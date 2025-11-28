Орбан наелся икры и пельменей в московском ресторане

Политик посетил столичный ресторан «Живаго», где бронь была сделана к 15.00 по московскому времени, но гости прибыли с опозданием и провели там около двух часов. Красная икра обошлась премьеру Венгрии в 1800 рублей, блины к ней стоили 220 рублей. Сало в шелухе в ресторане стоит 690 рублей, один вид солений — 380 рублей. Также Орбан заказал сибирские пельмени за 720 рублей и борщ за 650 рублей. Таким образом, еда в ресторане обошлась Орбану в 4460 рублей. Ужин состоялся в пятницу вечером после переговоров с Владимиром Путиным в Кремле, которые продолжались почти четыре часа.