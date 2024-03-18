К пермскому мэру и топ-чиновнику возникли вопросы после выборов

Один уйдет в отставку, судьба второго под вопросом

18 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Александр Филиппов, который возглавляет Свердловский район, недостаточно хорошо поработал на выборах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Двум пермским чиновникам грозит проверка после выборов президента. Косинский округ и Свердловский район Перми оказались аутсайдерами по явке. Глава Косы Эдуард Засухин после выборов точно уйдет в отставку, а главу Свердловского района Александра Филиппова ждет проверка. Лидеры и аутсайдеры Валерий Сухих посодействовал высокой явке в родном округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Все три дня в Пермском крае на выборах шло негласное соревнование между муниципалитетами. В первый день в лидерах были Частые, Кишерть и Барда. На второй день Губаха вытеснила Барду из тройки лидеров. Но Барда активизировалась и взяла первое место в итоговой турнирной таблице. В Бардымском округе явка составила 91,65%. На втором месте — Юсьва, 91,27%. На третьем — Губаха (90,93%). Источники URA.RU считают, что к этому результату причастны депутаты заксобрания, в чьи избирательные округа входят эти территории. Юсьва — это Вагаршак Сарксян, Губаха — Армен Гарслян, Барда — Валерий Сухих. «То есть они провели там серьезную подготовительную работу. А победил всех Валерий Сухих. В следующем году в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Учитывая это, мобилизационные параметры электората в территориях и возможности их представителей имеют важное значение для руководства региона», — отмечают источники. В тройке аудсайдеров — Коса, Оханск и Свердловский район Перми. В числе отстающих в первые дни голосования к удивлению политэлит был и Кунгурский округ. Его глава Вадим Лысанов относится к категории мэров-старожилов, является представителем Совета глав муниципалитетов и вообще уважаемым человеком с гигантским опытом. Но к концу дня 17 марта округ подтянулся поближе к середине рейтинга. Просадка в Косе стала предсказуемой: ее глава Эдуард Засухин в ближайшее время уходит с должности. «Он ничем и не занимался всю кампанию. Все делали его замы. Но, видимо, недостаточно хорошо», — говорят инсайдеры. Низкий результат в Оханске стал неожиданностью: глава Дмитрий Байдин всегда старался отрабатывать политические задачи с максимальной эффективностью. Сейчас изучаются причины такого провала. А вот к главе Свердловского района Перми Александру Филиппову вопросы возникли с первого дня. Район с момента старта голосования демонстрировал низкую явку. И это было странно, потому что на территории района расположены крупные оборонные заводы «Ростеха». Рядом живут сотрудники этих предприятий и их семьи. «Филиппов вел себя дерзко. Его судьба точно предрешена, контракт с ним или не будут продлять, или разорвут досрочно», — считают источники в политэлитах. Не будет никаких поспешных выводов, говорит инсайдер, близкий к краевым властям. «Надо проанализировать причины, которые сказались на результате. Например, „Ростех“ сам проводил мобилизацию по своей линии. Повлиять на них Филиппов не мог. Скоропалительные решения об увольнении без детального анализа недопустимы», — отметил он. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Пермь вытащили промышленники На росте явки в Перми сказались проекты к 300-летию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главный сюрприз на явке преподнесли крупные города. Раньше они заметно уступали сельским территориям, а в 2024 году переломили тенденцию. В первую, очередь, Пермь. Пермь перестала быть той гирей, которая всегда «подсаживала» явку, заявил политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин на заседании крайизбиркома 18 марта. «В этому году нам удалось добиться того, что Пермь выступила даже выше некоторых сельских территорий», — отметил он. Причина — в экономическом развитии краевой столицы. По словам Ильина, Пермь переживает «экономический бум». В результате промышленный сектор, который раньше был проблемой для выборного процесса, сейчас становится локомотивом. И именно этот локомотив (100 тысяч человек плюс члены их семей) решил давнюю проблему в электоральной истории края. Явка по Перми на выборах президента составила выше 75%. Это рекорд. Лучше всех отработал Орджоникидзевский район, 81,12%. Самый низкий уровень — у Свердловского, порядка 70%. В 2018 году явка в Перми составляла примерно 55-56%. С Ильиным согласился и председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Он отметил Губаху и Березники, которые тоже заметно улучшили свои показатели. «Наверное, что-то меняется в электоральном ландшафте с точки зрения городских и сельских избирателей», — отметил он. Во многом на хороший результат в Перми повлияла реализация инфраструктурных проектов к 300-летию. Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин на «Ночи выборов» заявил, что «только ленивый не заметил улучшений в городе». Юбилейные проекты как фактор повышения явки отметил и Сергей Ильин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двум пермским чиновникам грозит проверка после выборов президента. Косинский округ и Свердловский район Перми оказались аутсайдерами по явке. Глава Косы Эдуард Засухин после выборов точно уйдет в отставку, а главу Свердловского района Александра Филиппова ждет проверка. Лидеры и аутсайдеры Все три дня в Пермском крае на выборах шло негласное соревнование между муниципалитетами. В первый день в лидерах были Частые, Кишерть и Барда. На второй день Губаха вытеснила Барду из тройки лидеров. Но Барда активизировалась и взяла первое место в итоговой турнирной таблице. В Бардымском округе явка составила 91,65%. На втором месте — Юсьва, 91,27%. На третьем — Губаха (90,93%). Источники URA.RU считают, что к этому результату причастны депутаты заксобрания, в чьи избирательные округа входят эти территории. Юсьва — это Вагаршак Сарксян, Губаха — Армен Гарслян, Барда — Валерий Сухих. «То есть они провели там серьезную подготовительную работу. А победил всех Валерий Сухих. В следующем году в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Учитывая это, мобилизационные параметры электората в территориях и возможности их представителей имеют важное значение для руководства региона», — отмечают источники. Просадка в Косе стала предсказуемой: ее глава Эдуард Засухин в ближайшее время уходит с должности. «Он ничем и не занимался всю кампанию. Все делали его замы. Но, видимо, недостаточно хорошо», — говорят инсайдеры. Низкий результат в Оханске стал неожиданностью: глава Дмитрий Байдин всегда старался отрабатывать политические задачи с максимальной эффективностью. Сейчас изучаются причины такого провала. А вот к главе Свердловского района Перми Александру Филиппову вопросы возникли с первого дня. Район с момента старта голосования демонстрировал низкую явку. И это было странно, потому что на территории района расположены крупные оборонные заводы «Ростеха». Рядом живут сотрудники этих предприятий и их семьи. «Филиппов вел себя дерзко. Его судьба точно предрешена, контракт с ним или не будут продлять, или разорвут досрочно», — считают источники в политэлитах. Не будет никаких поспешных выводов, говорит инсайдер, близкий к краевым властям. «Надо проанализировать причины, которые сказались на результате. Например, „Ростех“ сам проводил мобилизацию по своей линии. Повлиять на них Филиппов не мог. Скоропалительные решения об увольнении без детального анализа недопустимы», — отметил он. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Пермь вытащили промышленники Главный сюрприз на явке преподнесли крупные города. Раньше они заметно уступали сельским территориям, а в 2024 году переломили тенденцию. В первую, очередь, Пермь. Пермь перестала быть той гирей, которая всегда «подсаживала» явку, заявил политтехнолог, директор пермского «Центра стратегических коммуникаций» Сергей Ильин на заседании крайизбиркома 18 марта. «В этому году нам удалось добиться того, что Пермь выступила даже выше некоторых сельских территорий», — отметил он. Причина — в экономическом развитии краевой столицы. По словам Ильина, Пермь переживает «экономический бум». В результате промышленный сектор, который раньше был проблемой для выборного процесса, сейчас становится локомотивом. И именно этот локомотив (100 тысяч человек плюс члены их семей) решил давнюю проблему в электоральной истории края. Явка по Перми на выборах президента составила выше 75%. Это рекорд. Лучше всех отработал Орджоникидзевский район, 81,12%. Самый низкий уровень — у Свердловского, порядка 70%. В 2018 году явка в Перми составляла примерно 55-56%. Во многом на хороший результат в Перми повлияла реализация инфраструктурных проектов к 300-летию. Спикер гордумы Перми Дмитрий Малютин на «Ночи выборов» заявил, что «только ленивый не заметил улучшений в городе». Юбилейные проекты как фактор повышения явки отметил и Сергей Ильин.