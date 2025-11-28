Трамп: документы подписанные сонным Джо Байденом не имеют силы
Трамп решил аннулировать указы предшественника
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Документы, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопера, теряют силу. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Любые документы, подписанные сонным Джо Байденом с применением автопера, то есть примерно 92% из них, с этого момента прекращают свое действие и более не имеют силы. Применение автопера запрещено в случае, если разрешение на это не давал непосредственно президент Соединенных Штатов», — написал Трамп в Truth Social.
Как сообщало URA.RU ранее, недавнее высказывание экс-президента США Джо Байдена о том, что «при демократии нет королей», заметили и прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байден пытался в своей речи уязвить нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, однако под удар критики политика попал король Великобритании Карл III.
