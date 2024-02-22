Путин нашел опытного посредника для диалога с другими странами

Российский регион таким сделали два его главы — действующий и первый

22 февраля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Путин встретился с раисом Татарстана Миннихановым и первым президентом республики Шаймиевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин ставит ставку на Казань в вопросах международной кооперации. По его словам, в Татарстане умеют проводить мероприятия международного формата. Так эксперты трактуют URA.RU встречу главы государства с раисом (главой) Татарстана Рустамом Миннихановым. По их словам, фундамент для этого заложил, в том числе, первый президент республики Минтимер Шаймиев. После насыщенного первого «международного дня» президента в Казани, второй день был посвящен внутриполитическим вопросам. Владимир Путин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы подвести итоги 2023 года для региона. Глава республики отчитался президенту, что: В регионе ведут активную работу по поддержке участников СВО и их семей. В Татарстане 11 героев и 236 бойцов, награжденных орденом Мужества;

Общественно-политическая ситуация в Татарстане стабильна, а к власти, президенту, к руководителю региона «каких-либо серьезных претензий нет». В регионе также есть межрелигиозное и межконфессиональное согласие;

Также стабильна ситуация в социально-экономической сфере: ВРП — 4,742 трлн рублей, рост объема промышленной продукции составил 103,6%.

Несмотря на засуху, региону удалось собрать 3,6 млн тонн зерна из плана в 5 млн тонн;

Инвестиции в основной капитал составил 1,80 трлн рублей с ростом в 111%;

В два раза вырос обрабатывающий сектор: в экспорте на 65%, в промышленности — на 71,2%;

Идет модернизация авиационного и вертолетного заводов. В прошлом году изготовили 75 вертолетов;

Уровень газификации в регионе — 99,2%;

Туристический поток — более 4 млн туристов. К совещанию Путина и Минниханова присоединился первый президент республики Минтимер Шаймиев Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС В ходе встречи глава государства поблагодарил руководство республики за помощь в организации и проведении «Игр будущего», чей старт был официально дан президентом днем ранее. «Все это как раз продолжается, имею в виду спортивные события. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России. Спасибо», — подчеркнул Путин. Позднее к совещанию Путина и Минниханова присоединился первый президент республики, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, именем которого днем ранее президент предложил назвать стратегический авианосец Ту-160м. Российский лидер тепло поприветствовал Шаймиева, который был приглашен, в том числе, чтобы участвовать в открытии и строительстве проектов, которые реализуются в Казани. Речь о Центре научных исследований и масштабирования технологий «СИБУРа», Перинатальном центре городской клинической больницы №7 и хосписе «Наташа». Проведение таких крупномасштабных мероприятий в Татарстане как «Игры будущего» создает из республики образ «международного центра притяжения», считает Журавлев Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан Проведение таких крупномасштабных мероприятий в Татарстане как «Игры будущего», Чемпионат мира по футболу (2018), Игры стран СНГ (2021) и других, создает из республики образ «международного центра притяжения», считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С этим мнением согласен декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев: «У Казани есть хороший опыт, очень грамотный и эффективный менеджмент на уровне руководства республики. Туда не стыдно приглашать иностранцев, потому что есть что показать. Безусловно, Татарстан — вклад свой развитие международных отношений, контактов, связей России с другими государствами обеспечивает. Этот вклад ощутим и значителен. Хороший позитивный опыт в прошлом позволяет это все тиражировать дальше». Казань для образа «международного центра притяжения» выбрана не случайно, уверяет Журавлев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Казань для образа «международного центра притяжения» выбрана не случайно, считает Журавлев. «Во-первых, Татарстан — вторая региональная экономика в стране. Правда, наравне с московской областью они равные — и это уже основание. Во-вторых, строительство транспортного коридора из Китая в Европу в качестве одного варианта предполагает проход через Поволжье. Поэтому, строя там дороги, мы в конечном счете делаем кусочек огромного стратегического проекта. В третьих, Татарстан — один из многонациональных центров России. И вопрос о роли и месте российских мусульман в жизни российской общества — он принципиально важен. Именно Татарстан, в данном случае, является живым воплощением», — отметил он. Статья по теме Путин разбил иллюзии Запада об изоляции России При этом, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев был приглашен на совещание не просто так, утверждают эксперты. Именно под его руководством создавался фундамент для того, чтобы Казань могла добиваться таких успехов, принимать международные мероприятия, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Те направления развития, основные идеи, которые сейчас реализуются, они были результатом деятельности Шаймиева и его команды. Также нужно отметить высокий уровень авторитета, которым пользуется первый руководитель Татарстана как внутри республики, в России, так и зарубежом. Не случайным является интерес и уважение к достижениям республики, которую мы наблюдаем сейчас от гостей, глав зарубежных государств, которые вместе с нашим президентом посетили Казань. В этом отношении мы видим демонстрацию того, как власти республики, прошлый лидер и нынешний глава, представляют единую команду», — поясняет эксперт. «Но это не значит, что Минниханов является тенью Шаймиева, ничего подобного. Они независимы. Это сигнал к тому, что противоречий поколений нет, а есть союз поколений», — добавил Журавлев. Роль раиса Татарстана также отмечает и политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Минниханов вместе с Кадыровым выполняют роль коммуникатора, в первую очередь с исламским миром. У них есть распределение, Кадыров направлен больше на арабские страны, а Минниханов с тюркскими». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин ставит ставку на Казань в вопросах международной кооперации. По его словам, в Татарстане умеют проводить мероприятия международного формата. Так эксперты трактуют URA.RU встречу главы государства с раисом (главой) Татарстана Рустамом Миннихановым. По их словам, фундамент для этого заложил, в том числе, первый президент республики Минтимер Шаймиев. После насыщенного первого «международного дня» президента в Казани, второй день был посвящен внутриполитическим вопросам. Владимир Путин встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы подвести итоги 2023 года для региона. Глава республики отчитался президенту, что: В ходе встречи глава государства поблагодарил руководство республики за помощь в организации и проведении «Игр будущего», чей старт был официально дан президентом днем ранее. «Все это как раз продолжается, имею в виду спортивные события. На очень высоком уровне сделано — как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать. Но это мероприятие, конечно, не республиканского и даже не национального — международного уровня. И все очень достойно — достойно Татарстана, достойно России. Спасибо», — подчеркнул Путин. Позднее к совещанию Путина и Минниханова присоединился первый президент республики, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, именем которого днем ранее президент предложил назвать стратегический авианосец Ту-160м. Российский лидер тепло поприветствовал Шаймиева, который был приглашен, в том числе, чтобы участвовать в открытии и строительстве проектов, которые реализуются в Казани. Речь о Центре научных исследований и масштабирования технологий «СИБУРа», Перинатальном центре городской клинической больницы №7 и хосписе «Наташа». Проведение таких крупномасштабных мероприятий в Татарстане как «Игры будущего», Чемпионат мира по футболу (2018), Игры стран СНГ (2021) и других, создает из республики образ «международного центра притяжения», считает генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С этим мнением согласен декан факультета международных отношений Финуниверситета при правительстве Павел Селезнев: «У Казани есть хороший опыт, очень грамотный и эффективный менеджмент на уровне руководства республики. Туда не стыдно приглашать иностранцев, потому что есть что показать. Безусловно, Татарстан — вклад свой развитие международных отношений, контактов, связей России с другими государствами обеспечивает. Этот вклад ощутим и значителен. Хороший позитивный опыт в прошлом позволяет это все тиражировать дальше». Казань для образа «международного центра притяжения» выбрана не случайно, считает Журавлев. «Во-первых, Татарстан — вторая региональная экономика в стране. Правда, наравне с московской областью они равные — и это уже основание. Во-вторых, строительство транспортного коридора из Китая в Европу в качестве одного варианта предполагает проход через Поволжье. Поэтому, строя там дороги, мы в конечном счете делаем кусочек огромного стратегического проекта. В третьих, Татарстан — один из многонациональных центров России. И вопрос о роли и месте российских мусульман в жизни российской общества — он принципиально важен. Именно Татарстан, в данном случае, является живым воплощением», — отметил он. При этом, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев был приглашен на совещание не просто так, утверждают эксперты. Именно под его руководством создавался фундамент для того, чтобы Казань могла добиваться таких успехов, принимать международные мероприятия, считает заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «Те направления развития, основные идеи, которые сейчас реализуются, они были результатом деятельности Шаймиева и его команды. Также нужно отметить высокий уровень авторитета, которым пользуется первый руководитель Татарстана как внутри республики, в России, так и зарубежом. Не случайным является интерес и уважение к достижениям республики, которую мы наблюдаем сейчас от гостей, глав зарубежных государств, которые вместе с нашим президентом посетили Казань. В этом отношении мы видим демонстрацию того, как власти республики, прошлый лидер и нынешний глава, представляют единую команду», — поясняет эксперт. «Но это не значит, что Минниханов является тенью Шаймиева, ничего подобного. Они независимы. Это сигнал к тому, что противоречий поколений нет, а есть союз поколений», — добавил Журавлев. Роль раиса Татарстана также отмечает и политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Минниханов вместе с Кадыровым выполняют роль коммуникатора, в первую очередь с исламским миром. У них есть распределение, Кадыров направлен больше на арабские страны, а Минниханов с тюркскими».