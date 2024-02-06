«Умные» колонки угрожают порталу госуслуг

Сервис только достиг признания россиян, но Минцифры нашло ему новый вызов

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Министр Шадаев спрогнозировал замену портала госуслуг голосовыми ассистентами Фото:

Портал Госуслуг, которым пользуется почти 80% россиян, продолжит жить и развиваться, несмотря на предсказания министра цифрового развития Максута Шадаева о перспективах «умных» колонок. По мнению Шадаева, голосовые помощники скоро сами смогут подавать за хозяина заявления на получение госуслуг и уведомлять его о результате. Эксперт считает, что часть функционала голосовые ассистенты смогут выполнять, но чтобы читать и сканировать документы, им придется превратиться в полноценные компьютеры.

Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая экономика» на Международной выставке-форуме «Россия» поделился с журналистами мнением, что портал госуслуг в будущем могут полностью заменить «умные» колонки с голосовым управлением. «Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — сказал министр. Его комментарий опубликован в telegram-канале телеканала «Звезда».

По мнению Шадаева, таким способом можно будет получать широкий спектр услуг — от записи к врачу до сдачи экзамена на водительские права. «Все будет делаться через голосовую колонку, она будет с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать, доставлять результат», — полагает министр.

Заявление министра прозвучало неожиданно, поскольку в этот же день глава правительства Михаил Мишустин рассказывал об успехах портала «Госуслуги» и смерть ему не анонсировал. На стратсессии о реализации инициатив социально-экономического развития в сферах цифровой трансформации и строительства глава правительства заявил о росте числа пользователей портала госуслуг до 115 млн — это почти 80% населения страны. «Три четверти всех уведомлений направляются госорганами исключительно в электронном виде. К этому мы уже привыкли, но еще совсем недавно так не было», — отметил премьер.

По данным издания «Ведомости», спрос на умные колонки с голосовым помощником среди россиян в 2023 г. вырос более чем в 1,5 раза. С отсылкой на данные компании «Марвел-дистрибуция», издание приводит статистику, что только с января по ноябрь 2023 г. в России было продано порядка 3,4 млн умных колонок, тогда как за весь 2022 год показатель едва перешагнул за 3 млн устройств. По прогнозам экспертов, рынок еще далек от насыщения, и в 2024 году спрос на колонки с голосовым помощником продолжит расти.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что портал госуслуг продолжит жить, несмотря на растущий интерес россиян к «умным» колонкам и развитие голосовых ассистентов. «Я оцениваю заявление министра о колонках как усиление работы по повышению удобства. Наверное, голосовые помощники, которые есть и в телефонах, через какое-то время будут позволять совершать большое количество операций», — сказал URA.RU Клименко.

Но часть операций они не смогут выполнять, например, читать, сканировать, отправлять документы, продолжил эксперт. «Конечно, колонка этого не заменит. А если колонка вдруг заменит, то у нее появится винчестер, камера и клавиатура, и она превратится в компьютер», — отметил Клименко. При этом, по мнению эксперта, в заявлении Шадаева, очевидно прослеживается тренд развития госуслуг: они будут и дальше становиться все более дружелюбными для пользователя.

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Портал Госуслуг, которым пользуется почти 80% россиян, продолжит жить и развиваться, несмотря на предсказания министра цифрового развития Максута Шадаева о перспективах «умных» колонок. По мнению Шадаева, голосовые помощники скоро сами смогут подавать за хозяина заявления на получение госуслуг и уведомлять его о результате. Эксперт считает, что часть функционала голосовые ассистенты смогут выполнять, но чтобы читать и сканировать документы, им придется превратиться в полноценные компьютеры. Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума «Цифровая экономика» на Международной выставке-форуме «Россия» поделился с журналистами мнением, что портал госуслуг в будущем могут полностью заменить «умные» колонки с голосовым управлением. «Я считаю, что скоро вообще, может быть, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — сказал министр. Его комментарий опубликован в telegram-канале телеканала «Звезда». Заявление министра прозвучало неожиданно, поскольку в этот же день глава правительства Михаил Мишустин рассказывал об успехах портала «Госуслуги» и смерть ему не анонсировал. На стратсессии о реализации инициатив социально-экономического развития в сферах цифровой трансформации и строительства глава правительства заявил о росте числа пользователей портала госуслуг до 115 млн — это почти 80% населения страны. «Три четверти всех уведомлений направляются госорганами исключительно в электронном виде. К этому мы уже привыкли, но еще совсем недавно так не было», — отметил премьер. По данным издания «Ведомости», спрос на умные колонки с голосовым помощником среди россиян в 2023 г. вырос более чем в 1,5 раза. С отсылкой на данные компании «Марвел-дистрибуция», издание приводит статистику, что только с января по ноябрь 2023 г. в России было продано порядка 3,4 млн умных колонок, тогда как за весь 2022 год показатель едва перешагнул за 3 млн устройств. По прогнозам экспертов, рынок еще далек от насыщения, и в 2024 году спрос на колонки с голосовым помощником продолжит расти. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что портал госуслуг продолжит жить, несмотря на растущий интерес россиян к «умным» колонкам и развитие голосовых ассистентов. «Я оцениваю заявление министра о колонках как усиление работы по повышению удобства. Наверное, голосовые помощники, которые есть и в телефонах, через какое-то время будут позволять совершать большое количество операций», — сказал URA.RU Клименко. Но часть операций они не смогут выполнять, например, читать, сканировать, отправлять документы, продолжил эксперт. «Конечно, колонка этого не заменит. А если колонка вдруг заменит, то у нее появится винчестер, камера и клавиатура, и она превратится в компьютер», — отметил Клименко. При этом, по мнению эксперта, в заявлении Шадаева, очевидно прослеживается тренд развития госуслуг: они будут и дальше становиться все более дружелюбными для пользователя.
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