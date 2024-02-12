Россия захватывает мировое лидерство в спорте будущего

Три десятка стран приедут на уникальный турнир в РФ, несмотря на запугивание Запада

12 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Россия проведет первый в мире турнир по фиджитал-спорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия претендует на мировое лидерство в области нового и перспективного спортивного направления, сочетающего в себе кибер- и традиционные виды спорта. Так, на следующей неделе в Казани стартует первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего», в котором, несмотря на санкции, примут участие порядка 30 стран. В правительстве РФ подчеркивают, что спорт должен быть вне политики, при этом в Госдуме рассказали о запугивании иностранных участников «Игр будущего» со стороны «друзей на Западе». Церемония открытия «Игр будущего» состоится 21 февраля в Казани, игры продлятся до 3 марта. Подготовку к первому в стране и мире турниру нового формата в понедельник, 12 февраля, обсудили на оперативном совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Свыше 270 команд смогут себя проявить более чем в 20 дисциплинах на стыке традиционного спорта и цифровых информационных технологий. Интерес к такому формату растет, очень многие государства планируют его развивать у себя», — отметил Мишустин. В фиджитал-турнире спортсмены соревнуются в традиционной спортивной дисциплине и в ее виртуальном аналоге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фиджитал-спорт — это гибридный формат традиционных видов спорта и киберспорта. Эксперты призывают не сравнивать «киберспорт» и «гейминг». В первом случае целью игроков является достижение серьезных результатов, а во втором — игра ради развлечения и отдыха. Киберспортсмены, как и обычные спортсмены, живут по режиму с регулярными тренировками, сбалансированным питанием и обязательной физической активностью. Россия запустила международное движение «Игры будущего» осенью 2021 года, а в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении такого турнира. В ноябре 2023 года руководитель проекта Игорь Столяров сообщал, что на состязания приедут клубы из 30 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, Турции, Ирана. По словам курирующего вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, «Игры Будущего» — первый в истории международный мультиспортивный турнир. «Главное его преимущество — это формирование гармонично развитого человека, который успешен и в классических видах спорта, и в кибердисциплинах», — отметил на оперативном совещании Чернышенко. Соревнования пройдут, в том числе, по фиджитал-футболу, хоккею, баскетболу, единоборствам. В рамках «Игр будущего» пройдут кибер- и тактические бои, битвы роботов, гонки дронов. Для соревнований задействовано десять объектов: восемь — в Казани, один — в Иннополисе, и еще один — в «Сириусе», где пройдут гонки. По словам вице-премьера, турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ. Также, по его словам, на билеты на соревнования «Игр будущего» фиксируется «ажиотажный спрос». «Этот открытый формат соревнований основан на принципах равенства и справедливости. Россия всегда придерживается позиции, что спорт должен быть вне политики», — подчеркнул Чернышенко. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал URA.RU, что со стороны некоторых «друзей на Западе» идет запугивание иностранных участников турнира в России. «Конечно, это точно не спортивное поведение, которое к развитию спорта, продвижению спорта никакого отношения не имеет», — рассказал Свищев. По словам депутата, это давление многогранно и постоянно, даже вне привязки к «Играм будущего». «Стращают наших коллег из БРИКС, из международных федераций и национальных спортивных федераций, чтобы они не приезжали. Это происходит на регулярной основе. Мы уже привыкли, что и ВАДА выступает, и Олимпийский комитет, и отдельно взятые международные федерации», — отметил депутат. Тем не менее, игры состоятся, и запланированное на следующей неделе их открытие будет грандиозным, пообещал глава думского комитета по спорту. По мнению политолога Александра Немцева, проблема изоляции российских спортсменов сегодня стоит достаточно серьезно, и создание в таких условиях нового международного турнира по фиджитал-спорту говорит о том, что Россия — передовая страна, «которая смотрит в будущее и может предсказывать это будущее». «Если удастся собрать большое представительство спортсменов, из, в том числе, недружественных стран, можно будет смело говорить, что мы преодолели изоляцию. А санкции и ограничения на привычных международных спортивных событиях — Олимпийские игры, Чемпионаты мира — являются политически ангажированными. Мы всех зовем, мы со всеми соревнуемся, а нас боятся», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия претендует на мировое лидерство в области нового и перспективного спортивного направления, сочетающего в себе кибер- и традиционные виды спорта. Так, на следующей неделе в Казани стартует первый в мире турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего», в котором, несмотря на санкции, примут участие порядка 30 стран. В правительстве РФ подчеркивают, что спорт должен быть вне политики, при этом в Госдуме рассказали о запугивании иностранных участников «Игр будущего» со стороны «друзей на Западе». Церемония открытия «Игр будущего» состоится 21 февраля в Казани, игры продлятся до 3 марта. Подготовку к первому в стране и мире турниру нового формата в понедельник, 12 февраля, обсудили на оперативном совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. «Свыше 270 команд смогут себя проявить более чем в 20 дисциплинах на стыке традиционного спорта и цифровых информационных технологий. Интерес к такому формату растет, очень многие государства планируют его развивать у себя», — отметил Мишустин. Фиджитал-спорт — это гибридный формат традиционных видов спорта и киберспорта. Эксперты призывают не сравнивать «киберспорт» и «гейминг». В первом случае целью игроков является достижение серьезных результатов, а во втором — игра ради развлечения и отдыха. Киберспортсмены, как и обычные спортсмены, живут по режиму с регулярными тренировками, сбалансированным питанием и обязательной физической активностью. Россия запустила международное движение «Игры будущего» осенью 2021 года, а в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении такого турнира. В ноябре 2023 года руководитель проекта Игорь Столяров сообщал, что на состязания приедут клубы из 30 стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, Турции, Ирана. По словам курирующего вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, «Игры Будущего» — первый в истории международный мультиспортивный турнир. «Главное его преимущество — это формирование гармонично развитого человека, который успешен и в классических видах спорта, и в кибердисциплинах», — отметил на оперативном совещании Чернышенко. Соревнования пройдут, в том числе, по фиджитал-футболу, хоккею, баскетболу, единоборствам. В рамках «Игр будущего» пройдут кибер- и тактические бои, битвы роботов, гонки дронов. Для соревнований задействовано десять объектов: восемь — в Казани, один — в Иннополисе, и еще один — в «Сириусе», где пройдут гонки. По словам вице-премьера, турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ. Также, по его словам, на билеты на соревнования «Игр будущего» фиксируется «ажиотажный спрос». «Этот открытый формат соревнований основан на принципах равенства и справедливости. Россия всегда придерживается позиции, что спорт должен быть вне политики», — подчеркнул Чернышенко. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал URA.RU, что со стороны некоторых «друзей на Западе» идет запугивание иностранных участников турнира в России. «Конечно, это точно не спортивное поведение, которое к развитию спорта, продвижению спорта никакого отношения не имеет», — рассказал Свищев. По словам депутата, это давление многогранно и постоянно, даже вне привязки к «Играм будущего». «Стращают наших коллег из БРИКС, из международных федераций и национальных спортивных федераций, чтобы они не приезжали. Это происходит на регулярной основе. Мы уже привыкли, что и ВАДА выступает, и Олимпийский комитет, и отдельно взятые международные федерации», — отметил депутат. Тем не менее, игры состоятся, и запланированное на следующей неделе их открытие будет грандиозным, пообещал глава думского комитета по спорту. По мнению политолога Александра Немцева, проблема изоляции российских спортсменов сегодня стоит достаточно серьезно, и создание в таких условиях нового международного турнира по фиджитал-спорту говорит о том, что Россия — передовая страна, «которая смотрит в будущее и может предсказывать это будущее». «Если удастся собрать большое представительство спортсменов, из, в том числе, недружественных стран, можно будет смело говорить, что мы преодолели изоляцию. А санкции и ограничения на привычных международных спортивных событиях — Олимпийские игры, Чемпионаты мира — являются политически ангажированными. Мы всех зовем, мы со всеми соревнуемся, а нас боятся», — резюмировал эксперт.