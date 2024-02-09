Власти рассказали, какому бизнесу готовы оказать поддержку

В России станет больше малых предприятий и меньше бюрократии

10 февраля 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Малый и средний бизнес в 2024 году остается в центре внимания правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Малый и средний бизнес в 2024 году получит более 80 млрд рублей от государства. Обсуждается и поддержка предприятий большего размера. При этом власти будут обращать внимание на направление работы, возраст и прибыльность такого бизнеса. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя заявления министра экономического развития Максима Решетникова на встрече с предпринимателями, информация о которой появилась в сети 9 февраля. Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) в России осуществляется на основании одноименного нацпроекта с 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме, заявил в 2023 году: МСП обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны, дает около трети рабочих мест, поэтому его поддержка продолжится в будущем. Сейчас в стране, по озвученной Решетниковым информации, работает более 6,3 млн малых и средних предприятий, 100 тыс. из которых получили в 2023 году 1,7 трлн рублей. В 2024 году для них предусмотрены еще 80,3 млрд рублей. Будущее малого и среднего бизнеса прокомментировал непосредственный участник мероприятия, глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. «В этом году начнется формирование новых приоритетных целей развития страны до 2030 года. На встрече с министром обсуждался главный вопрос: какую еще поддержку государство может оказать бизнесу», — рассказал Калинин. По его словам, продолжится и сокращение контрольных мероприятий, бюрократические барьеры для бизнеса снова уменьшатся. Александр Калинин («Опора России») рассказал о взаимодействии власти и бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024—2025 годах, отмечает Калинин, ожидается качественный рост всего сектора МСП, в том числе, количества самозанятых. Обсуждается дальнейшее субсидирование кредитов, а также вероятное нововведение — к малым и средним предприятиям могут добавить более успешных коллег, а сокращение «МСП» получит приставку «плюс». По задумке, в «МСП+» может войти тот бизнес, который по своим параметрам не совсем вписывается в жесткие законодательные рамки для получения господдержки, но заслуживает ее. Это промышленный и туристический сектор, высокотехнологичные и ИТ-проекты. Все — с доходами не более 10 млрд рублей. «В 2023 году достигнуты все показатели количественного роста малого и среднего бизнеса, речь сейчас ведется, в основном, об их качественных критериях, наличие которых и предполагает в дальнейшем выделение государственных денег», — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Статья по теме Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом Депутат выделил три главных критерия. В первую очередь, компании должны либо удовлетворять повышенный спрос потребителя на товары и услуги, либо иметь отношение к импортозамещению и реальному сектору экономики. Во-вторых, особое внимание будет уделяться срокам существования МСП, вероятно, они будут увеличены. Третий критерий — обязательный стабильный рост выручки, поскольку государство заинтересовано в поддержке, прежде всего, успешно развивающихся проектов, способных предоставлять высокую заработную плату. Проекты, которые быстро и успешно выросли сверх требований для получения господдержки, также не будут забыты, уверен парламентарий. «В целом, в 2024 году продолжится реализация текущих программ поддержки бизнеса. На всех уровнях власти сейчас ведется постоянная дискуссия о будущих формах государственной помощи предпринимателям», — заключил Кирьянов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Малый и средний бизнес в 2024 году получит более 80 млрд рублей от государства. Обсуждается и поддержка предприятий большего размера. При этом власти будут обращать внимание на направление работы, возраст и прибыльность такого бизнеса. Об этом URA.RU заявили эксперты, комментируя заявления министра экономического развития Максима Решетникова на встрече с предпринимателями, информация о которой появилась в сети 9 февраля. Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) в России осуществляется на основании одноименного нацпроекта с 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме, заявил в 2023 году: МСП обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны, дает около трети рабочих мест, поэтому его поддержка продолжится в будущем. Сейчас в стране, по озвученной Решетниковым информации, работает более 6,3 млн малых и средних предприятий, 100 тыс. из которых получили в 2023 году 1,7 трлн рублей. В 2024 году для них предусмотрены еще 80,3 млрд рублей. Будущее малого и среднего бизнеса прокомментировал непосредственный участник мероприятия, глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. «В этом году начнется формирование новых приоритетных целей развития страны до 2030 года. На встрече с министром обсуждался главный вопрос: какую еще поддержку государство может оказать бизнесу», — рассказал Калинин. По его словам, продолжится и сокращение контрольных мероприятий, бюрократические барьеры для бизнеса снова уменьшатся. В 2024—2025 годах, отмечает Калинин, ожидается качественный рост всего сектора МСП, в том числе, количества самозанятых. Обсуждается дальнейшее субсидирование кредитов, а также вероятное нововведение — к малым и средним предприятиям могут добавить более успешных коллег, а сокращение «МСП» получит приставку «плюс». По задумке, в «МСП+» может войти тот бизнес, который по своим параметрам не совсем вписывается в жесткие законодательные рамки для получения господдержки, но заслуживает ее. Это промышленный и туристический сектор, высокотехнологичные и ИТ-проекты. Все — с доходами не более 10 млрд рублей. Депутат выделил три главных критерия. В первую очередь, компании должны либо удовлетворять повышенный спрос потребителя на товары и услуги, либо иметь отношение к импортозамещению и реальному сектору экономики. Во-вторых, особое внимание будет уделяться срокам существования МСП, вероятно, они будут увеличены. Третий критерий — обязательный стабильный рост выручки, поскольку государство заинтересовано в поддержке, прежде всего, успешно развивающихся проектов, способных предоставлять высокую заработную плату. Проекты, которые быстро и успешно выросли сверх требований для получения господдержки, также не будут забыты, уверен парламентарий. «В целом, в 2024 году продолжится реализация текущих программ поддержки бизнеса. На всех уровнях власти сейчас ведется постоянная дискуссия о будущих формах государственной помощи предпринимателям», — заключил Кирьянов.