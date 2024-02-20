Сколько зарабатывали смотрящие курганской ИК на азартных играх

Двое осужденных, являвшиеся неформальными лидерами в курганской колонии №6, предстали перед судом. Смотрящие обвинялись в создании и финансировании организации АУЕ* (Арестантский уклад един — движение, признанное в РФ экстремистским). Также один из них был осужден за незаконную организацию и проведение азартных игр. В месяц с участников азартных игр собирали до 150 тысяч рублей. URA.RU собрало информацию о незаконной деятельности зеков на территории колонии.
В августе 2022 года сотрудники силовых структур совместно с оперативным отделом УФСИН вызвали на допрос осужденного Владимира М. по прозвищу Муха. Он долгое время являлся смотрящим за игрой и карантином. Как выяснилось позже, Муха был назначен ответственным за организацию игр смотрящим за колонией Андреем Ш. по прозвищу Широкий.
«Смотрящий за игрой организовывал, пропагандировал и проводил, а также лично принимал участие в скрытно проводимых на территории ИК-6 азартных играх на деньги, вел учет ставок, денежных и иных материальных средств в так называемых „точковках“, аккумулировал и производил расчеты с участниками азартных игр, используя банковский счет своей супруги», — сообщается в материалах дела, размещенных на сайте суда. Азартный клуб действовал в колонии больше полугода, игры проводились по выходным дням.
У Владимира М., чей криминальный статус был вторым по значимости после смотрящего за колонией, хранились карты и фишки для покера. Также осужденные играли в «двадцать одно». Смотрящий за игрой следил за точками, где играли в азартные игры, — чаще всего это происходило в 15-м бараке, в комнате для сушки белья.
Владимир М. контролировал выигрыши и проигрыши, имел список играющих на деньги или сигареты, агитировал играть в карты. Также он назначал место для игр, поставлял для игроков чай и сигареты. Смотрящие следили, чтобы никто из зеков в колонии не мог играть в азартные игры без их разрешения. Тем, кто отказывался играть, предлагали сдавать по 1-2 тысячи рублей в «общий котел». Туда же, до 15 и 30 числа каждого месяца, перечисляли деньги проигравшие. Поступления игроков фиксировал Владимир М., у которого был смартфон с установленным онлайн-приложением банка.
Из общей суммы выделялись деньги на приобретение чая, сигарет, конфет. Смотрящие отчисляли деньги через третье лицо на содержание неких криминальных авторитетов — «воров в законе», «положенцев» и «бродяг». Сбором средств с осужденных занимался Андрей Ш. Он также контролировал доходы от азартных игр, о которых ему отчитывался смотрящий за игрой Владимир М.
Доход от азартных игр составлял от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, сообщили в суде свидетели. Стоимость участия одного зека в игре в покер составляла 500 рублей.
Также на собранные средства смотрящие устраивали посиделки для приверженцев криминального образа жизни. Этим занимался преимущественно Андрей Ш.
«Среди узкого круга осужденных, выступающих сторонниками движения АУЕ*, дважды в месяц организовывал мероприятия по поминанию и чествованию „воров в законе“, проводил „чифирение“, т. е. употребление крепко заваренного чая, прививая тем самым традиции и обычаи движения, а также непогрешимость лиц, занимающих и занимавших высшее положение в преступной иерархии», — говорится в материалах дела. Обсуждались текущие дела, в том числе сбор средств в «общий котел», вовлечение новых членов в организацию с арестантским укладом.
С каждого отряда собиралось ежемесячно по 3 000 рублей, три килограмма чая и три блока сигарет. В период с 27 марта по 1 июля 2022 года смотрящие совершили пять переводов неизвестным им «ворам в законе». Общая сумма составила более 500 000 рублей.
Сбор средств на нужды и содержание криминальных авторитетов стал основанием для возбуждения уголовного дела. Андрея Ш. обвинили в организации и финансировании экстремистской организации. Аналогичное обвинение с незаконной организацией и проведением азартных игр получил Владимир М. Оба свою вину признали, от дачи показаний в суде отказались.
После ареста Владимира М. и его перевода в СИЗО, игры в колонии прекратились. По данным свидетеля из числа сотрудников ФСИН, «в настоящее время в ИК-6 азартные игры не проводятся, так как все боятся уголовной ответственности».
Поскольку показания осужденных помогли прекратить деятельность экстремистской организации АУЕ* на территории колонии, суд освободил их от ответственности. При этом смотрящего Муху признали виновным в незаконной организации азартных игр. Ему было назначено дополнительное наказание в виде одного года и десяти дней колонии строгого режима.
Для справки: Андрей Ш. отбывает в колонии 17-летний срок за убийство, совершенное группой лиц. Владимир М. был приговорен к 14 годам 9 месяцам лишения свободы за разбой, грабеж и убийство.
*АУЕ — запрещенная на территории России экстремистская организация.
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