Курганец Матвей Диденко выбыл из шоу «Голос.Дети» в шаге от суперфинала

Юный вокалист из Кургана Матвей Диденко не смог пробиться в суперфинал двенадцатого сезона музыкального проекта «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования. Подопечный Димы Билана представил на суд публики номер, который ему поставил лично наставник, однако уступил сопернице по команде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Матвей Диденко из Кургана стал первым финалистом 12-го сезона «Голос. Дети», несмотря на сложности подготовки: репетиции проводились онлайн, а на разучивание песен давалась всего неделя. В финале он соревновался с Анитой Петросян и Марией Никулиной, но не смог пройти в суперфинал, уступив последней.