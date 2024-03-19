В чем секрет рекордного результата Путина на выборах

К нему президент России шел 10 лет

19 марта 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

К своему рекордному результату на выборах президент РФ Владимир Путин шел последние 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Митинг-концерт на Красной площади стал отражением абсолютной поддержки россиянами решения, которое президент РФ Владимир Путин принял ровно 10 лет назад. Крым и Севастополь вернулись в состав России. Тогда начался непростой путь воссоединения исконно русских земель. И пусть сегодня приходится защищать свою территорию и своих граждан с оружием в руках в Донбассе и в Новороссии, люди показали, что они верят в правильность этих решений и доверяют своему президенту. Тысячи российских триколоров развевались вечером 18 марта на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свыше 80 человек стали частью большого праздника на Красной площади. Они пришли, чтобы поддержать Крым и Севастополь, которые уже 10 лет находятся в «порту постоянной приписки — в России», как тогда сказал президент Путин. Они пришли, чтобы поддержать и жителей новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые тоже «вернулись домой», но пока продолжают бороться за свою землю и за русский мир. Абсолютная поддержка курса Со сцены звучали цифры, убедительно говорящие о том, что жители России убеждены в правильности принятых решений. На завершившихся 17 марта президентских выборах явка избирателей превысила показатели 1991 года, когда жители (на тот момент еще Советского Союза) впервые выбирали главу РСФСР: в 2024 году явка составила 77,44%, в 1991-м — 76,66%. Глава Крыма Сергей Аксенов — один из тех, кто в 2014 году привел Крым «в родную гавань» Фото: Владимир Андреев © URA.RU И Севастополь, и Крым (их губернаторы Михаил Развожаев и Сергей Аксенов вышли на связь с Москвой в режиме телемоста) были, как всегда, активны. Общая явка на два субъекта оказалась даже выше, чем было в 2014 году на референдуме о воссоединении с Россией: тогда — 83,1%, на выборах-2024 — 89,76%. Почему? URA.RU это объяснил бывший украинский политик Олег Царев, на которого в 2023 году СБУ совершило покушение за поддержку России и критику киевского режима. «Просто иного не дано. Россия — это наша Родина. Мы, русские, вместе», — сказал Царев. Все многообразие народов России можно было увидеть на одной сцене Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, жители Донбасса и Новороссии тоже «просто хотели домой». То, что Россия с ними окончательно, за прошедшие два года люди в новых регионах действительно поняли: везде явка превышает среднероссийскую, а в Херсонской области на избирательные участки пришло даже больше (83,87%), чем участвовало в референдуме о вхождении в Россию в сентябре 2022 года (76,86%). «Полтора года назад еще было какое-то недоверие. Сегодня у абсолютного большинства его нет, — поделился с URA.RU один из зрителей концерта Александр, недавно вернувшийся с Донбасса. — В подконтрольной России части Херсонской области люди поняли, что они нужны своему государству. Это то, чего они были лишены в составе Украины». Сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина артист Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и Герой ДНР Артем Жога сегодня тоже обратились к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президентские выборы в России показали, что русских ничто и никто не может запугать. Жители Белгородской области шли на избирательные участки в буквальном смысле под ракетными обстрелами. Но явка — 82,46%. Около 7 тысяч жителей Прибалтики приехали в приграничные пункты пропуска в Псковской области, чтобы проголосовать, несмотря на все угрозы со стороны властей Литвы и Эстонии, где они проживают. Попытки оппозиции расшатать ситуацию и провести протестное голосование в полдень 17 марта тоже провалились. Даже в Москве, где в пиковые часы количество одновременно голосующих на участках не превышало 1500 человек. Провалились и провокации: залить бюллетени зеленкой или йодом, устроить поджог и нечто подобное удалось лишь на 61 участке из 110 тысяч. Новый рекорд Путина Сергею Жукову, конечно, удалось поднять руки собравшихся вверх, но… Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свой пятый президентский срок Владимир Путин начинает с поддержкой более 76,2 млн жителей страны — это 87,28%. За шесть лет их стало больше на 20 млн человек. Причем это тот случай, когда голосование в административных центрах регионов сопоставимо с голосованием в стране в целом — более 84%. Это уникальный случай: как правило, разница составляет порядка 9%, на этот раз — всего 2-3%. А Москва и вовсе побила рекорд — Путин получил здесь 85,13% при явке 66,73%. Убедительную поддержку Путину оказали и россияне, проживающие за рубежом. В Германии — 65%, в оппозиционной Армении — 54%, в Эстонии — 75,22%, в Латвии — 94,4%. … овации сорвал Григорий Лепс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конечно, все, кому удалось сегодня оказаться в центре Москвы, ждали выхода на сцену Владимира Путина. Пока же перед зрителями выступали Полина Гагарина, Денис Майданов, Владимир Стеблов, сопредседатели штаба Путина Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Площадь «взорвалась» овациями при появлении Григория Лепса, который к всеобщей радости исполнил не одну, а сразу три песни. Люди (особенно молодежь) пели хором «Самый лучший день». А певец, уходя со сцены, выразил свое отношение к сегодняшнему дню просто: «Я родился в Сочи, на черноморском побережье. И мне не хочется, чтобы по нашему Черному морю ходили корабли НАТО», — сказал артист. Он уступил место у микрофона лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. И это уже был знак всем: раз на сцене любимый артист президента, значит, и сам Путин вот-вот появится. Так и случилось. Выступление Николая Расторгуева намекало: вот-вот на сцене появился президент России Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин шел из-за кулис к центру сцены под овации зрителей. Люди одномоментно подняли над головами тысячи сотовых телефонов, чтобы запечатлеть этот исторический момент. А президент шел не один — рядом были его вчерашние оппоненты Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Путин говорил о Крыме, как о «непотопляемом авианосце». Поэтому 10 лет назад президент и сказал, что «Крым вернулся в родную гавань». «Крым — это люди: севастопольцы, крымчане. Они — наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи», — сказал Путин. Владимир Путин вышел в компании своих вчерашних оппонентов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путь жителей Донбасса и Новороссии «оказался гораздо более тяжелым, трагичным», сказал президент. «Но мы сделали это, и теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга, — отметил Путин. — Именно это делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам, гражданам России». Путин дал слово и своим оппонентам. Харитонов заявил, что «Россия и Крым — Родина одна». Слуцкий вспоминал «счастливые лица, искрящиеся глаза и улыбки тех, кто вернулся в великую Россию» 10 лет назад. Даванков просто заявил, что не забудет «чувство гордости за свою страну и за своего президента, испытанные 10 лет назад». А самому президенту после этого оставалось лишь провозгласить: «Да здравствует Россия!» В этот миг заиграл Гимн России. Его пели все: Путин и его коллеги, волонтеры, артисты, военные. Его пела вся Красная площадь. Все 80 тысяч человек. Хором. Как одна большая семья. Владимир Путин вместе со всеми исполнил Гимн России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уже после окончания концерта представительница «Молодой Гвардии» Анастасия сказала URA.RU, что «была счастлива увидеть всех четырех кандидатов». «Несмотря на то, что мы дружно голосовали за Владимира Владимировича, нам важно, что у всех кандидатов единая цель — развитие России», — отметила Настя. Все было не зря Молодежь пришла на митинг-концерт осознанно: каждый ощущал себя творцом истории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возвращение Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии — это все не зря, поделился с URA.RU Герой Советского Союза и Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев. «Я много общался с людьми до 2014 года и после. Мечта людей сбылась. И в Донбассе все это время люди понимали, что у них с Россией общий язык, общая культура, общее знамя. А бандеровские лозунги — это не их образ жизни», — сказал Крикалев. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева пояснила URA.RU, что о правильности решения говорят результаты голосования за Путина и в Крыму, и в новых регионах. «Результаты однозначно говорят об оправданности возвращения этих территорий», — убеждена эксперт. Для ребят возвращение Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии в Россию — это справедливый ход истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители «Молодой Гвардии» заявили, что они «горды решением, которое Путин принял 10 лет назад». «Все вернулось на круги своя», — сказали ребята. Больше этих слов говорили их счастливые лица. Кто-то из них уже успел изучить Крымский полуостров, кому-то из ребят еще предстоит побывать в Феодосии, в Ялте, в Севастополе и других городах. Но каждый уже сейчас твердо знает: Крым и Севастополь, Донбасс и Новороссия — это Россия. И это навсегда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митинг-концерт на Красной площади стал отражением абсолютной поддержки россиянами решения, которое президент РФ Владимир Путин принял ровно 10 лет назад. Крым и Севастополь вернулись в состав России. Тогда начался непростой путь воссоединения исконно русских земель. И пусть сегодня приходится защищать свою территорию и своих граждан с оружием в руках в Донбассе и в Новороссии, люди показали, что они верят в правильность этих решений и доверяют своему президенту. Свыше 80 человек стали частью большого праздника на Красной площади. Они пришли, чтобы поддержать Крым и Севастополь, которые уже 10 лет находятся в «порту постоянной приписки — в России», как тогда сказал президент Путин. Они пришли, чтобы поддержать и жителей новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые тоже «вернулись домой», но пока продолжают бороться за свою землю и за русский мир. Со сцены звучали цифры, убедительно говорящие о том, что жители России убеждены в правильности принятых решений. На завершившихся 17 марта президентских выборах явка избирателей превысила показатели 1991 года, когда жители (на тот момент еще Советского Союза) впервые выбирали главу РСФСР: в 2024 году явка составила 77,44%, в 1991-м — 76,66%. И Севастополь, и Крым (их губернаторы Михаил Развожаев и Сергей Аксенов вышли на связь с Москвой в режиме телемоста) были, как всегда, активны. Общая явка на два субъекта оказалась даже выше, чем было в 2014 году на референдуме о воссоединении с Россией: тогда — 83,1%, на выборах-2024 — 89,76%. Почему? URA.RU это объяснил бывший украинский политик Олег Царев, на которого в 2023 году СБУ совершило покушение за поддержку России и критику киевского режима. По его словам, жители Донбасса и Новороссии тоже «просто хотели домой». То, что Россия с ними окончательно, за прошедшие два года люди в новых регионах действительно поняли: везде явка превышает среднероссийскую, а в Херсонской области на избирательные участки пришло даже больше (83,87%), чем участвовало в референдуме о вхождении в Россию в сентябре 2022 года (76,86%). Президентские выборы в России показали, что русских ничто и никто не может запугать. Жители Белгородской области шли на избирательные участки в буквальном смысле под ракетными обстрелами. Но явка — 82,46%. Около 7 тысяч жителей Прибалтики приехали в приграничные пункты пропуска в Псковской области, чтобы проголосовать, несмотря на все угрозы со стороны властей Литвы и Эстонии, где они проживают. Попытки оппозиции расшатать ситуацию и провести протестное голосование в полдень 17 марта тоже провалились. Даже в Москве, где в пиковые часы количество одновременно голосующих на участках не превышало 1500 человек. Провалились и провокации: залить бюллетени зеленкой или йодом, устроить поджог и нечто подобное удалось лишь на 61 участке из 110 тысяч. Свой пятый президентский срок Владимир Путин начинает с поддержкой более 76,2 млн жителей страны — это 87,28%. За шесть лет их стало больше на 20 млн человек. Причем это тот случай, когда голосование в административных центрах регионов сопоставимо с голосованием в стране в целом — более 84%. Это уникальный случай: как правило, разница составляет порядка 9%, на этот раз — всего 2-3%. А Москва и вовсе побила рекорд — Путин получил здесь 85,13% при явке 66,73%. Убедительную поддержку Путину оказали и россияне, проживающие за рубежом. В Германии — 65%, в оппозиционной Армении — 54%, в Эстонии — 75,22%, в Латвии — 94,4%. Конечно, все, кому удалось сегодня оказаться в центре Москвы, ждали выхода на сцену Владимира Путина. Пока же перед зрителями выступали Полина Гагарина, Денис Майданов, Владимир Стеблов, сопредседатели штаба Путина Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Площадь «взорвалась» овациями при появлении Григория Лепса, который к всеобщей радости исполнил не одну, а сразу три песни. Люди (особенно молодежь) пели хором «Самый лучший день». Он уступил место у микрофона лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву. И это уже был знак всем: раз на сцене любимый артист президента, значит, и сам Путин вот-вот появится. Так и случилось. Путин шел из-за кулис к центру сцены под овации зрителей. Люди одномоментно подняли над головами тысячи сотовых телефонов, чтобы запечатлеть этот исторический момент. А президент шел не один — рядом были его вчерашние оппоненты Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Путин говорил о Крыме, как о «непотопляемом авианосце». Поэтому 10 лет назад президент и сказал, что «Крым вернулся в родную гавань». «Крым — это люди: севастопольцы, крымчане. Путь жителей Донбасса и Новороссии «оказался гораздо более тяжелым, трагичным», сказал президент. «Но мы сделали это, и теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга, — отметил Путин. — Именно это делает нас реально сильнее. И все это происходит благодаря вам, гражданам России». Путин дал слово и своим оппонентам. Харитонов заявил, что «Россия и Крым — Родина одна». Слуцкий вспоминал «счастливые лица, искрящиеся глаза и улыбки тех, кто вернулся в великую Россию» 10 лет назад. Даванков просто заявил, что не забудет «чувство гордости за свою страну и за своего президента, испытанные 10 лет назад». Уже после окончания концерта представительница «Молодой Гвардии» Анастасия сказала URA.RU, что «была счастлива увидеть всех четырех кандидатов». «Несмотря на то, что мы дружно голосовали за Владимира Владимировича, нам важно, что у всех кандидатов единая цель — развитие России», — отметила Настя. Возвращение Крыма и Севастополя, Донбасса и Новороссии — это все не зря, поделился с URA.RU Герой Советского Союза и Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев. «Я много общался с людьми до 2014 года и после. Мечта людей сбылась. И в Донбассе все это время люди понимали, что у них с Россией общий язык, общая культура, общее знамя. А бандеровские лозунги — это не их образ жизни», — сказал Крикалев. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева пояснила URA.RU, что о правильности решения говорят результаты голосования за Путина и в Крыму, и в новых регионах. «Результаты однозначно говорят об оправданности возвращения этих территорий», — убеждена эксперт. Представители «Молодой Гвардии» заявили, что они «горды решением, которое Путин принял 10 лет назад». «Все вернулось на круги своя», — сказали ребята. Больше этих слов говорили их счастливые лица. Кто-то из них уже успел изучить Крымский полуостров, кому-то из ребят еще предстоит побывать в Феодосии, в Ялте, в Севастополе и других городах. Но каждый уже сейчас твердо знает: Крым и Севастополь, Донбасс и Новороссия — это Россия. И это навсегда.