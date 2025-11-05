Житель ХМАО без вести пропал под Нижневартовском

Житель ХМАО потерялся в лесу на дороге из Нижневартовска в Стрежевой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спасатели ищут мужчину 1985 года рождения, который пропал без вести на 17-м километре автодороги Нижневартовск — Стрежевой. Они обследовали почти 800 тысяч квадратных километров, но не нашли человека, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на 17-й километр автомобильной дороги Нижневартовск — Стрижевой по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего мужчины 1985 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами обследовали 760 000 квадратных метров массива, поиски результатов не дали», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, к поискам были привлечены полицейские, добровольцы и техника. Работы велись вблизи трассы, где, по предварительным данным, мужчина был замечен в последний раз.

