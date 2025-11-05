Московские аэропорты выступили с обращением на фоне густого тумана
В Домодедово введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Аэропорты Московского региона продолжают работу в плановом порядке, невзирая на густой туман в столице и прилегающих территориях. Об этом сообщили представители пресс-служб воздушных гаваней Домодедово и Жуковский.
«Погодные условия нормальные, аэропорт Жуковский работает в штатном режиме», — заявили в авиагавани. Информацию передает РИА Новости.
Также и представители аэропорта Жуковский подтвердили, что метеорологическая обстановка находится в пределах нормы, а воздушная гавань функционирует без каких-либо отклонений от стандартного графика. Пресс-служба аэропорта Домодедово уточнила, что в утром был активирован специальный протокол работы служб при ограниченной видимости, все авиарейсы выполняются по установленному расписанию.
Представители аэропорта Внуково также подтвердили, что воздушная гавань осуществляет обслуживание самолетов и пассажиров в стандартном режиме. Отмененных рейсов из-за текущих погодных условий не зафиксировано.
Ранее ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что утром 5 ноября в Москве наблюдается густая туманность. В отдельных местах из-за нее снижается видимость до двухсот метров. Москвичи в социальных сетях описывают ситуацию следующим образом: соседние здания практически не просматриваются из окон, а при движении на автомобиле ближайшее транспортное средство удается различить лишь на расстоянии около 10 метров.
