ВСУшники глумились над телом погибшего бойца из Нижнего Тагила

О подвиге 22-летнего парня из «Шторм Z» — в материале URA.RU

25 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Тагильчанин отважно сражался на самом сложном участке СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты украинской армии отрезали голову 22-летнему бойцу из Нижнего Тагила Константину Бавжису и выставили ее для устрашения других военнослужащих России. Подробности истории URA.RU рассказала сестра погибшего, Снежана Пересмехина. Также о страшном эпизоде и отважном парне написал в своей книге свердловский писатель Даниил Туленков, который служил в подразделении «Шторм Z» и вернулся с фронта домой. «Был яростный штурм <…> Командир, духовитый парень, рванул вперед, на адреналине, ворвался к хохлам в окоп, бился с ними и попал в плен. Хохлы отрезали ему голову и выставили на бруствер», — так описал Туленков события, случившиеся в августе 2023 года на Луганском направлении. Костя ушел на фронт в марте 2023-го Фото: предоставлено Снежаной Пересмехиной О них ему, в свою очередь, рассказал другой боец, который был свидетелем того боя. Писатель не знал имени погибшего парня. Это был один из множества эпизодов, который попал в серию его автобиографических очерков «У вас нет других нас». Однако после того, как книга вышла в свет, безымянный командир неожиданно обрел фамилию и имя. На Туленкова вышла жительница Нижнего Тагила, Снежана Пересмехина. Она рассказала, что прочла его книгу и наткнулась на фрагмент, который ей напомнил историю, случившуюся с братом. Они сопоставили факты, писатель связался с бойцами из набора тагильчанина, и пазлы сложились. Парнем, который бился с украинскими солдатами и погиб в их окопе, оказался 22-летний Константин Бавжис, уроженец Нижнего Тагила, позывной «Дикий». В подразделении «Шторм Z» он был командиром штурмовой группы. На СВО Костя ушел в марте прошлого года из колонии, куда попал за хулиганство. В семье, где он вырос, шестеро детей. Самой близкой для него была сестра Снежана. Из-за «ленточки» солдат всегда старался по возможности выйти с ней на связь. Командир хотел любой ценой взять сложную позицию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В последний раз он позвонил с 4 на 5 августа, сказал, что идет на последний штурм, что контракт скоро закончится и он вернется домой. А 12 августа позвонил его товарищ и сказал: „Я тебе соболезную, Костя погиб“. В том бою брат был ранен, но продолжал вести людей за собой. Он говорил: „Живой или мертвый, но я на эту позицию зайду“. Брат прыгнул в окоп к украинским солдатам, дрался там, и его расстреляли», — вспоминает Снежана. Товарищ Кости побоялся рассказать девушке страшные подробности гибели брата. Он сообщил о них мужу Снежаны, а тот не стал скрывать от жены. Позже эти подробности ей подтвердили еще несколько бойцов, которые вместе с «Диким» штурмовали позицию в поселке Спорное. Они признались, что их командир был не просто расстрелян: ему отрезали руки и голову и выставили для устрашения других солдат. «Парни говорили, что это подтвердил и квадрокоптер. После того боя был утренний облет и камера показала, что в украинском окопе лежит тело нашего бойца. А уже после вечернего облета коптер снял тело без головы и без рук. Каска и бронежилет лежали рядом», — рассказывает Снежана. В апреле она намерена сдать тест ДНК и отвезти в госпиталь Ростова, чтобы идентифицировать останки брата и предать их земле. Пока все, что есть у девушки — медаль «За отвагу и мужество», которую после гибели Кости прислали с фронта. Корреспондент отправил запрос в минобороны России с просьбой прокомментировать обстоятельства гибели командира Бавжиса. Ответ на момент публикации не поступил. Константин Бавжис погиб на СВО в августе 2023 года Фото: предоставлено Снежаной Пересмехиной Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты украинской армии отрезали голову 22-летнему бойцу из Нижнего Тагила Константину Бавжису и выставили ее для устрашения других военнослужащих России. Подробности истории URA.RU рассказала сестра погибшего, Снежана Пересмехина. Также о страшном эпизоде и отважном парне написал в своей книге свердловский писатель Даниил Туленков, который служил в подразделении «Шторм Z» и вернулся с фронта домой. «Был яростный штурм <…> Командир, духовитый парень, рванул вперед, на адреналине, ворвался к хохлам в окоп, бился с ними и попал в плен. Хохлы отрезали ему голову и выставили на бруствер», — так описал Туленков события, случившиеся в августе 2023 года на Луганском направлении. О них ему, в свою очередь, рассказал другой боец, который был свидетелем того боя. Писатель не знал имени погибшего парня. Это был один из множества эпизодов, который попал в серию его автобиографических очерков «У вас нет других нас». Однако после того, как книга вышла в свет, безымянный командир неожиданно обрел фамилию и имя. На Туленкова вышла жительница Нижнего Тагила, Снежана Пересмехина. Она рассказала, что прочла его книгу и наткнулась на фрагмент, который ей напомнил историю, случившуюся с братом. Они сопоставили факты, писатель связался с бойцами из набора тагильчанина, и пазлы сложились. Парнем, который бился с украинскими солдатами и погиб в их окопе, оказался 22-летний Константин Бавжис, уроженец Нижнего Тагила, позывной «Дикий». В подразделении «Шторм Z» он был командиром штурмовой группы. На СВО Костя ушел в марте прошлого года из колонии, куда попал за хулиганство. В семье, где он вырос, шестеро детей. Самой близкой для него была сестра Снежана. Из-за «ленточки» солдат всегда старался по возможности выйти с ней на связь. «В последний раз он позвонил с 4 на 5 августа, сказал, что идет на последний штурм, что контракт скоро закончится и он вернется домой. А 12 августа позвонил его товарищ и сказал: „Я тебе соболезную, Костя погиб“. В том бою брат был ранен, но продолжал вести людей за собой. Он говорил: „Живой или мертвый, но я на эту позицию зайду“. Брат прыгнул в окоп к украинским солдатам, дрался там, и его расстреляли», — вспоминает Снежана. Товарищ Кости побоялся рассказать девушке страшные подробности гибели брата. Он сообщил о них мужу Снежаны, а тот не стал скрывать от жены. Позже эти подробности ей подтвердили еще несколько бойцов, которые вместе с «Диким» штурмовали позицию в поселке Спорное. Они признались, что их командир был не просто расстрелян: ему отрезали руки и голову и выставили для устрашения других солдат. «Парни говорили, что это подтвердил и квадрокоптер. После того боя был утренний облет и камера показала, что в украинском окопе лежит тело нашего бойца. А уже после вечернего облета коптер снял тело без головы и без рук. Каска и бронежилет лежали рядом», — рассказывает Снежана. В апреле она намерена сдать тест ДНК и отвезти в госпиталь Ростова, чтобы идентифицировать останки брата и предать их земле. Пока все, что есть у девушки — медаль «За отвагу и мужество», которую после гибели Кости прислали с фронта. Корреспондент отправил запрос в минобороны России с просьбой прокомментировать обстоятельства гибели командира Бавжиса. Ответ на момент публикации не поступил.