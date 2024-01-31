Самые громкие происшествия в Свердловской области в январе

Гибель детей, ДТП с хоккеистами и взрыв на жд-путях — каким запомнился ушедший месяц

01 февраля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Сразу несколько январских преступлений связаны с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первом месяце наступившего года в Свердловской области произошло несколько происшествий и преступлений, прогремевших на всю Россию. Большинство из них оказались связаны с детьми. URA.RU подвело криминальный рубеж января, собрав подборку самых запоминающихся ЧП. Екатеринбуржец выбросил дочку с пятого этажа Пьяный отец, поругавшись с супругой, выбросил двухлетнюю дочку с пятого этажа дома на Посадкой в Екатеринбурге. Убийство произошло еще 30 декабря 2023-го, однако известно об этом стало лишь 3 января. Тело ребенка пролежало в сугробе четыре дня, прежде чем его нашли. Силовики задержали мужчину, его отправили в СИЗО. Жена собирается разводиться с ним. В Первоуральске погибли два младенца Пятимесячная девочка задохнулась в кроватке в двухэтажке на Карбышева, 2. Малышка плакала, отец решил успокоить ее, закидал вещами и запретил сожительнице подходить к дочери. Спустя пару часов ребенка нашли мертвым. Мужчину задержали, но на следующий день отпустили. В СК заявили, что следов криминала в гибели девочки нет. Через пару дней стало известно о второй трагедии в Первоуральске. Родители отмечали месяц со дня рождения ребенка и не заметили, как малыш умер. Позже выяснилось, что семья состояла на учете в ПДН. В Нижнем Тагиле произошел взрыв на жд-путях Вечером 8 января в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато произошел взрыв. Недалеко от места происшествия было обнаружено еще одно взрывное устройство. Движение поездов было временно приостановлено. По словам жителей, силовики искали троих подозреваемых. Нашли ли их, неизвестно. Официальных комментариев по этому не было. В Екатеринбурге за сутки у одного дома нашли два трупа У дома на Белинского, 177 в Екатеринбурге за сутки обнаружили два трупа. 17 января — тело пожилого мужчины, который откапывал машину из снега. На следующий день во дворе того же здания нашли тело девушки. Она оставила предсмертную записку. У погибшей остались двое детей, а она сама занималась эзотерикой. Смертельное ДТП с детской командой по хоккею На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у пассажирского автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. В автобусе ехала детская хоккейная команда «Кедр» из Новоуральска. В ДТП погибли четверо — тренер Виталий Плешков и трое человек из автомобиля. Водителя автобуса Игоря Миненко и директора компании, которой принадлежит автобус, Евгения Лобова отправили в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первом месяце наступившего года в Свердловской области произошло несколько происшествий и преступлений, прогремевших на всю Россию. Большинство из них оказались связаны с детьми. URA.RU подвело криминальный рубеж января, собрав подборку самых запоминающихся ЧП. Пьяный отец, поругавшись с супругой, выбросил двухлетнюю дочку с пятого этажа дома на Посадкой в Екатеринбурге. Убийство произошло еще 30 декабря 2023-го, однако известно об этом стало лишь 3 января. Тело ребенка пролежало в сугробе четыре дня, прежде чем его нашли. Силовики задержали мужчину, его отправили в СИЗО. Жена собирается разводиться с ним. Пятимесячная девочка задохнулась в кроватке в двухэтажке на Карбышева, 2. Малышка плакала, отец решил успокоить ее, закидал вещами и запретил сожительнице подходить к дочери. Спустя пару часов ребенка нашли мертвым. Мужчину задержали, но на следующий день отпустили. В СК заявили, что следов криминала в гибели девочки нет. Через пару дней стало известно о второй трагедии в Первоуральске. Родители отмечали месяц со дня рождения ребенка и не заметили, как малыш умер. Позже выяснилось, что семья состояла на учете в ПДН. Вечером 8 января в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато произошел взрыв. Недалеко от места происшествия было обнаружено еще одно взрывное устройство. Движение поездов было временно приостановлено. По словам жителей, силовики искали троих подозреваемых. Нашли ли их, неизвестно. Официальных комментариев по этому не было. У дома на Белинского, 177 в Екатеринбурге за сутки обнаружили два трупа. 17 января — тело пожилого мужчины, который откапывал машину из снега. На следующий день во дворе того же здания нашли тело девушки. Она оставила предсмертную записку. У погибшей остались двое детей, а она сама занималась эзотерикой. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у пассажирского автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. В автобусе ехала детская хоккейная команда «Кедр» из Новоуральска. В ДТП погибли четверо — тренер Виталий Плешков и трое человек из автомобиля. Водителя автобуса Игоря Миненко и директора компании, которой принадлежит автобус, Евгения Лобова отправили в СИЗО.