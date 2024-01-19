Союз писателей России вручил екатеринбуржцу Туленкову медаль за заметки с фронта

Туленков завел на фронте telegram-канал, который за считанные дни набрал тысячи подписчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союз писателей России отметил дипломом и медалью свердловского бизнесмена Даниила Туленкова за его записки с фронта. Мужчина ушел на СВО из колонии и стал «за ленточкой» известным писателем. Публицист рассказал URA.RU о своих эмоциях по поводу награды.

«Оценка, как никак. Получается, не такие уж и криворукие вышли у меня заметки. Премия была вручена в Москве, в доме Союза писателей России, получала супруга. В благодарственной речи подчеркнула, что я в этом случае представляю не только себя, но и медную столицу Урала. То есть этакий самородок земли уральской», — в свойственной ему манере сказал Туленков.

Сам боец сейчас находится в Запорожье, в зоне проведения СВО. Он служит в штурмовой роте «Шторм Z» — добровольческом спецподразделении, которое сражается на самых сложных участках. В частности, Туленкову довелось побывать в самом пекле, которое солдаты называют «очком Зеленского». В своем telegram-канале он описывал это место как «зловещее, которому предстоит собрать свою кровавую жатву». Есть там и другие заметки, все они посвящены фронту. За правдивость, простоту и реалистичность поклонники прозвали свердловчанина «вторым Хэмингуэем».

«Эти записки были прочитаны [членами Союза писателей], оценены и номинированы на премию в разделе „Военная публицистика“. Будет еще и книга, она в печати. Название раскрыть не могу до официального анонса со стороны издательства», — признался корреспонденту боец.

Публицист возьмет медаль в руки, когда вернется с фронта домой. Пока награду хранит его жена Фото: архив семьи Туленковых