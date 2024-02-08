Чиновникам запретят покупать иностранную продукцию за бюджет

Правительство поможет российскому бизнесу получать госзаказы

08 февраля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Правительство установило приоритет российских производителей при госзакупках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство запретит некоторым иностранным производителям участвовать в госзакупках за бюджетные деньги, отдав полный приоритет российскому бизнесу. Такие поправки в законодательство скоро будут внесены в Госдуму. В парламенте поддерживают курс на протекцию отечественного производителя, при этом указывают, что поддержка должна быть комплексной и всеобъемлющей и не ограничиваться только госзакупками. Правительство РФ разработало поправки в законодательство, которые устанавливают приоритет российских производителей при госзакупках. «Правила проведения и выбор победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов», — заявил на заседании правительства 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такой подход, по его словам, имеет важнейшее значение и позволяет стимулировать создание новых собственных производств в значимых для экономики страны и жизни людей сферах. Российским производителям должен отдаваться безусловный приоритет при госзакупках Фото: Антон Белицкий © URA.RU Разработанные поправки предполагают оптимизацию всех закупочных процедур и устанавливают единый порядок предоставления преимуществ отечественной продукции. По словам Мишустина, поправки включают правовые основания для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг. Также они позволят вводить ограничения в рамках условия «второй лишний», когда есть российский претендент. Еще одна защитная мера — это применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. «В случае конкуренции сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», — добавил Мишустин. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин напомнил, что федеральный закон о госзакупках (44-ФЗ) принимался во времена «либеральной идеологии, по которой не важно, кто производитель, важно, чтобы было выгодно». «Я очень хорошо помню, как еще в конце 1990-х годов предлагал нашему руководству просто исключить возможность импорта за государственный счет любой продукции, аналоги которой производятся в России и обладают таким же качеством. И мне ответили, что это недопустимо, потому что это противоречит принципам ВТО. Хотя процесс вступления России в ВТО тогда еще не начинался», — рассказал URA.RU Делягин. По мнению депутата, парламент будет поддерживать разворот правительства к разумному протекционизму российского производства. «Мы видим первые шаги правительства в этом направлении, но поддержка российского производителя только госзакупками — это полумера, этого недостаточно. Необходим системный переход к протекционизму российского производителя и создание условий для комплексного развития российской промышленности», — отметил Делягин. По мнению замдекана юридического факультета по научной работе Финуниверситета при правительстве РФ Максима Демченко, динамику в улучшении ситуации с госзакупками можно оценить только как положительную. «С учетом планируемых мер приоритет отдается именно отечественным товарам или услугам, если имеется предложение от отечественного производителя. Это является дополнительной мерой поддержки отечественного производителя и стимулом для развития отдельных секторов экономики, особенно в технологической сфере, так как их продукция или услуги будут больше востребованы», — сказал URA.RU Демченко. Законодательство в данной сфере необходимо развивать и далее, оценив на практике реализацию новых поправок, продолжил эксперт. «Корректировки в системе госзакупок имеют важное значение для развития отечественной экономики, поддержки производителей и создания новых производств в различных сферах экономики», — резюмировал собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство запретит некоторым иностранным производителям участвовать в госзакупках за бюджетные деньги, отдав полный приоритет российскому бизнесу. Такие поправки в законодательство скоро будут внесены в Госдуму. В парламенте поддерживают курс на протекцию отечественного производителя, при этом указывают, что поддержка должна быть комплексной и всеобъемлющей и не ограничиваться только госзакупками. Правительство РФ разработало поправки в законодательство, которые устанавливают приоритет российских производителей при госзакупках. «Правила проведения и выбор победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов», — заявил на заседании правительства 8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такой подход, по его словам, имеет важнейшее значение и позволяет стимулировать создание новых собственных производств в значимых для экономики страны и жизни людей сферах. Разработанные поправки предполагают оптимизацию всех закупочных процедур и устанавливают единый порядок предоставления преимуществ отечественной продукции. По словам Мишустина, поправки включают правовые основания для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг. Также они позволят вводить ограничения в рамках условия «второй лишний», когда есть российский претендент. Еще одна защитная мера — это применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. «В случае конкуренции сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», — добавил Мишустин. По мнению депутата, парламент будет поддерживать разворот правительства к разумному протекционизму российского производства. «Мы видим первые шаги правительства в этом направлении, но поддержка российского производителя только госзакупками — это полумера, этого недостаточно. Необходим системный переход к протекционизму российского производителя и создание условий для комплексного развития российской промышленности», — отметил Делягин. По мнению замдекана юридического факультета по научной работе Финуниверситета при правительстве РФ Максима Демченко, динамику в улучшении ситуации с госзакупками можно оценить только как положительную. «С учетом планируемых мер приоритет отдается именно отечественным товарам или услугам, если имеется предложение от отечественного производителя. Это является дополнительной мерой поддержки отечественного производителя и стимулом для развития отдельных секторов экономики, особенно в технологической сфере, так как их продукция или услуги будут больше востребованы», — сказал URA.RU Демченко. Законодательство в данной сфере необходимо развивать и далее, оценив на практике реализацию новых поправок, продолжил эксперт. «Корректировки в системе госзакупок имеют важное значение для развития отечественной экономики, поддержки производителей и создания новых производств в различных сферах экономики», — резюмировал собеседник агентства.