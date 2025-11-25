Врио директора курганского департамента экономики планируют набрать новую команду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Курганской области Илья Овсянников может набрать в свою команду бывших силовиков. Не исключено, что экс-работники органов могут получить важные должности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Говорят, что Овсянников сам имеет опыт работы в силовых органах. Поэтому ему будет комфортно работать с людьми, имеющим такой же бэкграунд. Не исключено, что бывшие коллеги смогут получить два вакантных поста заместителей. Хотя есть и другие свободные места», — рассказали источники.

На данный момент у Овсянникова только один заместитель Алексей Черепанов, возглавляющий управление промышленности и транспорта. Один заместитель Марина Асямолова покинула ведомство еще вслед за уволившимся экс-руководителем Владимиром Ковалевым. Она проработала в должности около года. Также остался вакантным пост первого заместителя директора, который до повышения занимал сам Овсянников. Эту должность вводили специально под него незадолго до отставки его предшественника.

