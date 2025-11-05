Небритым пермякам-благотворителям дадут скидки в бары, кафе и спорткомплексы

Борода поможет семьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Общественная организация «Территория семьи» в Пермском крае запустила благотворительную акцию «Небритябрь». По ее замыслу, мужчины должны не бриться весь ноябрь, сделать пожертвование, а взамен получить скидки в развлекательные и оздоровительные заведения Перми.

«Участники акции собирают 500 000 рублей, чтобы поддержать „Территорию семьи“ — крупнейший в Прикамье центр защиты родителей и детей, пострадавших от насилия и бедности. Собранные средства пойдут на сеть безопасных квартир и помощь психологов и юристов», — рассказали URA.RU организаторы.