Небритым пермякам-благотворителям дадут скидки в бары, кафе и спорткомплексы
Борода поможет семьям
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Общественная организация «Территория семьи» в Пермском крае запустила благотворительную акцию «Небритябрь». По ее замыслу, мужчины должны не бриться весь ноябрь, сделать пожертвование, а взамен получить скидки в развлекательные и оздоровительные заведения Перми.
«Участники акции собирают 500 000 рублей, чтобы поддержать „Территорию семьи“ — крупнейший в Прикамье центр защиты родителей и детей, пострадавших от насилия и бедности. Собранные средства пойдут на сеть безопасных квартир и помощь психологов и юристов», — рассказали URA.RU организаторы.
Все условия акции есть на сайте nebrityabr.ru. Поддержали акцию, предоставив свои предложения для участников пермские заведения «Гэтсби», Kebab Club, Etc., Family boutique, «Чеburek», «Фаршенебельный», Stoke, The Hound, «Дом Третьяковой», OneDay, курорт «Усть-Качка», глэмпинг «Хютте», спорткомплекс «Олимпия».
