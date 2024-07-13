Ветеран спецназа ГРУ рискнет жизнью, чтобы спасать солдат на СВО

Уралец Андрей Крылов возвращается на фронт с бронемобилем

14 июля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Андрей Крылов получил ранение, но после реабилитации решил вернуться на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине, свердловчанин Андрей Крылов, несмотря на свои 62 года, ушел на фронт добровольцем. Будучи на «передке», он был ранен, а вернувшись домой, купил УАЗ «буханку» и сделал из него бронемобиль. Спустя время он возвращается в зону СВО на своем железном коне, чтобы вытаскивать раненых солдат с поля боя. О жизни на «гражданке» и «передке» ветеран спецназа ГРУ поведал журналисту URA.RU. Служба, Кольцово, тихая пенсия Крылов служил в Уссурийске в части ГРУ, а после вернулся на Урал Фото: Илья Московец © URA.RU Андрей Крылов родился 5 февраля в 1962 года в селе Никольское под Сысерью. Окончил школу №64, пошел учиться в училище №1 им. Курочкина. Так житель небольшого уральского села оказался в Екатеринбурге (ранее Свердловск). В 1979-м Крылов ушел в армию, служил он на Дальнем Востоке — семь лет в Уссурийске. После службы свердловчанину поступали разные предложения по работе в других регионах страны. Но единственное, о чем мечтал Крылов, — вернуться домой, на Урал. «Я влюбился в Дальний Восток во время службы. Порой думал, что, как и мои сослуживцы, останусь там жить. Но все сложилось иначе. Где-то на четвертый год службы в Уссурийске мне стало дико не хватать уральского менталитета. Я убежден в том, что уральцы имеют свой, как сейчас говорят мои внуки, неповторимый вайб. И с годами эта тяга к своим истокам усиливалась, а со временем начала меня угнетать. К окончанию военной службы я знал, что вернусь домой и уже в середине 80-х возвратился в Свердловск». Работу в Кольцово Крылов вспоминает с теплотой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За последние 30 лет Андрей Крылов примерял на себя разные специальности, пока не нашел то, что зацепило его на долгие годы. Свое пристанище он нашел в аэропорту Кольцово, откуда потом и ушел на пенсию. «Я был командиром аэродромно-эксплуатационного подразделения в Кольцово. Был на хорошем счету у начальства. До сих с некоторыми коллегами поддерживаю теплые отношения. Конечно, иногда скучаю по былым временам, но это, скорее всего, воспоминания о молодости, которую уже не вернуть». «Я проживал свою спокойную и временами очень скучную пенсионерскую жизнь. Иногда удавалось съездить на рыбалку или сходить в лес за ягодами и грибами. В остальное время: телевизор, газета и диван. А, ну еще и больница стала моим верным товарищем, а точнее терапевт. Что поделать, пенсионер». Крылов после начала СВО рассуждал о своей полезности фронту Фото: Илья Московец © URA.RU Новость о спецоперации По словам ветерана спецназа ГРУ, проведение СВО не стало для него чем-то неожиданным — «учитывая обстановку, которая там царила последние лет 10, если не все 15». «Может, это звучит пафосно, но первой моей мыслью стало то, как я могу помочь фронту. И, наверно, ничего лучше, чем самому уйти на спецоперацию, я не придумал. Я оповестил всех родных и друзей. Конечно, многие отговаривали меня из-за возраста, но мое решение было окончательным и бесповоротным. В итоге семья смирилась и помогла мне собраться в путь». Ранение Защищая новые территории от украинской армии, Крылов получил ранение в ногу на участке Кременная-Сватово, его отправили домой на реабилитацию с последующим увольнением. «Но не тут-то было», — усмехнулся боец. «Как только я восстановился, начал искать другие возможности вернуться на фронт. И знаете, нашел. Но на этот раз я еду туда не с пустыми руками. Для ребят я подготовил сюрприз». На автомобиль Крылов установил лебедку Фото: личный архив Андрея Крылова Возвращение на СВО Крылову доводилось выносить с поля боя раненых. «И поверьте, это очень тяжело. В такие моменты чуток понимаешь, что даже на передовой нужен автомобиль, чтобы перевозить ребят к врачам. Тогда я решил прикупить УАЗ для нужд наших воинов. Для большей пользы я переделал машину. Теперь это не просто „буханка“, а настоящий бронемобиль». Крылов отметил, что за свои деньги установил на машину «лебедку» с грузоподъемностью почти пять тонн. «Обошлась она мне где-то в 65 тысяч рублей. Я сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Благодаря железному коню я смогу быть более полезным фронту: развозить еду и медикаменты, а также оперативно вытаскивать наших раненых солдат и доставлять их в медучреждения для оказания помощи». «Знаю, что будет тяжело, но рядом с верными товарищами любые испытания по плечу. Пусть наши враги наконец-то поймут, что русский дух неиссякаем, и победа будет за нами. Россияне не позволят фашистам прийти в наш дом», — сказал Андрей Крылов за несколько дней до отъезда на фронт. Боец часто посещает церковь, чтобы помолиться за своих боевых товарищей Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине, свердловчанин Андрей Крылов, несмотря на свои 62 года, ушел на фронт добровольцем. Будучи на «передке», он был ранен, а вернувшись домой, купил УАЗ «буханку» и сделал из него бронемобиль. Спустя время он возвращается в зону СВО на своем железном коне, чтобы вытаскивать раненых солдат с поля боя. О жизни на «гражданке» и «передке» ветеран спецназа ГРУ поведал журналисту URA.RU. Служба, Кольцово, тихая пенсия Андрей Крылов родился 5 февраля в 1962 года в селе Никольское под Сысерью. Окончил школу №64, пошел учиться в училище №1 им. Курочкина. Так житель небольшого уральского села оказался в Екатеринбурге (ранее Свердловск). В 1979-м Крылов ушел в армию, служил он на Дальнем Востоке — семь лет в Уссурийске. После службы свердловчанину поступали разные предложения по работе в других регионах страны. Но единственное, о чем мечтал Крылов, — вернуться домой, на Урал. «Я влюбился в Дальний Восток во время службы. Порой думал, что, как и мои сослуживцы, останусь там жить. Но все сложилось иначе. Где-то на четвертый год службы в Уссурийске мне стало дико не хватать уральского менталитета. Я убежден в том, что уральцы имеют свой, как сейчас говорят мои внуки, неповторимый вайб. И с годами эта тяга к своим истокам усиливалась, а со временем начала меня угнетать. К окончанию военной службы я знал, что вернусь домой и уже в середине 80-х возвратился в Свердловск». За последние 30 лет Андрей Крылов примерял на себя разные специальности, пока не нашел то, что зацепило его на долгие годы. Свое пристанище он нашел в аэропорту Кольцово, откуда потом и ушел на пенсию. «Я был командиром аэродромно-эксплуатационного подразделения в Кольцово. Был на хорошем счету у начальства. До сих с некоторыми коллегами поддерживаю теплые отношения. Конечно, иногда скучаю по былым временам, но это, скорее всего, воспоминания о молодости, которую уже не вернуть». Новость о спецоперации По словам ветерана спецназа ГРУ, проведение СВО не стало для него чем-то неожиданным — «учитывая обстановку, которая там царила последние лет 10, если не все 15». «Может, это звучит пафосно, но первой моей мыслью стало то, как я могу помочь фронту. И, наверно, ничего лучше, чем самому уйти на спецоперацию, я не придумал. Я оповестил всех родных и друзей. Конечно, многие отговаривали меня из-за возраста, но мое решение было окончательным и бесповоротным. В итоге семья смирилась и помогла мне собраться в путь». Ранение Защищая новые территории от украинской армии, Крылов получил ранение в ногу на участке Кременная-Сватово, его отправили домой на реабилитацию с последующим увольнением. «Но не тут-то было», — усмехнулся боец. «Как только я восстановился, начал искать другие возможности вернуться на фронт. И знаете, нашел. Но на этот раз я еду туда не с пустыми руками. Для ребят я подготовил сюрприз». Возвращение на СВО Крылову доводилось выносить с поля боя раненых. «И поверьте, это очень тяжело. В такие моменты чуток понимаешь, что даже на передовой нужен автомобиль, чтобы перевозить ребят к врачам. Тогда я решил прикупить УАЗ для нужд наших воинов. Для большей пользы я переделал машину. Теперь это не просто „буханка“, а настоящий бронемобиль». Крылов отметил, что за свои деньги установил на машину «лебедку» с грузоподъемностью почти пять тонн. «Обошлась она мне где-то в 65 тысяч рублей. Я сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Благодаря железному коню я смогу быть более полезным фронту: развозить еду и медикаменты, а также оперативно вытаскивать наших раненых солдат и доставлять их в медучреждения для оказания помощи». «Знаю, что будет тяжело, но рядом с верными товарищами любые испытания по плечу. Пусть наши враги наконец-то поймут, что русский дух неиссякаем, и победа будет за нами. Россияне не позволят фашистам прийти в наш дом», — сказал Андрей Крылов за несколько дней до отъезда на фронт.