Мишустин поможет горнолыжникам кататься по хорошим трассам

На эти цели кабмин готов выделять миллиарды рублей

15 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Новый завод по производству канатных дорог в России построят к 2029 г. Фото: Размик Закарян © URA.RU Горнолыжные курорты России после ухода из страны ряда европейских производителей канатных дорог на фоне санкций столкнулись с необходимостью импортозамещения. Вместе с тем постоянно растет турпоток на крупные курорты, и существующая инфраструктура работает на полную мощность. Для привлечения инвесторов, которые будут строить новые гостиницы и трассы, кабмин в 2024 году выделяет миллиард рублей. В Госдуме посчитали, что экономическую выгоду от вложений можно будет ощутить уже через два-три года. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 1 млрд рублей на поддержку крупных горнолыжных курортов России в 2024 году. Эти деньги пойдут на льготные кредиты для инвесторов, которые захотят строить новую и развивать имеющуюся на курортах инфраструктуру. Мера, по мнению Мишустина, позволит повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов, а также создаст для людей больше удобных вариантов для путешествий и занятий зимними видами спорта. Экономическая выгода от вложений в инфраструктуру окупится за два-три года Фото: Анна Майорова © URA.RU «Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию сопутствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году направили более 55 млрд рублей», — сообщил Мишустин на заседании правительства 15 февраля. Эти средства, по словам премьера, пошли, в том числе, на строительство гостиниц, модульных отелей и кемпингов. Выделенный миллиард рублей можно будет использовать для новых объектов горнолыжной инфраструктуры, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс и закупку необходимой техники, продолжил премьер. Кроме того, глава кабмина сообщил, что с Минпромторгом прорабатывался вопрос о производстве необходимого оборудования для горнолыжного отдыха на территории страны. «И здесь прошу также посмотреть, какие есть на этом пути проблемы и сложности. Но по тому, как мне докладывали, у нас есть все возможности такое производство наращивать и заниматься его качеством», — поручил Мишустин. После начала СВО и ввода санкций против России ряд европейских производителей современных канатных дорог ушли из России, а практически вся техника для горнолыжных курортов поставлялась в РФ из-за границы. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что в связи с этим многие курорты столкнулись со сложностями в эксплуатации и строительстве новых объектов, поэтому Россия нуждается в собственном производстве горнолыжного оборудования. Этот процесс уже начался. Так, в частности, в Тверской области на промплощадке «Демидово» строится завод по выпуску и обслуживанию пассажирских подвесных канатных дорог, предприятие должно начать работу к 2029 году. Сегодня в России уже есть ряд производителей оборудования для горнолыжных курортов, рассказала URA.RU депутат Госдумы, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. По ее словам, производство канатных дорог есть в Воронеже и Самаре. По словам Лобач, сегодня инфраструктура на популярных горнолыжных курортах работает на полную мощность. «Например, в аэропорту Сочи сейчас масса людей, которые хотят покататься на лыжах в Красной поляне. И если прямо сейчас в поисковиках начать искать отели вблизи горнолыжных трасс, на ближайшие праздники практически все забронировано. Поэтому стоит вопрос привлечения инвесторов для строительства новой инфраструктуры — отелей, горнолыжных трасс», — отметила депутат. И Россия, по словам Лобач, обладает всем, чтобы начать производить необходимое оборудование самостоятельно с соблюдением всех норм комфорта и безопасности, которые сегодня уже есть на горнолыжных курортах. «Самое главное — обеспечить правильную финансовую поддержку в начале этого пути, а потом мы будем видеть экономическую выгоду», — добавила Лобач. По ее мнению, с сегодняшним уровнем турпотока ощутить экономическую выгоду от вложенных в развитие инфраструктуры средств можно будет в течение двух-трех лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горнолыжные курорты России после ухода из страны ряда европейских производителей канатных дорог на фоне санкций столкнулись с необходимостью импортозамещения. Вместе с тем постоянно растет турпоток на крупные курорты, и существующая инфраструктура работает на полную мощность. Для привлечения инвесторов, которые будут строить новые гостиницы и трассы, кабмин в 2024 году выделяет миллиард рублей. В Госдуме посчитали, что экономическую выгоду от вложений можно будет ощутить уже через два-три года. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 1 млрд рублей на поддержку крупных горнолыжных курортов России в 2024 году. Эти деньги пойдут на льготные кредиты для инвесторов, которые захотят строить новую и развивать имеющуюся на курортах инфраструктуру. Мера, по мнению Мишустина, позволит повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов, а также создаст для людей больше удобных вариантов для путешествий и занятий зимними видами спорта. «Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию сопутствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году направили более 55 млрд рублей», — сообщил Мишустин на заседании правительства 15 февраля. Эти средства, по словам премьера, пошли, в том числе, на строительство гостиниц, модульных отелей и кемпингов. Выделенный миллиард рублей можно будет использовать для новых объектов горнолыжной инфраструктуры, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс и закупку необходимой техники, продолжил премьер. Кроме того, глава кабмина сообщил, что с Минпромторгом прорабатывался вопрос о производстве необходимого оборудования для горнолыжного отдыха на территории страны. «И здесь прошу также посмотреть, какие есть на этом пути проблемы и сложности. Но по тому, как мне докладывали, у нас есть все возможности такое производство наращивать и заниматься его качеством», — поручил Мишустин. Этот процесс уже начался. Так, в частности, в Тверской области на промплощадке «Демидово» строится завод по выпуску и обслуживанию пассажирских подвесных канатных дорог, предприятие должно начать работу к 2029 году. Сегодня в России уже есть ряд производителей оборудования для горнолыжных курортов, рассказала URA.RU депутат Госдумы, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач. По ее словам, производство канатных дорог есть в Воронеже и Самаре. По словам Лобач, сегодня инфраструктура на популярных горнолыжных курортах работает на полную мощность. «Например, в аэропорту Сочи сейчас масса людей, которые хотят покататься на лыжах в Красной поляне. И если прямо сейчас в поисковиках начать искать отели вблизи горнолыжных трасс, на ближайшие праздники практически все забронировано. Поэтому стоит вопрос привлечения инвесторов для строительства новой инфраструктуры — отелей, горнолыжных трасс», — отметила депутат. И Россия, по словам Лобач, обладает всем, чтобы начать производить необходимое оборудование самостоятельно с соблюдением всех норм комфорта и безопасности, которые сегодня уже есть на горнолыжных курортах. «Самое главное — обеспечить правильную финансовую поддержку в начале этого пути, а потом мы будем видеть экономическую выгоду», — добавила Лобач. По ее мнению, с сегодняшним уровнем турпотока ощутить экономическую выгоду от вложенных в развитие инфраструктуры средств можно будет в течение двух-трех лет.