ЛДПР и КПРФ рискуют не дожить до осени 2026-го

После президентских выборов россиян ждет появление новых политических союзов

19 марта 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Президентские выборы в России запустили изменения в партийной системе страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Итоги выборов президента РФ показали, что шансы попасть в Госдуму в 2026 году у сегодняшней парламентской оппозиции сильно снизились по сравнению с 2021 годом. Президентская кампания хоть и персонализирована, все же она выявила системные проблемы в ЛДПР, КПРФ и в «Справедливой России», считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Если за оставшиеся 2,5 года партии не найдут решений, они рискуют сократить свое представительство в новой Госдуме. А их заменят новые проекты. Эксперты ФоРГО ожидают изменения политического ландшафта уже к 2026 году, когда в России пройдут очередные выборы в Госдуму. По сути, президентская кампания выявила ряд тенденций, которые партиям, если они хотят получить места в нижней палате девятого созыва, придется учитывать. Подготовка к кампании и сама кампания будут вестись в условиях «конфликта старой и новой партийной школы», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Взять КПРФ и ЛДПР: они были созданы в другой реальности и уже больше 30 лет пытаются выживать, постоянно соревнуясь между собой за второе и третье место. На их фоне «Новые люди» выглядят куда динамичнее. Глава ФоРГО Константин Костин выделил основные тенденции предстоящих политических процессов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, президентская кампания имела референдумный характер («кампания переподтверждения полномочий» президента Владимира Путина), но многие в политтусовке видели интригу в том, как распределятся остальные места. Ведь даже электорат партий, которые выдвинули своих кандидатов, в значительной мере голосовал за Путина. Для «Единой России» (партия поддержала выдвижение Путина на выборы как самовыдвиженца) основная задача остается неизменной — «подтверждение лидерства». Партии удалось сильно поднять свой рейтинг за счет мобилизационной повестки, считает глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Но пройдет ли эта история на выборах в Госдуму? Наверняка партии придется выработать новую стратегию. Теоретически, полагают эксперты, у ЕР на выборах-2026 есть шансы повторить результат 2021 года или даже прибавить. «Рейтинг ЕР в течение длительного периода находится на историческом максимуме, — говорит политолог Костин. — Но удержать его до 2026 года будет непросто». Политолог Алексей Чеснаков считает, что для КПРФ и ЛДПР начинается кризисный период Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что касается парламентской оппозиции, по мнению экспертов, одной из ее проблем является то, что она не смогла «разработать свои электоральные ниши на фоне патриотического консенсуса». Поэтому они оказались в тени ЕР. Кроме того, КПРФ и ЛДПР по-прежнему существуют на принципах геронтократии, и непонятно, «доживет она или нет до следующих выборов», отметил политолог Чеснаков. По его словам, если они «так же будут подходить к стратегиям на выборы в Госдуму, их перспективы могут оказаться менее благоприятными, чем они себе представляют». Обе партии вступают в «кризисный период». Например, КПРФ (ее кандидат Николай Харитонов стал вторым в президентской гонке) «перестала быть главной оппозиционной партией и стала просто оппозиционной», считает Костин. А политолог Чеснаков говорит, что для сохранения позиций КПРФ должна продемонстрировать «эмоции, энергетику и динамику». «Справедливая Россия» (тоже партия левого фланга) и вовсе не выставляла своего кандидата, а как и «Единая Россия», поддержала выдвижение Путина. Правда, по словам Костина, за это «она не получит существенного электорального бонуса». В самой сложной ситуации оказалась ЛДПР: нынешний лидер Леонид Слуцкий оказался не способен заменить основателя партии Владимира Жириновского и спасти сам бренд ЛДПР Фото: Роман Наумов © URA.RU При таком раскладе на левом фланге создается «потенциал для перезагрузки», считают эксперты. «СР вряд ли сумеет воспользоваться полем КПРФ. Но могут появиться новые игроки, новые альянсы — поле для объединительных проектов есть. Коммунистические идеи легко подносятся избирателями в одобряемой ими форме. Но нужны лидеры, которые сумеют действовать в условиях патриотического консенсуса», — отметил Костин. Самые пессимистичные прогнозы политологи дают по ЛДПР. После смерти Владимира Жириновского главной проблемой партии стала проблема лидерства. «Бренд Жириновского» ушел, а «бренд ЛДПР» без него так и не заработал. Никакая нейросеть «Жириновский» не способна заметить основателя партии. И если не появится похожий во всех смыслах новый лидер (история со Слуцким оказалась провальной, так как с людьми, считает политолог Чеснаков, надо говорить не через лозунги, а через прагматику — на понятном им языке), вряд ли у партии есть перспективы. «Останется ли этот проект или возникнет новый? Ответ дадут Единые дни голосования 2024 и 2025 годов», — считает Костин. Пока на политическом поле остаются действующие игроки: ЕР, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Новые люди. Но эксперты не исключают, что «выстрелить» может некий новый проект Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЛДПР предстоит серьезно поработать и «изменить проект», «собрать команду», иначе, как считает политолог Чеснаков, «они не переползут пятипроцентный барьер». А главное — там должен появиться реальный лидер, который сможет «привлекать к себе внимание, быть в центре». Партии «Новые люди» (ее кандидат Владислав Даванков стал третьим в президентской кампании) по итогу этих выборов придется решать новые для нее задачи. В отдельных регионах Даванков оказался вторым, и это партии важно правильно использовать, чтобы расширить свой прогрессистский электорат. «В этом сегменте произошел раскол в начале СВО, — пояснил Костин. — Есть время попытаться эту электоральную группу максимально сплотить вокруг себя». Вместе с тем эксперты подчеркивают, что Даванков и «Новые люди» — это разные бренды, и при подготовке к думской кампании это тоже придется учитывать. Статья по теме В чем секрет рекордного результата Путина на выборах Сможет ли в предстоящие 2,5 года вновь выйти на политическую арену Борис Надеждин, которого ЦИК не зарегистрировал на президентских выборах, вопрос открытый. Пока ему не удалось проявиться. Все тоже будет зависеть от двух ближайших ЕДГ. Политологи не исключают, что за оставшееся до парламентских выборов время в России появятся новые игроки. Они-то и попробуют изменить партийный ландшафт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоги выборов президента РФ показали, что шансы попасть в Госдуму в 2026 году у сегодняшней парламентской оппозиции сильно снизились по сравнению с 2021 годом. Президентская кампания хоть и персонализирована, все же она выявила системные проблемы в ЛДПР, КПРФ и в «Справедливой России», считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). Если за оставшиеся 2,5 года партии не найдут решений, они рискуют сократить свое представительство в новой Госдуме. А их заменят новые проекты. Эксперты ФоРГО ожидают изменения политического ландшафта уже к 2026 году, когда в России пройдут очередные выборы в Госдуму. По сути, президентская кампания выявила ряд тенденций, которые партиям, если они хотят получить места в нижней палате девятого созыва, придется учитывать. Подготовка к кампании и сама кампания будут вестись в условиях «конфликта старой и новой партийной школы», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Взять КПРФ и ЛДПР: они были созданы в другой реальности и уже больше 30 лет пытаются выживать, постоянно соревнуясь между собой за второе и третье место. На их фоне «Новые люди» выглядят куда динамичнее. Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, президентская кампания имела референдумный характер («кампания переподтверждения полномочий» президента Владимира Путина), но многие в политтусовке видели интригу в том, как распределятся остальные места. Ведь даже электорат партий, которые выдвинули своих кандидатов, в значительной мере голосовал за Путина. Для «Единой России» (партия поддержала выдвижение Путина на выборы как самовыдвиженца) основная задача остается неизменной — «подтверждение лидерства». Партии удалось сильно поднять свой рейтинг за счет мобилизационной повестки, считает глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Но пройдет ли эта история на выборах в Госдуму? Наверняка партии придется выработать новую стратегию. Что касается парламентской оппозиции, по мнению экспертов, одной из ее проблем является то, что она не смогла «разработать свои электоральные ниши на фоне патриотического консенсуса». Поэтому они оказались в тени ЕР. Кроме того, КПРФ и ЛДПР по-прежнему существуют на принципах геронтократии, и непонятно, «доживет она или нет до следующих выборов», отметил политолог Чеснаков. По его словам, если они «так же будут подходить к стратегиям на выборы в Госдуму, их перспективы могут оказаться менее благоприятными, чем они себе представляют». Обе партии вступают в «кризисный период». «Справедливая Россия» (тоже партия левого фланга) и вовсе не выставляла своего кандидата, а как и «Единая Россия», поддержала выдвижение Путина. Правда, по словам Костина, за это «она не получит существенного электорального бонуса». При таком раскладе на левом фланге создается «потенциал для перезагрузки», считают эксперты. «СР вряд ли сумеет воспользоваться полем КПРФ. Но могут появиться новые игроки, новые альянсы — поле для объединительных проектов есть. Коммунистические идеи легко подносятся избирателями в одобряемой ими форме. Но нужны лидеры, которые сумеют действовать в условиях патриотического консенсуса», — отметил Костин. Самые пессимистичные прогнозы политологи дают по ЛДПР. После смерти Владимира Жириновского главной проблемой партии стала проблема лидерства. «Бренд Жириновского» ушел, а «бренд ЛДПР» без него так и не заработал. ЛДПР предстоит серьезно поработать и «изменить проект», «собрать команду», иначе, как считает политолог Чеснаков, «они не переползут пятипроцентный барьер». А главное — там должен появиться реальный лидер, который сможет «привлекать к себе внимание, быть в центре». Партии «Новые люди» (ее кандидат Владислав Даванков стал третьим в президентской кампании) по итогу этих выборов придется решать новые для нее задачи. В отдельных регионах Даванков оказался вторым, и это партии важно правильно использовать, чтобы расширить свой прогрессистский электорат. Сможет ли в предстоящие 2,5 года вновь выйти на политическую арену Борис Надеждин, которого ЦИК не зарегистрировал на президентских выборах, вопрос открытый. Пока ему не удалось проявиться. Все тоже будет зависеть от двух ближайших ЕДГ. Политологи не исключают, что за оставшееся до парламентских выборов время в России появятся новые игроки. Они-то и попробуют изменить партийный ландшафт.