гарантий многодетным семьям в федеральном законодательстве. Так, в частности, депутат намерена внести предложение узаконить норму об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, так как сейчас закон предусматривает отсрочку от мобилизации для отцов четырех и более детей. Пока же отцы троих детей защищены лишь директивой Генштаба ВС РФ, а должны быть защищены законом, заявила URA.RU Останина. «Также в указе президента статус многодетной семьи предоставляется бессрочно, а меры поддержки действуют до достижения 18 или 23 лет старшим ребенком, например, посещение музеев. Давайте думать, а, может, и это сделать бессрочным? Имеют ли многодетные родители взрослых детей право на особое отношение государства?» — отметила Останина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин издал указ, который выводит статус многодетной семьи на федеральный уровень. Ранее регионы сами определяли критерии многодетных семей и льготы. Теперь многодетной считается семья с тремя и более детьми; такие семьи смогут бесплатно посещать музеи и выставки по всей стране, но право на бесплатный проезд, например, будут устанавливать регионы. URA.RU разбиралось, что новый указ дает многодетным семьям уже сегодня, а что законодателям еще предстоит доработать. Указ президента не только выводит статус многодетных семей на федеральный уровень, но и делает его бессрочным. При этом льготы, которые может получать такая семья, «срок годности» все же имеют: получать государственную поддержку смогут семьи, где старший ребенок еще не достиг 18 лет (или 23 лет при очной форме обучения в вузах). Согласно указу президента, правительство должно будет разработать единый образец удостоверения многодетных семей и вести их единый реестр. До сегодняшнего указа в федеральном законодательстве не было определения многодетной семьи, регионы определяли все критерии сами, руководствуясь старым документом от 1992 года. Везде действовали разные меры поддержки: от бесплатного проезда на транспорте и компенсации затрат на школьное питание до бесплатной парковки и субсидий на ЖКХ. Также были разные возрастные планки детей для статуса многодетной семьи — от формулировки «до исполнения 18 лет старшему ребенку», до формулировки «до исполнения младшему ребенку 16-18 лет». На федеральном уровне для всех многодетных семей были установлены досрочная пенсия для матерей и ряд налоговых вычетов. Теперь для всех многодетных семей во всех регионах будет действовать единый набор гарантий. Среди них, в том числе, профессиональное обучение родителей и возможность получить дополнительное образование, предоставление многодетным родителям мер поддержки в сфере трудовых отношений и бесплатное посещение музеев, парков и выставок по всей стране. Руководству регионов рекомендовано дополнительно обеспечивать детей из многодетных семей бесплатным питанием в учебных заведениях и школьной формой, бесплатным проездом в транспорте, а детей до шести лет — лекарствами. Также регионам рекомендовано содействовать многодетным семьям в улучшении жилищных условий и предоставлять льготы на коммуналку. Впереди предстоит работа по установке единого образца удостоверения многодетной семьи, ведение банка данных и мониторинг социально-экономического положения таких семей, сообщила Забралова. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отмечает, что новый указ — это «поле деятельности» для урегулирования гарантий многодетным семьям в федеральном законодательстве. Так, в частности, депутат намерена внести предложение узаконить норму об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей, так как сейчас закон предусматривает отсрочку от мобилизации для отцов четырех и более детей. Пока же отцы троих детей защищены лишь директивой Генштаба ВС РФ, а должны быть защищены законом, заявила URA.RU Останина. «Также в указе президента статус многодетной семьи предоставляется бессрочно, а меры поддержки действуют до достижения 18 или 23 лет старшим ребенком, например, посещение музеев. Давайте думать, а, может, и это сделать бессрочным? Имеют ли многодетные родители взрослых детей право на особое отношение государства?» — отметила Останина.