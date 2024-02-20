Сколько зарабатывали смотрящие курганской ИК на азартных играх

И почему зеки больше не играют в карты на деньги

20 февраля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В курганской ИК зеки собирали деньги в казино Фото: Игорь Пантин © URA.RU Двое осужденных, являвшиеся неформальными лидерами в курганской колонии №6, предстали перед судом. Смотрящие обвинялись в создании и финансировании организации АУЕ* (Арестантский уклад един — движение, признанное в РФ экстремистским). Также один из них был осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. В месяц с участников азартных игр собирали до 150 тысяч рублей. URA.RU собрало информацию о незаконной деятельности зеков на территории колонии. Курганские зеки устроили азартный клуб-казино на территории ИК-6 Фото: Александр Константинов © URA.RU В августе 2022 года сотрудники силовых структур совместно с оперативным отделом УФСИН вызвали на допрос осужденного Владимира М. по прозвищу Муха. Он долгое время являлся смотрящим за игрой и карантином. Как выяснилось позже, Муха был назначен ответственным за организацию игр смотрящим за колонией Андреем Ш. по прозвищу Широкий. «Смотрящий за игрой организовывал, пропагандировал и проводил, а также лично принимал участие в скрытно проводимых на территории ИК-6 азартных играх на деньги, вел учет ставок, денежных и иных материальных средств в так называемых „точковках“, аккумулировал и производил расчеты с участниками азартных игр, используя банковский счет своей супруги», — сообщается в материалах дела, размещенных на сайте суда. Азартный клуб действовал в колонии больше полугода, игры проводились по выходным дням. У Владимира М., чей криминальный статус был вторым по значимости после смотрящего за колонией, хранились карты и фишки для покера. Также осужденные играли в «двадцать одно». Смотрящий за игрой следил за точками, где играли в азартные игры, — чаще всего это происходило в 15-м бараке, в комнате для сушки белья. Смотрящий за игрой хранил карты, фишки, следил за расчетами Фото: Размик Закарян © URA.RU Владимир М. контролировал выигрыши и проигрыши, имел список играющих на деньги или сигареты, агитировал играть в карты. Также он назначал место для игр, поставлял для игроков чай и сигареты. Смотрящие следили, чтобы никто из зеков в колонии не мог играть в азартные игры без их разрешения. Тем, кто отказывался играть, предлагали сдавать по 1-2 тысячи рублей в «общий котел». Туда же, до 15 и 30 числа каждого месяца, перечисляли деньги проигравшие. Поступления игроков фиксировал Владимир М., у которого был смартфон с установленным онлайн-приложением банка. В Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе Из общей суммы выделялись деньги на приобретение чая, сигарет, конфет. Смотрящие отчисляли деньги через третье лицо на содержание неких криминальных авторитетов — «воров в законе», «положенцев» и «бродяг». Сбором средств с осужденных занимался Андрей Ш. Он также контролировал доходы от азартных игр, о которых ему отчитывался смотрящий за игрой Владимир М. Доход от азартных игр составлял от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, сообщили в суде свидетели. Стоимость участия одного зека в игре в покер составляла 500 рублей. Также на собранные средства смотрящие устраивали посиделки для приверженцев криминального образа жизни. Этим занимался преимущественно Андрей Ш. Зеки из курганской ИК-6 ежемесячно собирали деньги в «общий котел» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Среди узкого круга осужденных, выступающих сторонниками движения АУЕ*, дважды в месяц организовывал мероприятия по поминанию и чествованию „воров в законе“, проводил „чифирение“, т. е. употребление крепко заваренного чая, прививая тем самым традиции и обычаи движения, а также непогрешимость лиц, занимающих и занимавших высшее положение в преступной иерархии», — говорится в материалах дела. Обсуждались текущие дела, в том числе сбор средств в «общий котел», вовлечение новых членов в организацию с арестантским укладом. С каждого отряда собиралось ежемесячно по 3 000 рублей, три килограмма чая и три блока сигарет. В период с 27 марта по 1 июля 2022 года смотрящие совершили пять переводов неизвестным им «ворам в законе». Общая сумма составила более 500 000 рублей. Суд рассмотрел дело зеков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбор средств на нужды и содержание криминальных авторитетов стал основанием для возбуждения уголовного дела. Андрея Ш. обвинили в организации и финансировании экстремистской организации. Аналогичное обвинение с незаконной организацией и проведением азартных игр получил Владимир М. Оба свою вину признали, от дачи показаний в суде отказались. После ареста Владимира М. и его перевода в СИЗО, игры в колонии прекратились. По данным свидетеля из числа сотрудников ФСИН, «в настоящее время в ИК-6 азартные игры не проводятся, так как все боятся уголовной ответственности». Поскольку показания осужденных помогли прекратить деятельность экстремистской организации АУЕ* на территории колонии, суд освободил их от ответственности. При этом смотрящего Муху признали виновным в незаконной организации азартных игр. Ему было назначено дополнительное наказание в виде одного года и десяти дней колонии строгого режима. Для справки: Андрей Ш. отбывает в колонии 17-летний срок за убийство, совершенное группой лиц. Владимир М. был приговорен к 14 годам 9 месяцам лишения свободы за разбой, грабеж и убийство. *АУЕ — запрещенная на территории России экстремистская организация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двое осужденных, являвшиеся неформальными лидерами в курганской колонии №6, предстали перед судом. Смотрящие обвинялись в создании и финансировании организации АУЕ* (Арестантский уклад един — движение, признанное в РФ экстремистским). Также один из них был осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. В месяц с участников азартных игр собирали до 150 тысяч рублей. URA.RU собрало информацию о незаконной деятельности зеков на территории колонии. В августе 2022 года сотрудники силовых структур совместно с оперативным отделом УФСИН вызвали на допрос осужденного Владимира М. по прозвищу Муха. Он долгое время являлся смотрящим за игрой и карантином. Как выяснилось позже, Муха был назначен ответственным за организацию игр смотрящим за колонией Андреем Ш. по прозвищу Широкий. У Владимира М., чей криминальный статус был вторым по значимости после смотрящего за колонией, хранились карты и фишки для покера. Также осужденные играли в «двадцать одно». Смотрящий за игрой следил за точками, где играли в азартные игры, — чаще всего это происходило в 15-м бараке, в комнате для сушки белья. Владимир М. контролировал выигрыши и проигрыши, имел список играющих на деньги или сигареты, агитировал играть в карты. Также он назначал место для игр, поставлял для игроков чай и сигареты. Смотрящие следили, чтобы никто из зеков в колонии не мог играть в азартные игры без их разрешения. Тем, кто отказывался играть, предлагали сдавать по 1-2 тысячи рублей в «общий котел». Туда же, до 15 и 30 числа каждого месяца, перечисляли деньги проигравшие. Поступления игроков фиксировал Владимир М., у которого был смартфон с установленным онлайн-приложением банка. Из общей суммы выделялись деньги на приобретение чая, сигарет, конфет. Смотрящие отчисляли деньги через третье лицо на содержание неких криминальных авторитетов — «воров в законе», «положенцев» и «бродяг». Сбором средств с осужденных занимался Андрей Ш. Он также контролировал доходы от азартных игр, о которых ему отчитывался смотрящий за игрой Владимир М. Также на собранные средства смотрящие устраивали посиделки для приверженцев криминального образа жизни. Этим занимался преимущественно Андрей Ш. «Среди узкого круга осужденных, выступающих сторонниками движения АУЕ*, дважды в месяц организовывал мероприятия по поминанию и чествованию „воров в законе“, проводил „чифирение“, т. е. употребление крепко заваренного чая, прививая тем самым традиции и обычаи движения, а также непогрешимость лиц, занимающих и занимавших высшее положение в преступной иерархии», — говорится в материалах дела. Обсуждались текущие дела, в том числе сбор средств в «общий котел», вовлечение новых членов в организацию с арестантским укладом. С каждого отряда собиралось ежемесячно по 3 000 рублей, три килограмма чая и три блока сигарет. В период с 27 марта по 1 июля 2022 года смотрящие совершили пять переводов неизвестным им «ворам в законе». Общая сумма составила более 500 000 рублей. Сбор средств на нужды и содержание криминальных авторитетов стал основанием для возбуждения уголовного дела. Андрея Ш. обвинили в организации и финансировании экстремистской организации. Аналогичное обвинение с незаконной организацией и проведением азартных игр получил Владимир М. Оба свою вину признали, от дачи показаний в суде отказались. Поскольку показания осужденных помогли прекратить деятельность экстремистской организации АУЕ* на территории колонии, суд освободил их от ответственности. При этом смотрящего Муху признали виновным в незаконной организации азартных игр. Ему было назначено дополнительное наказание в виде одного года и десяти дней колонии строгого режима. Для справки: Андрей Ш. отбывает в колонии 17-летний срок за убийство, совершенное группой лиц. Владимир М. был приговорен к 14 годам 9 месяцам лишения свободы за разбой, грабеж и убийство. *АУЕ — запрещенная на территории России экстремистская организация.