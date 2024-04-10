Курганцев в пятиэтажках Заозерного предупреждают об эвакуации

Жители запасаются водой на случай ЧС, но не верят в затопление

11 апреля 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Под эвакуацию попадают жители домов в 11-м микрорайоне Заозерного и жители частных домов в Северном Фото: Игорь Меркулов © URA.RU статья из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей многоквартирных домов в 11-м микрорайоне Заозерного Кургана начали предупреждать о возможной эвакуации. Они находятся рядом с затопляемыми территориями вблизи притока Тобола — речки Черная. Напротив домов находится поселок Северный, в котором в 1994 году подтопляло частные дома при уровне в 10 метров. О том, как готовятся курганцы, проживающие в зоне риска подтоплений и поблизости к возможному бедствию сейчас, — в репортаже URA.RU. Жителей пятиэтажных домов рядом с рекой предупреждают об угрозе подтопления Горожан информируют о необходимости эвакуации Фото: Дмитрий Евтеев © URA.RU В 11-м микрорайоне Заозерного района корреспондент URA.RU встретил мастера одной из курганских управляющих компаний, которая сообщила журналисту, что срочно спешит наклеить на дома памятки об эвакуации. «Ну что поделать, будем развешивать на все дома, которые нашей управкомпании принадлежат. Предупреждать жильцов пятиэтажных домов о возможной эвакуации», — рассказала она. В руке женщина держала полный пакет памяток об эвакуации и скотч. В самой памятке — информация о необходимости соблюдения установленных правил и мерах предосторожности во время режима ЧС. «Важно позаботиться о сохранности вашего имущества. Вывозите на непотопляемые территории имущество первой необходимости, одежду, технику, мебель и другие ценные вещи, которым большая вода может нанести ущерб. Сделайте все возможное, чтобы после паводка была максимальная возможность вернуться к прежней жизни», — говорится в памятке, прикрепленной к двери каждого из подъездов домов 11-го микрорайона. Жильцов просят взять все самое необходимое при эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кроме этого, она содержит инструкции о том, что необходимо взять с собой при эвакуации, включая документы, деньги, средства связи, аптечку и одежду по сезону. Также жильцам рекомендуется отключить воду и электричество в доме перед уходом. Указаны и пункты временного размещения для рискующих оказаться затронутым затоплением (которые ежедневно обновляются на сайте мэрии). Курганцы не верят в то, что их дома может затопить, но остаются начеку «Лучше, конечно, „перебдеть“, но что уж совсем смеяться? Не верю в такое, ну, может быть, это я оптимист. Сейчас иду и смотрю — рядом с рекой там еще очень много места, куда бежать воде, но никак не к нам в дома. Там такая низина еще остается — жесть. Надеемся, конечно, на лучшее», — поделилась впечатлениями жительница пятиэтажки. При этом заметивший памятки на своем доме другой жилец пятиэтажки Иван допустил возможность незначительного подтопления территорий, акцентируя внимание на одном из крупнейших наводнений 1994 года, когда его бывший дом оказался затоплен. Те дни хорошо запомнились пенсионеру. Житель пятиэтажки вспоминает, как в 1994 году частному сектору пришлось эвакуироваться Фото: Дмитрий Евтеев © URA.RU «В 1994-м году вода пошла здесь, хорошо, что там установлены подпоры — она и назад пошла. В 6А микрорайоне и в районе бывших бараков в Северном, где мы раньше жили, подтапливало. В тот год весной мы проснулись, а весь пол в воде, вода пришла из речки Черная. Пришлось тогда с семьей эвакуироваться на завод ЖБИ. Туда мы перевозили все вещи, но жить там было невозможно, и мы на месяц переехали в район Рябково. Потом выдали нам квартиру. Но я думаю, что занизили реальный уровень воды. Однако сейчас не волнуюсь, до пятого этажа уж не дойдет», — говорит Иван. Жители частного сектора поселка Северный напротив также не волнуются, но запасаются питьевой водой на случай ЧС. Набирают они ее в ближайшей водоразборной колонке. За время присутствия, корреспондент URA.RU встретил более шести людей, которые везли в жилища запасы воды во флягах и пятилитровых бутылках. Некоторые везли десятки литров прямо в детских колясках. Жители поселка Северный в подтопляемой зоне запасаются питьевой водой Фото: Дмитрий Евтеев © URA.RU На месте, курганцы говорят, что в 1994 году до них вода не дошла, и уверяют, что, если в этот раз дойдет, то достанется всему Северному и Заозерному районам. «В те годы она не пришла к нам, но сейчас она идет намного больше (до 11 метров). Однако тогда здесь все будут плавать, если дойдет. У нас самое высокое место. Запасаем воду только для питья, для других целей у нас есть колодец. Честно сказать, нам все равно, если воду отключат. Сирену здесь слышно хорошо, но пока никто не предупреждал», — поделились жильцы Анатолий и Ирина. Не все жильцы в курсе возможной эвакуации Еще один проживающий в частном секторе Сергей сказал, что их во время наводнения немного затопляло, но он остается спокоен. «Раньше доходило до дороги тут, немного затапливало. Огород весь был в воде здесь, ну, может быть, и придет вода. Об эвакуации не слышал. Думал, что она на других территориях микрорайона — в 6а микрорайоне, там подтапливало, так как низкое место. Что здесь у нас — не слышал. Пока не собираюсь эвакуироваться. Запасы я сделал: на месяц две фляги воды», — пояснил Сергей. Курганец рассказал, что также время от времени лично ходит на реку Черная убедиться, что вода находится на допустимом безопасном уровне. В связи со случаем в Республике Казахстан, где спасателям пришлось спасать собак в Костанае, журналист URA.RU обратил внимание на животных в районе. Собак на привязи, которые могут пострадать от половодья, замечено не было. Питомцы хозяев, чьи дома могут оказаться подтоплены, находятся на территории дома в ограде. Запасаться водой спешат и курганцы в километре от подтопляемых территорий Курганцы сталкиваются с дефицитом питьевой воды в автоматах Фото: Дмитрий Евтеев © URA.RU Поблизости на момент посещения соседнего с затопляемыми домами 6-м микрорайоном корреспондентом URA.RU не было обнаружено ни одного автомата, в котором бы была вода. Пенсионерка Нина Александровна поделилась с журналистом, что хотела сделать запас воды, но также не нашла ни одного автомата с заполненным баком и вынуждена кипятить воду из-под крана. «Хотела налить хотя бы в пятилитровые. Все ходят, не можем найти воду. Я сходила в магазин — в магазине нет. В водоматах — нет. На всякий случай набрала воду из-под крана, буду кипятить», — поделилась жительница. После обхода четырех магазинов журналисту все-таки нашлось найти «залежи воды» в одном из магазинов сети «Пятерочка». Сотрудники супермаркета отметили, что воду сметают настолько быстро, что они не успевают выгружать. Большие деревянные стеллажи расположены в разных точках магазина и в некоторых местах даже затрудняют проход. «Сказали делать запас воды, и все побежали, кто-то брал по 12 упаковок воды, ну что это такое? Расхватали вчера все за полчаса. Знаете, если по 10 пятилитровок берут — это еще мало. Кто-то по 2—3 захода таких делал, по 20—30 бутылок», — сообщил сотрудник магазина. Попавшиеся на пути курьеры на велосипедах также кратко отметили, что вся вода на складах у них закончилась, а доставляют они другие продукты. Река Черная, являющаяся притоком Тобола может подтопить частные дома курганцев Фото: Дмитрий Евтеев © URA.RU С высоты пятиэтажного здания, которое было предупреждено об эвакуации, видна пока еще подмерзшая река Черная, являющаяся верхним притоком главной реки Кургана Тобола. Отсюда видны и все дома, которые могут быть подтоплены, если уровень реки, как ранее прогнозировалось достигнет 11 метров и более. Кроме этого, корреспондент побывал рядом с рекой и озером, которые подтапливают местные дома и территории бывших общежитий. Пока признаков грядущего подтопления при уровне Тобола 383 см над нулем поста — обнаружено не было. Также на момент нахождения возле других домов, не было замечено и памяток об эвакуации жителей. Рядом с озером Стакан можно пройти беспрепятственно, заметен лишь созданный котлован, немного заполненный водой. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. В зоне риска находятся 16 районов города, а также десятки садоводств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей многоквартирных домов в 11-м микрорайоне Заозерного Кургана начали предупреждать о возможной эвакуации. Они находятся рядом с затопляемыми территориями вблизи притока Тобола — речки Черная. Напротив домов находится поселок Северный, в котором в 1994 году подтопляло частные дома при уровне в 10 метров. О том, как готовятся курганцы, проживающие в зоне риска подтоплений и поблизости к возможному бедствию сейчас, — в репортаже URA.RU. Жителей пятиэтажных домов рядом с рекой предупреждают об угрозе подтопления В 11-м микрорайоне Заозерного района корреспондент URA.RU встретил мастера одной из курганских управляющих компаний, которая сообщила журналисту, что срочно спешит наклеить на дома памятки об эвакуации. «Ну что поделать, будем развешивать на все дома, которые нашей управкомпании принадлежат. Предупреждать жильцов пятиэтажных домов о возможной эвакуации», — рассказала она. В руке женщина держала полный пакет памяток об эвакуации и скотч. В самой памятке — информация о необходимости соблюдения установленных правил и мерах предосторожности во время режима ЧС. «Важно позаботиться о сохранности вашего имущества. Вывозите на непотопляемые территории имущество первой необходимости, одежду, технику, мебель и другие ценные вещи, которым большая вода может нанести ущерб. Сделайте все возможное, чтобы после паводка была максимальная возможность вернуться к прежней жизни», — говорится в памятке, прикрепленной к двери каждого из подъездов домов 11-го микрорайона. Кроме этого, она содержит инструкции о том, что необходимо взять с собой при эвакуации, включая документы, деньги, средства связи, аптечку и одежду по сезону. Также жильцам рекомендуется отключить воду и электричество в доме перед уходом. Указаны и пункты временного размещения для рискующих оказаться затронутым затоплением (которые ежедневно обновляются на сайте мэрии). Курганцы не верят в то, что их дома может затопить, но остаются начеку «Лучше, конечно, „перебдеть“, но что уж совсем смеяться? Не верю в такое, ну, может быть, это я оптимист. Сейчас иду и смотрю — рядом с рекой там еще очень много места, куда бежать воде, но никак не к нам в дома. Там такая низина еще остается — жесть. Надеемся, конечно, на лучшее», — поделилась впечатлениями жительница пятиэтажки. При этом заметивший памятки на своем доме другой жилец пятиэтажки Иван допустил возможность незначительного подтопления территорий, акцентируя внимание на одном из крупнейших наводнений 1994 года, когда его бывший дом оказался затоплен. Те дни хорошо запомнились пенсионеру. «В 1994-м году вода пошла здесь, хорошо, что там установлены подпоры — она и назад пошла. В 6А микрорайоне и в районе бывших бараков в Северном, где мы раньше жили, подтапливало. В тот год весной мы проснулись, а весь пол в воде, вода пришла из речки Черная. Пришлось тогда с семьей эвакуироваться на завод ЖБИ. Туда мы перевозили все вещи, но жить там было невозможно, и мы на месяц переехали в район Рябково. Потом выдали нам квартиру. Но я думаю, что занизили реальный уровень воды. Однако сейчас не волнуюсь, до пятого этажа уж не дойдет», — говорит Иван. Жители частного сектора поселка Северный напротив также не волнуются, но запасаются питьевой водой на случай ЧС. Набирают они ее в ближайшей водоразборной колонке. За время присутствия, корреспондент URA.RU встретил более шести людей, которые везли в жилища запасы воды во флягах и пятилитровых бутылках. Некоторые везли десятки литров прямо в детских колясках. На месте, курганцы говорят, что в 1994 году до них вода не дошла, и уверяют, что, если в этот раз дойдет, то достанется всему Северному и Заозерному районам. «В те годы она не пришла к нам, но сейчас она идет намного больше (до 11 метров). Однако тогда здесь все будут плавать, если дойдет. У нас самое высокое место. Запасаем воду только для питья, для других целей у нас есть колодец. Честно сказать, нам все равно, если воду отключат. Сирену здесь слышно хорошо, но пока никто не предупреждал», — поделились жильцы Анатолий и Ирина. Не все жильцы в курсе возможной эвакуации Еще один проживающий в частном секторе Сергей сказал, что их во время наводнения немного затопляло, но он остается спокоен. «Раньше доходило до дороги тут, немного затапливало. Огород весь был в воде здесь, ну, может быть, и придет вода. Об эвакуации не слышал. Думал, что она на других территориях микрорайона — в 6а микрорайоне, там подтапливало, так как низкое место. Что здесь у нас — не слышал. Пока не собираюсь эвакуироваться. Запасы я сделал: на месяц две фляги воды», — пояснил Сергей. Курганец рассказал, что также время от времени лично ходит на реку Черная убедиться, что вода находится на допустимом безопасном уровне. В связи со случаем в Республике Казахстан, где спасателям пришлось спасать собак в Костанае, журналист URA.RU обратил внимание на животных в районе. Собак на привязи, которые могут пострадать от половодья, замечено не было. Питомцы хозяев, чьи дома могут оказаться подтоплены, находятся на территории дома в ограде. Запасаться водой спешат и курганцы в километре от подтопляемых территорий Поблизости на момент посещения соседнего с затопляемыми домами 6-м микрорайоном корреспондентом URA.RU не было обнаружено ни одного автомата, в котором бы была вода. Пенсионерка Нина Александровна поделилась с журналистом, что хотела сделать запас воды, но также не нашла ни одного автомата с заполненным баком и вынуждена кипятить воду из-под крана. «Хотела налить хотя бы в пятилитровые. Все ходят, не можем найти воду. Я сходила в магазин — в магазине нет. В водоматах — нет. На всякий случай набрала воду из-под крана, буду кипятить», — поделилась жительница. После обхода четырех магазинов журналисту все-таки нашлось найти «залежи воды» в одном из магазинов сети «Пятерочка». Сотрудники супермаркета отметили, что воду сметают настолько быстро, что они не успевают выгружать. Большие деревянные стеллажи расположены в разных точках магазина и в некоторых местах даже затрудняют проход. «Сказали делать запас воды, и все побежали, кто-то брал по 12 упаковок воды, ну что это такое? Расхватали вчера все за полчаса. Знаете, если по 10 пятилитровок берут — это еще мало. Кто-то по 2—3 захода таких делал, по 20—30 бутылок», — сообщил сотрудник магазина. Попавшиеся на пути курьеры на велосипедах также кратко отметили, что вся вода на складах у них закончилась, а доставляют они другие продукты. С высоты пятиэтажного здания, которое было предупреждено об эвакуации, видна пока еще подмерзшая река Черная, являющаяся верхним притоком главной реки Кургана Тобола. Отсюда видны и все дома, которые могут быть подтоплены, если уровень реки, как ранее прогнозировалось достигнет 11 метров и более. Кроме этого, корреспондент побывал рядом с рекой и озером, которые подтапливают местные дома и территории бывших общежитий. Пока признаков грядущего подтопления при уровне Тобола 383 см над нулем поста — обнаружено не было. Также на момент нахождения возле других домов, не было замечено и памяток об эвакуации жителей. Рядом с озером Стакан можно пройти беспрепятственно, заметен лишь созданный котлован, немного заполненный водой. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. В зоне риска находятся 16 районов города, а также десятки садоводств.