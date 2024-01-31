Мишустин показал, как власть будет работать с бизнесом

Новый формат опробован и принес первые результаты на Дальнем Востоке

01 февраля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил важность создания привлекательных условий для бизнеса и людей в дальневосточных регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ нашли эффективный способ взаимодействия с бизнес-структурами. Административная свобода и сокращение налоговой нагрузки на Дальнем Востоке позволили привлечь в регион инвестиции и запустить строительство инфраструктуры. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым, которая прошла 31 января в Москве. В будущем этот подход будет распространяться по всей территории России, считают аналитики. В своем приветствии Мишустин намекнул, о чем хотел бы услышать в первую очередь: об инвестициях бизнеса в Арктику и Дальний Восток, поскольку в этих макрорегионах реализуются проекты в ключевых для России добывающих и обрабатывающих отраслях. «Очень важно создавать комфортные условия для инвесторов, для людей, которые там проживают, строить современную инфраструктуру, создавать новые рабочие места», — сходу задал тон беседы премьер. Остров «Русский» благодаря мерам правительства привлекает недавних резидентов офшоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объем вложенных предпринимателями средств в проекты с государственным участием составляет 4 трлн рублей, а всего в эксплуатацию запущено 900 предприятий, обратил внимание премьер. «В ходе рабочих поездок, посещая Дальний Восток, я встречаюсь с инвесторами, с людьми. И многие из них говорят о том, что интерес к инвестициям, к работе в макрорегионе возрастает», — закончил вступительную речь премьер. Запрягаев не стал долго тянуть с конкретикой и привел данные, согласно которым в течение двух лет объем инвестиций в дальневосточные проекты вырос на 1 трлн рублей в год. «Сейчас реализуются 3,5 тыс. инициатив, в них вложены почти 9 трлн рублей. Самое главное, что создано более 130 тыс. новых конкурентных рабочих мест, а в экономику России вложено почти 4 трлн рублей», — привел статистику руководитель корпорации. Туристическая отрасль показала 25% рост в сравнении с 2021 годом и превысила на 5 миллионов человек турпоток за 9 месяцев 2023 года. Запрягаев рассказал, что Курильские острова тоже стали доступнее благодаря рейсам единственной в России дальневосточной авиакомпании «Аврора», долететь из Москвы в Курильск можно за 22-30 тысяч рублей, а из Владивостока и вовсе — за 6 тысяч. Следующим в повестке главы корпорации стал остров Русский. «Специальный административный район на острове Русский выполняет свою функцию — защищает наших предпринимателей и их активы от санкций. У нас количество участников этого района, этого режима увеличилось в четыре раза: с 17 до 66. Объем активов превысил 5 трлн рублей. Это те, что переехали из офшоров», — сообщил премьеру Запрягаев. Статья по теме Путин объявил о перезагрузке Дальнего Востока Мишустин напомнил собеседнику, что развитие Дальнего Востока президент определил одним из стратегических приоритетов. «Прекращается потихоньку отток населения, но очень важно обеспечить тех людей, которые живут на Дальнем Востоке, работают, тех инвесторов, которые приезжают, интересуются этими замечательными местами, условиями для работы, для жизни — насколько они комфортны», — подчеркнул важность экономической повестки премьер. После этих слов Запрягаев перестал дальше углубляться в туристическую тематику, и сконцентрировался на четырех приоритетных направлениях работы возглавляемой им корпорации. Первое — это строительство города-спутника Владивостока, где будет возведено 2,5 млн. кв. м. недвижимости, и предполагается расчетное количество населения в 80 тыс. жителей. Второй заслужила внимание программа «Дальневосточный квартал», которая должна обеспечить дальневосточникам 1,6 млн. кв. м. недвижимости, 30 тыс. квартир, 17 детскими садами и 7 школами. Также ведется работа по строительству инвестпарков «Западная» в Приморье и «Ровное» в Амурской области, они должны привлечь 200 млрд рублей инвестиций. Закончил Запрягаев все же туризмом. По его словам, расширена территория опережающего развития «Приморье» на острове «Русский», это позволило пригласить в туристический проект четырех крупных инвесторов. Ведется работа по проекту «Горный воздух» на Сахалине, заключил глава корпорации. «Сделано действительно немало. Важно темп не сбавлять, чтобы все стратегические проекты, о которых Вы говорили, вовремя реализовывались», — подытожил глава правительства. «Сегодня в повестке правительства и профильных министерств под пристальным наблюдением СМИ все чаще встречаются темы, напрямую связанные с освоением арктических пространств и дальневосточных территорий», — дал свою оценку рабочей встречи декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Он считает, что фокус внимания правительства смещается к Дальнему Востоку с целью «сделать его ближе для граждан и бизнеса». Это обосновано решением задач, прежде всего, сохранения единой русской культуры и государственности во всех, даже в самых отдаленных территориях. «Связь европейских и восточных территорий между собой, их совместная интеграция в общее экономическое пространство — стратегически-значимый вопрос национальной безопасности», — подчеркнул политолог. По мнению доцента кафедры Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, подход «невмешательства» к развитию Дальнего Востока на 99,9% обеспечивает успешность всех мер по развитию региона. Благодаря снижению налоговой и контролирующей нагрузок созданы новые рабочие места. Как результат — развитие свободного порта Владивосток и предпринимательского интереса к вложению инвестиций. Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время посещения ДВФУ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кривелевич пояснил: государство выделяет земельные участки, строит дороги, возводит мосты, подводит электросети, а бизнесмены, в свою очередь, вкладываются в российскую экономику, создают рабочие места и выпускают конкурентоспособную продукцию. Доцент ДВФУ убежден, когда государство позволяет работать без налога на прибыль, и вместо 30% социальных взносов с предпринимателя взимается только 7,6%, долго ждать создания новых рабочих мест не придется. «Государство словно говорит предпринимателю: „мы охраняем внешние границы, следим за порядком и за соблюдением законов, но мы не мешаем вам работать!“ И тогда бизнес отвечает взаимностью», — заострил внимание Кривелевич на словах Мишустина о привлечении частных инвесторов. Экономист рассказал и о проекте «остров Русский», который долго оставался в арьергарде других инвестпроектов по своим результатам. «Русская Тортуга», как в шутку многие называли данную инициативу правительства, за первые четыре года привлекла под свои антиофшорные знамена всего пять резидентов, сейчас их, судя по докладу Запрягаева, уже 66, обратил внимание эксперт. Таким образом, правительством была проведена глубокая реконструкция всего проекта, что и дало положительный результат. «Напрямую помочь развитию и заселению Дальнего Востока могут исключительно экономические меры», — отметил экономист. «При этом, остальным регионам не стоит „обижаться“ на такое внимание правительства и президента к Дальнему Востоку. Подобная новая для России модель, в которой главным в отношениях с властью является инвестор, в случае успеха на дальневосточных территориях, будет распространена и на другие регионы», — закончил мысль Кривелевич. Новость по теме Путин придумал, как привлечь китайские инвестиции на Дальний Восток «Можно бесконечно ютиться в границах определенного города, тем самым создавать проблемы, как с точки зрения нагрузки на инфраструктуру, так и с точки зрения стоимости земельных участков и квартир, это отчасти происходит с реновацией Москвы», — считает Иван Камельских из Федеральной компании «Этажи». «Поэтому правительство избрало другой путь, поставив задачу строительства новой агломерации, подобно той, которая создана в Новой Москве». Собеседник агентства рассказал, что возведение города-спутника обеспечит развитие инфраструктуры по самым современным стандартам для комфортного проживания жителей, при этом не создаст транспортный и логистический коллапс во Владивостоке. «Программы дальневосточной и арктической ипотек, несмотря на „прогрев ими рынка недвижимости“, позволяют избежать дефицита жилья, ведь дефицит и является „главным тормозом роста“ Дальнего Востока», — продолжил эксперт. Ввиду удаленности от привычных транспортно-логистических цепочек, привлечь застройщиков к строительству доступного жилья в малонаселенных регионах каким-либо другим методом — задача на данном этапе почти невозможная. Ключевой целью правительства в рамках освоения Дальнего Востока, считает эксперт, по-прежнему остается соблюдение баланса между льготной ипотекой и ценой квадратного метра, при учете интересов застройщиков и тех, кто будет жить в построенном ими жилье. «Даже при наличии высокооплачиваемых рабочих мест в регионе, только доступное жилье превращает „вахтовика“ в жителя региона», — подвел черту под сказанным Камельских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ нашли эффективный способ взаимодействия с бизнес-структурами. Административная свобода и сокращение налоговой нагрузки на Дальнем Востоке позволили привлечь в регион инвестиции и запустить строительство инфраструктуры. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым, которая прошла 31 января в Москве. В будущем этот подход будет распространяться по всей территории России, считают аналитики. В своем приветствии Мишустин намекнул, о чем хотел бы услышать в первую очередь: об инвестициях бизнеса в Арктику и Дальний Восток, поскольку в этих макрорегионах реализуются проекты в ключевых для России добывающих и обрабатывающих отраслях. Объем вложенных предпринимателями средств в проекты с государственным участием составляет 4 трлн рублей, а всего в эксплуатацию запущено 900 предприятий, обратил внимание премьер. «В ходе рабочих поездок, посещая Дальний Восток, я встречаюсь с инвесторами, с людьми. И многие из них говорят о том, что интерес к инвестициям, к работе в макрорегионе возрастает», — закончил вступительную речь премьер. Запрягаев не стал долго тянуть с конкретикой и привел данные, согласно которым в течение двух лет объем инвестиций в дальневосточные проекты вырос на 1 трлн рублей в год. «Сейчас реализуются 3,5 тыс. инициатив, в них вложены почти 9 трлн рублей. Самое главное, что создано более 130 тыс. новых конкурентных рабочих мест, а в экономику России вложено почти 4 трлн рублей», — привел статистику руководитель корпорации. Туристическая отрасль показала 25% рост в сравнении с 2021 годом и превысила на 5 миллионов человек турпоток за 9 месяцев 2023 года. Запрягаев рассказал, что Курильские острова тоже стали доступнее благодаря рейсам единственной в России дальневосточной авиакомпании «Аврора», долететь из Москвы в Курильск можно за 22-30 тысяч рублей, а из Владивостока и вовсе — за 6 тысяч. Следующим в повестке главы корпорации стал остров Русский. Мишустин напомнил собеседнику, что развитие Дальнего Востока президент определил одним из стратегических приоритетов. «Прекращается потихоньку отток населения, но очень важно обеспечить тех людей, которые живут на Дальнем Востоке, работают, тех инвесторов, которые приезжают, интересуются этими замечательными местами, условиями для работы, для жизни — насколько они комфортны», — подчеркнул важность экономической повестки премьер. После этих слов Запрягаев перестал дальше углубляться в туристическую тематику, и сконцентрировался на четырех приоритетных направлениях работы возглавляемой им корпорации. Первое — это строительство города-спутника Владивостока, где будет возведено 2,5 млн. кв. м. недвижимости, и предполагается расчетное количество населения в 80 тыс. жителей. Второй заслужила внимание программа «Дальневосточный квартал», которая должна обеспечить дальневосточникам 1,6 млн. кв. м. недвижимости, 30 тыс. квартир, 17 детскими садами и 7 школами. Также ведется работа по строительству инвестпарков «Западная» в Приморье и «Ровное» в Амурской области, они должны привлечь 200 млрд рублей инвестиций. Закончил Запрягаев все же туризмом. По его словам, расширена территория опережающего развития «Приморье» на острове «Русский», это позволило пригласить в туристический проект четырех крупных инвесторов. Ведется работа по проекту «Горный воздух» на Сахалине, заключил глава корпорации. «Сделано действительно немало. Важно темп не сбавлять, чтобы все стратегические проекты, о которых Вы говорили, вовремя реализовывались», — подытожил глава правительства. «Сегодня в повестке правительства и профильных министерств под пристальным наблюдением СМИ все чаще встречаются темы, напрямую связанные с освоением арктических пространств и дальневосточных территорий», — дал свою оценку рабочей встречи декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев. Он считает, что фокус внимания правительства смещается к Дальнему Востоку с целью «сделать его ближе для граждан и бизнеса». Это обосновано решением задач, прежде всего, сохранения единой русской культуры и государственности во всех, даже в самых отдаленных территориях. По мнению доцента кафедры Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, подход «невмешательства» к развитию Дальнего Востока на 99,9% обеспечивает успешность всех мер по развитию региона. Благодаря снижению налоговой и контролирующей нагрузок созданы новые рабочие места. Как результат — развитие свободного порта Владивосток и предпринимательского интереса к вложению инвестиций. Кривелевич пояснил: государство выделяет земельные участки, строит дороги, возводит мосты, подводит электросети, а бизнесмены, в свою очередь, вкладываются в российскую экономику, создают рабочие места и выпускают конкурентоспособную продукцию. Доцент ДВФУ убежден, когда государство позволяет работать без налога на прибыль, и вместо 30% социальных взносов с предпринимателя взимается только 7,6%, долго ждать создания новых рабочих мест не придется. «Государство словно говорит предпринимателю: „мы охраняем внешние границы, следим за порядком и за соблюдением законов, но мы не мешаем вам работать!“ И тогда бизнес отвечает взаимностью», — заострил внимание Кривелевич на словах Мишустина о привлечении частных инвесторов. Экономист рассказал и о проекте «остров Русский», который долго оставался в арьергарде других инвестпроектов по своим результатам. «Русская Тортуга», как в шутку многие называли данную инициативу правительства, за первые четыре года привлекла под свои антиофшорные знамена всего пять резидентов, сейчас их, судя по докладу Запрягаева, уже 66, обратил внимание эксперт. Таким образом, правительством была проведена глубокая реконструкция всего проекта, что и дало положительный результат. «Напрямую помочь развитию и заселению Дальнего Востока могут исключительно экономические меры», — отметил экономист. «Можно бесконечно ютиться в границах определенного города, тем самым создавать проблемы, как с точки зрения нагрузки на инфраструктуру, так и с точки зрения стоимости земельных участков и квартир, это отчасти происходит с реновацией Москвы», — считает Иван Камельских из Федеральной компании «Этажи». «Поэтому правительство избрало другой путь, поставив задачу строительства новой агломерации, подобно той, которая создана в Новой Москве». Собеседник агентства рассказал, что возведение города-спутника обеспечит развитие инфраструктуры по самым современным стандартам для комфортного проживания жителей, при этом не создаст транспортный и логистический коллапс во Владивостоке. «Программы дальневосточной и арктической ипотек, несмотря на „прогрев ими рынка недвижимости“, позволяют избежать дефицита жилья, ведь дефицит и является „главным тормозом роста“ Дальнего Востока», — продолжил эксперт. Ввиду удаленности от привычных транспортно-логистических цепочек, привлечь застройщиков к строительству доступного жилья в малонаселенных регионах каким-либо другим методом — задача на данном этапе почти невозможная. Ключевой целью правительства в рамках освоения Дальнего Востока, считает эксперт, по-прежнему остается соблюдение баланса между льготной ипотекой и ценой квадратного метра, при учете интересов застройщиков и тех, кто будет жить в построенном ими жилье. «Даже при наличии высокооплачиваемых рабочих мест в регионе, только доступное жилье превращает „вахтовика“ в жителя региона», — подвел черту под сказанным Камельских.