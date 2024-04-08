Россия нацелилась на расширение экспорта

Аграриям на это выделили миллиарды, осталось наладить рынки сбыта

08 апреля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал о дополнительных возможностях для предпринимателей АПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства Михаил Мишустин отметил на совещании с вице-премьерами 8 апреля, что для развития аграрного комплекса правительство в рамках госпрограммы выделило порядка 440 миллиардов рублей. Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с URA.RU рассказал, что наращивание объемов урожая позволит аграриям выйти на новые рынки сбыта, включая Южную Америку и Африку. «Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 миллиардов рублей, а на этот год — почти 215 миллиардов. Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим пять миллиардов рублей, чтобы предприниматели смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной. И обеспечить для наших потребителей широкий выбор продукции», — рассказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин уверен, что все условия для развития отрасли в России уже созданы. Подключение солнечной энергии и знаний ученых-генетиков, по словам парламентария, поможет удвоить урожай. «Солнечные батареи — это мечта ученых была еще и 50, и 100 лет назад даже небольшая доля даст 100% увеличения. Для больших возможностей в этом плане здесь и подтянута генетика: как раз через это и удвоение урожая. Такая беспроигрышная тематика надолго. Ну вот все эти возможности сегодня есть», — рассказал собеседник агентства. Мишустин поставил задачу предпринимателям приобрести необходимые материалы для посевной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кашин обозначил, что государству необходимо ввести в эксплуатацию 13 миллионов гектаров дополнительно. Он также добавил, что Россия сейчас делает первые шаги для улучшения плодородия земель и возвращение ранее заброшенных территорий. Кроме того, парламентарий отметил важность реализации урожая, заявив, что, несмотря на санкции, необходимо выполнять задачи, поставленные президентом в ежегодном обращении к Федеральному собранию, расширяя рынок сбыта. «У нас санкции, конечно, влияют, поэтому нужен рынок, рынок нужен большой. Понятно, что это не только арабские страны, не только Азия, но тут и Африка, и Южная Америка, и, конечно, Китай. То есть у нас в этом плане сегодня определены задачи. Президент все делает для того, чтобы логистические коридоры расширить и железная дорога. Я думаю, что в этом ключе будем двигаться дальше», — заключил Кашин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства Михаил Мишустин отметил на совещании с вице-премьерами 8 апреля, что для развития аграрного комплекса правительство в рамках госпрограммы выделило порядка 440 миллиардов рублей. Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с URA.RU рассказал, что наращивание объемов урожая позволит аграриям выйти на новые рынки сбыта, включая Южную Америку и Африку. «Годом ранее на реализацию программы льготного кредитования аграриев было предусмотрено более 200 миллиардов рублей, а на этот год — почти 215 миллиардов. Для субсидирования новых инвестиционных займов дополнительно выделим пять миллиардов рублей, чтобы предприниматели смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для ее переработки, открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной. И обеспечить для наших потребителей широкий выбор продукции», — рассказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин уверен, что все условия для развития отрасли в России уже созданы. Подключение солнечной энергии и знаний ученых-генетиков, по словам парламентария, поможет удвоить урожай. «Солнечные батареи — это мечта ученых была еще и 50, и 100 лет назад даже небольшая доля даст 100% увеличения. Для больших возможностей в этом плане здесь и подтянута генетика: как раз через это и удвоение урожая. Такая беспроигрышная тематика надолго. Ну вот все эти возможности сегодня есть», — рассказал собеседник агентства. Кашин обозначил, что государству необходимо ввести в эксплуатацию 13 миллионов гектаров дополнительно. Он также добавил, что Россия сейчас делает первые шаги для улучшения плодородия земель и возвращение ранее заброшенных территорий. Кроме того, парламентарий отметил важность реализации урожая, заявив, что, несмотря на санкции, необходимо выполнять задачи, поставленные президентом в ежегодном обращении к Федеральному собранию, расширяя рынок сбыта. «У нас санкции, конечно, влияют, поэтому нужен рынок, рынок нужен большой. Понятно, что это не только арабские страны, не только Азия, но тут и Африка, и Южная Америка, и, конечно, Китай. То есть у нас в этом плане сегодня определены задачи. Президент все делает для того, чтобы логистические коридоры расширить и железная дорога. Я думаю, что в этом ключе будем двигаться дальше», — заключил Кашин.