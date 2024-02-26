Как екатеринбургский бармен дорос до встречи с Мишустиным

Парень из уральской глубинки стал крупным чиновником. «Видим его в телевизоре и гордимся!»

26 февраля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Назарий Скрыпник родился в глубинке, а теперь занимает высокий пост в Москве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На днях состоялась встреча председателя правительства Михаила Мишустина РФ с главой Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником. Мало кто знает, что чиновник, докладывавший премьер-министру о товарах для российских потребителей, родился в пермской глубинке, выучился в Екатеринбурге на юриста и подрабатывал барменом в кафе в начале «нулевых». О человеке, который себя сделал сам и которым гордится родной шахтерский городок, в материале URA.RU. Назарий Скрыпник родился в 1983 году в Гремячинске Пермского края — небольшом шахтерском городке с населением примерно в восемь тысяч человек. Отец — Виктор Скрыпник — выходец с Украины, товаровед, окончивший Уральский юридический государственный университет. Мама — Ольга Скрыпник — фельдшер, медсестра. В семье росло двое детей — старшая Екатерина и младший Назарий. Оба ребенка закончили гремячинскую школу № 20. Назария Скрыпника хорошо помнят в родном городе Фото: соцсеть «Одноклассники» «У нас школа с углубленным изучением отдельных предметов, у Назария этими предметами были русский язык и литература, также он слушал правоведческий курс и курс обществознания. Учился он очень хорошо, хоть круглым отличником и не был. Серьезный мальчик, спокойный, рассудительный, целеустремленный. Я недавно его случайно по телевизору видела, сидел в кабинете у Мишустина. Приятно, конечно, смотреть на своих выпускников на экране. Мы гордимся» — сказала замдиректора по учебной части Галина Аликина. «Он рос у меня на глазах, его папа был директором в одной нашей гремячинской организации, где я работала. Семья у Скрыпников очень положительная, культурная, можно сказать образцовая, таких семей одна на тысячу! В детей они вложили все, дали им воспитание, образование. А потом Назарий уже сам всего добивался: он очень работящий», — добавила другая жительница Гремячинска, бывшая коллега его отца. Пермяк иногда приезжает навестить родителей в Гремячинск Фото: соцсеть «Одноклассники» После окончания школы Скрыпник поступил в екатеринбургский юридический университет, который когда-то закончил его отец. В этом же вузе училась старшая сестра Назария — Екатерина. Юность парня пришлась на непростые нулевые годы, и студент сам зарабатывал себе на жизнь. «Я был с ним знаком, мы работали в кафе „Сандэй“ рядом с Архитектурной академией на Карла Либкнехта. Назарий там был барменом. Видимо, днем учился, а вечером подрабатывал. Тоже недавно увидел его по телевизору и удивился. Мужик сделал себя сам», — рассказал бывший коллега Скрыпника. Юридический университет Назарий с красным дипломом окончил в 2005 году. В его официальном послужном списке работа во многих солидных организациях: например, ООО «Лизинговая компания «Северная казна» и ОАО «Банк «Северная казна»» в Екатеринбурге (юрисконсульт, 2004—2005 годы). С 2005 по 2013-й Скрыпник был юристом, потом начальником отдела и директором по правовым вопросам в ЗАО «Уральский ДЖИ Эс Эм» и ОАО «МегаФон» (Екатеринбург). С 2013-го по 2017-й он работал в Санкт-Петербурге директором по правовым вопросам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». В 2017-2018-е он возглавил департамент российской инновационной компании — ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург). В феврале Назарий Скрыпник отчитывался перед Михаилом Мишустиным о своей работе Фото: сайт правительства РФ С 2019 года Назарий Скрыпник стал замом руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). А в апреле 2020-го его назначили уже главой Росаккредитации — сразу после того, как Мишустин стал премьером. Эта структура находится в ведении минэкономразвития, ее сотрудники контролируют органы сертификации продукции, испытательных лабораторий и органы инспекции. Именно в этом статусе Скрыпник докладывал Мишустину о том, как его организация обеспечивает безопасность людей, покупающих российскую продукцию. «Да, я тоже видела Назария по телевизору, но даже не удивилась. У меня всегда было чувство, что этот парень многого добьется», — сказала еще одна жительница Гремячинска. Родители Скрыпника продолжают жить в родном городке. Там у них пасека: мед из скрыпниковских ульев славится на всю округу. По словам местных жителей, отец и мама «большого чиновника» ведут себя скромно. Отца часто видят в местном парке на беговой дорожке: Скрыпник-старший ведет здоровый образ жизни, не пьет и не курит. Его любовь к спорту передалась и детям. В гремячинской газете писали о спортивной победе земляка Фото: скрин газеты Гремячинска «Шахтер» Так, в 2013 году Назарий Скрыпник выиграл соревнования по триатлону в Австралии. Мужчина принимал участие в заплыве в открытом океане, заезде на велосипеде и марафонском забеге по австралийской жаре. Среди 1900 участников, среди которых были жители всех континентов, уралец пришел первым и получил звание Ironman — «Железный человек». В гремячинской газете «Шахтер» по этому поводу вышла заметка под названием: «„Железный человек“ Назарий Скрыпник». «Самый хороший мальчик. Мы воспитали его хорошо, он учился хорошо, академию закончил с отличием, подрабатывал», — кратко сказал корреспонденту Виктор Скрыпник, отказавшись более подробно комментировать биографию сына. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Федеральную службу по аккредитации с просьбой рассказать о студенческих годах чиновника. На момент публикации заметки ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На днях состоялась встреча председателя правительства Михаила Мишустина РФ с главой Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником. Мало кто знает, что чиновник, докладывавший премьер-министру о товарах для российских потребителей, родился в пермской глубинке, выучился в Екатеринбурге на юриста и подрабатывал барменом в кафе в начале «нулевых». О человеке, который себя сделал сам и которым гордится родной шахтерский городок, в материале URA.RU. Назарий Скрыпник родился в 1983 году в Гремячинске Пермского края — небольшом шахтерском городке с населением примерно в восемь тысяч человек. Отец — Виктор Скрыпник — выходец с Украины, товаровед, окончивший Уральский юридический государственный университет. Мама — Ольга Скрыпник — фельдшер, медсестра. В семье росло двое детей — старшая Екатерина и младший Назарий. Оба ребенка закончили гремячинскую школу № 20. «У нас школа с углубленным изучением отдельных предметов, у Назария этими предметами были русский язык и литература, также он слушал правоведческий курс и курс обществознания. Учился он очень хорошо, хоть круглым отличником и не был. Серьезный мальчик, спокойный, рассудительный, целеустремленный. Я недавно его случайно по телевизору видела, сидел в кабинете у Мишустина. Приятно, конечно, смотреть на своих выпускников на экране. Мы гордимся» — сказала замдиректора по учебной части Галина Аликина. «Он рос у меня на глазах, его папа был директором в одной нашей гремячинской организации, где я работала. Семья у Скрыпников очень положительная, культурная, можно сказать образцовая, таких семей одна на тысячу! В детей они вложили все, дали им воспитание, образование. А потом Назарий уже сам всего добивался: он очень работящий», — добавила другая жительница Гремячинска, бывшая коллега его отца. После окончания школы Скрыпник поступил в екатеринбургский юридический университет, который когда-то закончил его отец. В этом же вузе училась старшая сестра Назария — Екатерина. Юность парня пришлась на непростые нулевые годы, и студент сам зарабатывал себе на жизнь. «Я был с ним знаком, мы работали в кафе „Сандэй“ рядом с Архитектурной академией на Карла Либкнехта. Назарий там был барменом. Видимо, днем учился, а вечером подрабатывал. Тоже недавно увидел его по телевизору и удивился. Мужик сделал себя сам», — рассказал бывший коллега Скрыпника. Юридический университет Назарий с красным дипломом окончил в 2005 году. В его официальном послужном списке работа во многих солидных организациях: например, ООО «Лизинговая компания «Северная казна» и ОАО «Банк «Северная казна»» в Екатеринбурге (юрисконсульт, 2004—2005 годы). С 2005 по 2013-й Скрыпник был юристом, потом начальником отдела и директором по правовым вопросам в ЗАО «Уральский ДЖИ Эс Эм» и ОАО «МегаФон» (Екатеринбург). С 2013-го по 2017-й он работал в Санкт-Петербурге директором по правовым вопросам Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». В 2017-2018-е он возглавил департамент российской инновационной компании — ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург). С 2019 года Назарий Скрыпник стал замом руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). А в апреле 2020-го его назначили уже главой Росаккредитации — сразу после того, как Мишустин стал премьером. Эта структура находится в ведении минэкономразвития, ее сотрудники контролируют органы сертификации продукции, испытательных лабораторий и органы инспекции. Именно в этом статусе Скрыпник докладывал Мишустину о том, как его организация обеспечивает безопасность людей, покупающих российскую продукцию. «Да, я тоже видела Назария по телевизору, но даже не удивилась. У меня всегда было чувство, что этот парень многого добьется», — сказала еще одна жительница Гремячинска. Родители Скрыпника продолжают жить в родном городке. Там у них пасека: мед из скрыпниковских ульев славится на всю округу. По словам местных жителей, отец и мама «большого чиновника» ведут себя скромно. Отца часто видят в местном парке на беговой дорожке: Скрыпник-старший ведет здоровый образ жизни, не пьет и не курит. Его любовь к спорту передалась и детям. Так, в 2013 году Назарий Скрыпник выиграл соревнования по триатлону в Австралии. Мужчина принимал участие в заплыве в открытом океане, заезде на велосипеде и марафонском забеге по австралийской жаре. Среди 1900 участников, среди которых были жители всех континентов, уралец пришел первым и получил звание Ironman — «Железный человек». В гремячинской газете «Шахтер» по этому поводу вышла заметка под названием: «„Железный человек“ Назарий Скрыпник». «Самый хороший мальчик. Мы воспитали его хорошо, он учился хорошо, академию закончил с отличием, подрабатывал», — кратко сказал корреспонденту Виктор Скрыпник, отказавшись более подробно комментировать биографию сына. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Федеральную службу по аккредитации с просьбой рассказать о студенческих годах чиновника. На момент публикации заметки ответ не поступил.