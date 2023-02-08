В Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе

Московский специалист по преступному миру рассказал о тайной жизни криминальных лидеров

09 февраля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Профессора академии МВД допросили на тему преступной иерархии в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Противостояние воров в законе В Курганском облсуде профессор московской академии МВД Андрей Воронцов дал показания, в которых объяснил, чем положенец отличается от вора в законе. Специалист более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России, выпустил несколько научных работ и монографий на тему криминальных сообществ, передает журналист URA.RU. Профессора привлекли экспертом в ходе рассмотрения дела курганца Евгения Петрова, которого следствие считает бывшим положенцем в регионе и смотрящим за Курганом. В Курганском суде посредством ВКС допросили профессора МВД из Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Воры в законе и положенцы Специалист отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие криминальной субкультуре граждане. Обычные преступники не имеют права называть себя ворами. Воры в законе коронуются на специальных собраниях (сходках) другими высшими авторитетами. Звание дается пожизненно и дает ряд обязанностей. Лишить статуса могут также лишь на специальной сходке воров в законе. У них не может быть одинаковых имен, чтобы избежать путаницы. «Положенец — это следующая за вором в законе ступень в иерархии. Это своего рода кандидат на звание вора. Положенец — это определенный авторитет, обладающий опытом, сопоставимым с тем, что имеет вор в законе. Они выполняют обязанности воров, если в регионе нет лиц с высшим криминальным статусом. У них четыре основных функции: кадровые назначения, пропаганда среди молодежи, сбор и контроль средств для общих нужд, а также функции судьи», — рассказал Воронцов. Положенец заявляет свое право на статус, и воры в законе из его территориального клана утверждают его на сходке. Точно также его лишают статуса. После назначения ему дают два-три года своеобразного испытательного срока и наблюдают за его работой. Уголовные дела в отношении положенцев возбуждают по статье 210.1 УК РФ — наравне с ворами в законе Фото: Анна Майорова © URA.RU Главным отличием положенца от вора является отсутствие права голоса на криминальных сходках, хотя присутствовать на них он может. Также положенец не может принять решение о лишении жизни члена преступного сообщества. В своих внутренних письменных посланиях воров и положенцев отмечают двумя и одной подчеркивающей линией соответственно. Профессор заметил, что воры в законе и положенцы необязательно должны иметь в своем багаже опыт отбывания наказания в местах лишения свободы. «Статус криминального авторитета оценивается по участию в преступных делах, а не по факту отсидки. Не сидел — значит, удачливый вор и не попался правоохранительным органам», — добавил специалист. Чтобы стать статусным криминальным авторитетом, необязательно иметь опыт пребывания в местах лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как изменилась жизнь авторитетов Обязанности криминальных авторитетов появились почти 100 лет назад, во времена ГУЛАГа. В те времена у воров и положенцев, а также смотрящих (следующая статусная ступень лиц, принадлежащих к криминальному миру) было около 30-40 серьезных ограничений и требований. Раньше воры не могли иметь семей, прикасаться к оружию (что делало службу в армии невозможным), работать. Теперь эти табу находятся в скрытом запрете. Они не отменены, но при их оглашении новым авторитетам не грозят серьезные санкции. Главное — не скрывать их факт. «Не так давно один из воров был раскоронован за то, что не сообщил о службе в армии. Другие отслужившие свой статус после сходки сохранили», — поделился историей Воронцов. Кстати, по версии эксперта, разрешение на семейную жизнь для российских воров пролоббировали грузинские авторитеты, у которых серьезные семейные традиции. «Главными запретами для воров остается служба в правоохранительных органах и органах власти. Даже один день работы в МВД, ФСИН, прокуратуре, суде и других силовых ведомствах станет основанием для отказа в присвоении высшего статуса. Также сходка воров откажет кандидатам, убившим женщину или ребенка, судимым за педофилию, работавшим в сфере обслуживания или сфере устранения отходов жизнедеятельности», — добавил профессор. Также повлиял на жизнь криминала технический прогресс. Теперь сообщения воров в законе рассылаются по местам лишения свободы посредством мессенджеров в смартфонах. Далее осужденные их распространяют традиционным рукописным способом, если нет возможности переправить по телефону. Одной из основных обязанностей криминальных авторитетов является сбор и контроль средств в общей кассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общая касса и ее источники Чтобы существовать и поддерживать функционирование преступного сообщества, его руководителям приходится собирать деньги и товарно-материальные ценности в общую «черную» кассу. По словам профессора академии МВД, есть два вида общих касс (так называемых общаков). Один находится в местах лишения свободы, а другой у вора в законе или положенца, и собирается с преступных элементов, а также сочувствующих коммерсантов. Причастные к преступлениям лица сдают 20-25% от своей добычи в кассу. Значительную часть денег сдают молодые последователи, которые стремятся влиться в преступную среду. Из общей кассы выделяются средства на поддержание осужденных и заключенных, а также тех, кто не может заниматься преступной деятельностью в силу возраста (своего рода пенсия). «Сбором и распределением средств занимаются воры в законе, положенцы и смотрящие со своими помощниками. Любому смотрящему назначается собственный „портфель“ со своим размером сбора. Также ответственные лица должны привлекать новые источники дохода. За контроль над общаком авторитеты берут определенный процент. Если криминальный лидер будет пойман за воровство средств из общака, его ждут серьезные проблемы на сходке воров», — рассказал Воронцов. Новость по теме Криминального лидера Кургана утвердил авторитет из Тюмени Ганс В 2019 году в России ввели ответственность по статье 210.1 УК РФ. По данной статье возбуждают уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. За это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти млн рублей. Курганца Евгения Петрова задержали в сентябре 2021 года по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, а также в вымогательстве. 51-летнего курганца следствие считает положенцем по прозвищу Петренок и смотрящим за Курганом. По версии обвинения, Петренок был назначен курганским положенцем в 2003 году тюменским вором в законе Гансом (Юрий Тишенков). Активные следственные действия в отношении Петрова начались в 2019 году после введения в УК РФ соответствующей статьи. Суд над Петровым начался в октябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском облсуде профессор московской академии МВД Андрей Воронцов дал показания, в которых объяснил, чем положенец отличается от вора в законе. Специалист более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России, выпустил несколько научных работ и монографий на тему криминальных сообществ, передает журналист URA.RU. Профессора привлекли экспертом в ходе рассмотрения дела курганца Евгения Петрова, которого следствие считает бывшим положенцем в регионе и смотрящим за Курганом. Воры в законе и положенцы Специалист отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие криминальной субкультуре граждане. Обычные преступники не имеют права называть себя ворами. Воры в законе коронуются на специальных собраниях (сходках) другими высшими авторитетами. Звание дается пожизненно и дает ряд обязанностей. Лишить статуса могут также лишь на специальной сходке воров в законе. У них не может быть одинаковых имен, чтобы избежать путаницы. Положенец заявляет свое право на статус, и воры в законе из его территориального клана утверждают его на сходке. Точно также его лишают статуса. После назначения ему дают два-три года своеобразного испытательного срока и наблюдают за его работой. Главным отличием положенца от вора является отсутствие права голоса на криминальных сходках, хотя присутствовать на них он может. Также положенец не может принять решение о лишении жизни члена преступного сообщества. В своих внутренних письменных посланиях воров и положенцев отмечают двумя и одной подчеркивающей линией соответственно. Профессор заметил, что воры в законе и положенцы необязательно должны иметь в своем багаже опыт отбывания наказания в местах лишения свободы. «Статус криминального авторитета оценивается по участию в преступных делах, а не по факту отсидки. Не сидел — значит, удачливый вор и не попался правоохранительным органам», — добавил специалист. Как изменилась жизнь авторитетов Обязанности криминальных авторитетов появились почти 100 лет назад, во времена ГУЛАГа. В те времена у воров и положенцев, а также смотрящих (следующая статусная ступень лиц, принадлежащих к криминальному миру) было около 30-40 серьезных ограничений и требований. Раньше воры не могли иметь семей, прикасаться к оружию (что делало службу в армии невозможным), работать. Теперь эти табу находятся в скрытом запрете. Они не отменены, но при их оглашении новым авторитетам не грозят серьезные санкции. Главное — не скрывать их факт. «Не так давно один из воров был раскоронован за то, что не сообщил о службе в армии. Другие отслужившие свой статус после сходки сохранили», — поделился историей Воронцов. Кстати, по версии эксперта, разрешение на семейную жизнь для российских воров пролоббировали грузинские авторитеты, у которых серьезные семейные традиции. Также повлиял на жизнь криминала технический прогресс. Теперь сообщения воров в законе рассылаются по местам лишения свободы посредством мессенджеров в смартфонах. Далее осужденные их распространяют традиционным рукописным способом, если нет возможности переправить по телефону. Общая касса и ее источники Чтобы существовать и поддерживать функционирование преступного сообщества, его руководителям приходится собирать деньги и товарно-материальные ценности в общую «черную» кассу. По словам профессора академии МВД, есть два вида общих касс (так называемых общаков). Один находится в местах лишения свободы, а другой у вора в законе или положенца, и собирается с преступных элементов, а также сочувствующих коммерсантов. Причастные к преступлениям лица сдают 20-25% от своей добычи в кассу. Значительную часть денег сдают молодые последователи, которые стремятся влиться в преступную среду. Из общей кассы выделяются средства на поддержание осужденных и заключенных, а также тех, кто не может заниматься преступной деятельностью в силу возраста (своего рода пенсия). В 2019 году в России ввели ответственность по статье 210.1 УК РФ. По данной статье возбуждают уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии. За это предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти млн рублей. Курганца Евгения Петрова задержали в сентябре 2021 года по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии региона, а также в вымогательстве. 51-летнего курганца следствие считает положенцем по прозвищу Петренок и смотрящим за Курганом. По версии обвинения, Петренок был назначен курганским положенцем в 2003 году тюменским вором в законе Гансом (Юрий Тишенков). Активные следственные действия в отношении Петрова начались в 2019 году после введения в УК РФ соответствующей статьи. Суд над Петровым начался в октябре 2022 года.