Московские аэропорты выступили с обращением на фоне густого тумана

В Домодедово введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорты Московского региона продолжают работу в плановом порядке, невзирая на густой туман в столице и прилегающих территориях. Об этом сообщили представители пресс-служб воздушных гаваней Домодедово и Жуковский.

«Погодные условия нормальные, аэропорт Жуковский работает в штатном режиме», — заявили в авиагавани. Информацию передает РИА Новости.

Также и представители аэропорта Жуковский подтвердили, что метеорологическая обстановка находится в пределах нормы, а воздушная гавань функционирует без каких-либо отклонений от стандартного графика. Пресс-служба аэропорта Домодедово уточнила, что в утром был активирован специальный протокол работы служб при ограниченной видимости, все авиарейсы выполняются по установленному расписанию.

Представители аэропорта Внуково также подтвердили, что воздушная гавань осуществляет обслуживание самолетов и пассажиров в стандартном режиме. Отмененных рейсов из-за текущих погодных условий не зафиксировано.