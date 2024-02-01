Свердловский боец написал книгу про «очко Зеленского» и посвятил ее «Шторму Z». Фото

В феврале выходит книга свердловского бойца Туленкова «У вас нет других нас»

01 февраля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Автор посвятил книгу всем, с кем стоял плечо к плечу на самом сложном участке СВО (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В феврале в продажу поступит книга свердловского бизнесмена Даниила Туленкова, который был осужден, ушел на фронт и прославился «за ленточкой» как писатель. Цикл автобиографических очерков называется «У вас нет других нас». Рассказ посвящен самому таинственному формированию российской армии — «Шторм Z», пояснил URA.RU автор. «Книга посвящена, в первую очередь тем, кто прошел свой боевой путь в рядах „Шторм Z“. Как тем, кому посчастливилось вернуться домой, так и тем, кто навечно остался в руинах школы в Работино, в окрестностях зловещего „очка Зеленского“ и на окраинах Новопрокоповки. Всем тем, кто остановил, перемолол и отбросил назад ударные части противника. Всем, кто там был и есть по сей день», — сказал Туленков. Сам он тоже сражался в рядах «Шторм Z». В разгар контрнаступления ВСУ в Запорожье бывшему зеку довелось побывать в самом пекле, которое среди солдат получило мрачное название «очко Зеленского». Фронтовые заметки Туленков публиковал в своем telegram-канале и мгновенно стяжал славу второго Хэмингуэя — за реалистичность, простоту и искренность. Союз писателей России высоко оценил очерки солдата. Теперь все они объединились в книгу. Ее уже можно заказать в крупных книжных интернет-магазинах, а в феврале она поступит в торговые сети. «Меня зовут Даниил Туленков, и сейчас я нахожусь на СВО в составе подразделения „Шторм Z“. Мы выполняем те задачи, от которых отказываются другие. Такой у нас уговор. Взамен мы получаем помилование и досрочное освобождение… Мы „Шторм Z“ — про нас кто-то, где-то, что-то слышал, но никто ничего толком не знает. Я бы очень хотел это исправить…», — говорится в аннотации к «У вас нет других нас». Книга связана с событиями на Запорожском направлении летом и осенью 2023 года. Она посвящена всем, кто там был в это время — контрактникам, мобилизованным и добровольцам Фото: telegram-канал Даниила Туленкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В феврале в продажу поступит книга свердловского бизнесмена Даниила Туленкова, который был осужден, ушел на фронт и прославился «за ленточкой» как писатель. Цикл автобиографических очерков называется «У вас нет других нас». Рассказ посвящен самому таинственному формированию российской армии — «Шторм Z», пояснил URA.RU автор. «Книга посвящена, в первую очередь тем, кто прошел свой боевой путь в рядах „Шторм Z“. Как тем, кому посчастливилось вернуться домой, так и тем, кто навечно остался в руинах школы в Работино, в окрестностях зловещего „очка Зеленского“ и на окраинах Новопрокоповки. Всем тем, кто остановил, перемолол и отбросил назад ударные части противника. Всем, кто там был и есть по сей день», — сказал Туленков. Сам он тоже сражался в рядах «Шторм Z». В разгар контрнаступления ВСУ в Запорожье бывшему зеку довелось побывать в самом пекле, которое среди солдат получило мрачное название «очко Зеленского». Фронтовые заметки Туленков публиковал в своем telegram-канале и мгновенно стяжал славу второго Хэмингуэя — за реалистичность, простоту и искренность. Союз писателей России высоко оценил очерки солдата. Теперь все они объединились в книгу. Ее уже можно заказать в крупных книжных интернет-магазинах, а в феврале она поступит в торговые сети. «Меня зовут Даниил Туленков, и сейчас я нахожусь на СВО в составе подразделения „Шторм Z“. Мы выполняем те задачи, от которых отказываются другие. Такой у нас уговор. Взамен мы получаем помилование и досрочное освобождение… Мы „Шторм Z“ — про нас кто-то, где-то, что-то слышал, но никто ничего толком не знает. Я бы очень хотел это исправить…», — говорится в аннотации к «У вас нет других нас».