Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Глава курганского депэконома планирует собрать команду из бывших силовиков. Инсайд

25 ноября 2025 в 07:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Врио директора курганского департамента экономики планируют набрать новую команду

Врио директора курганского департамента экономики планируют набрать новую команду

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников может набрать в свою команду бывших силовиков. Не исключено, что экс-работники органов могут получить важные должности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. 

«Говорят, что Овсянников сам имеет опыт работы в силовых органах. Поэтому ему будет комфортно работать с людьми, имеющим такой же бэкграунд. Не исключено, что бывшие коллеги смогут получить два вакантных поста заместителей. Хотя есть и другие свободные места», — рассказали источники. 

На данный момент у Овсянникова только один заместитель Алексей Черепанов, возглавляющий управление промышленности и транспорта. Один заместитель Марина Асямолова покинула ведомство еще вслед за уволившимся экс-руководителем Владимиром Ковалевым. Она проработала в должности около года. Также остался вакантным пост первого заместителя директора, который до повышения занимал сам Овсянников. Эту должность вводили специально под него незадолго до отставки его предшественника. 

Продолжение после рекламы




 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал